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Místo betonu dřevo a dvě miliardy. Lesy ČR se vrací k projektu dřevostavby

Petr Záleský
  10:04
Vizualizace administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové

Vizualizace administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové | foto: Lesy ČR

Vizualizace administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové
Vizualizace administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové
Lesy v lese. Půdorys nového sídla bude připomínat strom.
Nové sídlo Lesů ČR má být největší dřevostavbou v Česku, vedle by měl vzniknout...
13 fotografií
Je rozhodnuto: podnik Lesy ČR by do roku 2034 měl v Hradci Králové dokončit největší administrativní dřevostavbu v České republice. Ještě v dubnu nebylo jasno, státní společnost zvažovala rekonstrukci stávající budovy ředitelství na Novém Hradci. Obrat nastal po nedávné návštěvě premiéra Andreje Babiše (ANO).

Lesy ČR chtějí pod novým vedením ještě letos získat stavební povolení a za rok začít po etapách stavět.

Jde o největší zlom v plánech, které se zrodily už v roce 2015 za generálního ředitele Daniela Szóráda. O tři roky později však podnik veškeré přípravy kvůli kůrovcové kalamitě založil do šuplíku a připustil, že jednou z možností je prodej celého projektu.

Později propadlo stavební povolení a zdálo se, že je konec. Lesy ČR však v roce 2023 projekt oprášily a zásadně pozměnily technologii. Původní nosné betonové konstrukce by mělo zcela nahradit dřevo.

Důsledkem průtahů je však znatelný nárůst ceny. Jestliže před 11 lety činily odhady na stavbu asi půl miliardy korun, tak loni už půl druhé miliardy, ale nyní jsou to rovné dvě miliardy korun.

„Nová budova – když se budu v rámci inflace držet při zemi – bude stát dvě miliardy a dokončí se nejdříve v roce 2034. Ale součástí bude i komplexní řešení, a to včetně parkování či zajištění staveniště. Například sem nepřijede stavební technika, takže by se musel vybudovat sjezd ze silnice první třídy mezi Hradcem Králové a Brnem,“ počítá staronový šéf Lesů ČR Josef Vojáček, který v čele podniku stál již v letech 2018 až 2021.

Ani koruna do paneláku

Podle něj by jen samotná oprava stávajícího nedůstojného paneláku a areálu společnosti na Novém Hradci stála až 1,5 miliardy korun.

„Osm až deset let se do této budovy neinvestovala ani koruna a je to vidět. Byl bych rád, aby rozhodnutí, které musím udělat, mělo nějakou politickou podporu,“ sdělil ředitel ještě před nedávnou návštěvou Andreje Babiše.

Premiér po schůzce stručně na facebooku oznámil: „Konečně budou mít novou administrativní budovu a samozřejmě ze dřeva.“

Kromě toho, že půjde o největší českou administrativní dřevostavbu, jsou známé i další podrobnosti. Projekt s pěti rameny „Lesy v lese“ od architektonického studia Chybik + Kristof má poskytnout osm tisíc čtverečních metrů nadzemních kancelářských podlaží, polovinu čisté užitné plochy a pozemek s rozlohou přes 22 tisíc metrů čtverečních.

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Střecha má být porostlá zelení, která má být i uvnitř. Každé z pěti ramen bude pro jiné administrativní oddělení, všechny propojí centrální hala. Objekt bude mít fotovoltaickou elektrárnu, zemní tepelná čerpadla a velkou podzemní nádrž na dešťovou vodu.

Stěhování v roce 2030?

Administrativní část pojme asi 300 pracovníků a v budově budou nově sídlit i podniková Správa toků Labe a Oblastní ředitelství LČR východní Čechy, které jsou nyní v pronájmu.

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Víceúčelový sál bude mít kapacitu 130 míst, součástí areálu bude provozní zázemí včetně centrálního archivu, skladů a výstrojního skladu. Chybět nebude ani parkoviště pro 300 aut, z nichž 50 bude sloužit rezidentům a návštěvníkům sousedního sídla Městských lesů Hradec Králové.

Do přípravy stavby zatím Lesy ČR vložily téměř 80 milionů korun. Žádost o stavební povolení byla podána koncem loňského roku a nyní podnik připravuje soutěž na stavební firmu. Budování po etapách má začít příští rok. Stěhování do unikátní dřevostavby si firma naplánovala na rok 2030, pro kompletní dokončení má však vedení raději delší rezervu.

Vizualizace administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové
Vizualizace administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové
Vizualizace administrativního centra Lesů ČR v Hradci Králové
Lesy v lese. Půdorys nového sídla bude připomínat strom.
13 fotografií

Josef Vojáček odhadl finále na rok 2034. „Výstavba potrvá tři roky. Poté dojde k přesunu ze stávajícího objektu a k jeho demolici. Na jeho místě vznikne podzemní parkoviště a park. Práce na demolici a na dokončení projektu potrvají necelé dva roky,“ uvedl Lukáš Kruml, vedoucí odboru investic a provozních dodávek Lesů ČR.

Stavbu budou Lesy ČR financovat z vlastních zdrojů. V minulosti podnik pro projekt zřídil speciální fond, ale loni z něj všech 200 milionů korun odvedl do státního rozpočtu. Letos podnik fond začne opět plnit, z loňského zisku do něj dá 300 milionů korun.

Současným sídlem společnosti je nyní panelák ze 70. let, který není zateplený, postrádá vzduchotechniku a kanceláře nesplňují dnešní standardy. Podle Lesů ČR je staticky nestabilní.

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