Hradecký kraj dá do silnic 1,8 miliardy, skončí stavba obchvatu Opočna

Jeden hrbol vedle druhého, množství záplat i čerstvých výtluků. Hlavní příjezd do Jičína od Poděbrad a Kopidlna je už léta pro ostudu. Místní si stěžují, ale letos se konečně dočkají alespoň částečné nápravy.

Královéhradecký kraj s městem začnou rekonstruovat první úsek Ruské ulice od centra. Postupně opraví celou výpadovku až po městský obchvat. Práce potrvají do roku 2027 a přijdou úhrnem na 336 milionů korun.

„Začínáme z centra po most přes Cidlinu. Půjde o společnou akci kraje, města a vodohospodářů. Protože jde o stavbu v centru města, chceme v soutěži zohlednit i emise stavebních strojů, abychom snížili dopad na místní. I tak to bude poměrně zatěžující,“ vysvětluje technickoobchodní náměstek Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Koutník.

Kraj s radnicí připravovaly rekonstrukci přes deset let. Komplikované bylo hlavně odvodnění. Asi kilometr dlouhý úsek výrazně změní svou podobu. Vyrostou na něm tři kruhové objezdy – v centru, u nábřeží a před obchvatem. Stavaři pod silnicí vymění veškeré inženýrské sítě, dojde k výměně osvětlení, k rekonstrukci chodníků nebo ke stavbě parkovacích míst a cyklostezky.

„Náklady čistě z městského rozpočtu se odhadují na 173 milionů včetně daně. S financováním městu pomůže evropská dotace ve výši 25,5 milionu. I když stavební práce budou na etapy, rekonstrukce bude mít dopad na celý Jičín. Dojde k velkým dopravním omezením, které potrvají prakticky po celou dobu stavby,“ upozorňuje mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Kraj připravuje výběrové řízení na zhotovitele. Letos stihne proinvestovat na 30 milionů korun, hlavní část prací se uskuteční v následujících dvou letech.

Rekordní částka do silnic

Krajské investice mají v letošním roce dosáhnout 1,8 miliardy korun. Největší částku spolkne budování infrastruktury v průmyslové zóně Solnice-jih, na kterou kraj získal prostředky z vládního memoranda na rozvoj průmyslové zóny kolem automobilky v Kvasinách. Letos jen v samotné zóně utratí 180 milionů. Dalších 45 milionů korun spolkne přestavba křižovatky U Voříšku na silnici II/321 z Častolovic do Solnice, kde se napojuje hlavní příjezd do Rychnova nad Kněžnou od Hradce Králové.

Mezi nejvýznamnější stavby se řadí také pokračování modernizace silnice II/299 mezi Libranticemi a Libřicemi na Hradecku, která bude stát 153 milionů korun. Kraj už loni opravil navazující úsek z Libřic na Jaroměř.

Opravy zasáhnou také do turistické sezony v Krkonoších. Poté, co v minulých letech hejtmanství nahradilo dožilé „polské“ mosty na silnici do Pece pod Sněžkou, čeká letos stejný osud trojici mostů před Špindlerovým Mlýnem. Ty chtěl kraj opravovat už v loňském roce, ale protože se protáhlo výběrové řízení, odložil práce na letošek.

„Nemohli jsme zaručit dokončení stavebních prací do začátku zimní sezony, kdy budou tento tah využívat desetitisíce řidičů při cestě do lyžařských středisek,“ vysvětloval to tehdy mluvčí kraje Dan Lechmann.

Města se dočkají obchvatů

V letošním roce se rozjede také stavba několika obchvatů měst. Nejvýznamnější bude přeložka silnice II/303 z Bělovse do Velkého Poříčí, která se stane severním obchvatem Náchoda. Letos na ni půjde 100 milionů korun, především na přípravné práce. Celkem by stavba měla přijít na 620 milionů a trvat bude do roku 2026.

„Na naši přeložku naváže stavba obchvatu Náchoda, kterou připravuje stát. Ten by měl spustit stavbu ve čtvrtém čtvrtletí,“ říká hejtman Martin Červíček (ODS).

Letos mají začít také stavby obchvatů Solnice a Častolovic na Rychnovsku. V Solnici by se mělo stavět ve druhém pololetí. Letos to spolkne 50 z plánovaných 630 milionů korun. Hlavní část prací se plánuje na následující dva roky. V Častolovicích se letos stihnou jen přípravné práce za 10 milionů.

„Nyní zahajujeme výkupy pozemků a dokončujeme inženýrskou činnost pro stavební povolení. Celkové náklady budou asi 830 milionů korun, protože tam je velký most a inundační mosty v záplavovém území,“ sděluje Jana Jiráňová z krajského investičního centra CIRI, které projekty kolem průmyslové zóny v Kvasinách připravuje.