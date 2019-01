Lesům ČR zůstane panelák, stavbu unikátního sídla v Hradci odkládají

Kdyby vše šlo podle původních plánů, státní podnik Lesy České republiky by letos do státní kasy poslal zhruba 2,5 miliardy korun a na Novém Hradci Králové už by se schylovalo k stavbě.

Kvůli suchému létu a kůrovcové kalamitě je vše jinak. Lesy ČR s domovskou adresou v Hradci Králové nejenže odvedou méně do státního rozpočtu, ale společnost musí šetřit. Citelně přiškrtí investice a hluboko do skříně založila i plány na budování sídla.

Zatím není ani jisté, zda podnik stavební akci opráší, až se finančně zmůže, anebo od ní definitivně upustí. Sice stále trvá snaha společnosti dostat do cíle řízení směřující k povolení stavby, avšak demolice a vzápětí i růst nové budovy zcela jistě nezačne v polovině letošního roku, jak investor zamýšlel.

„S realizací stavby v nejbližší době nepočítáme. Důvodem je především nutnost směřovat maximum finančních prostředků do ochrany a pěstování lesa. Naším cílem je získat stavební povolení a odložit realizaci projektu na pozdější dobu, případně projekt prodat,“ řekla mluvčí podniku Eva Jouklová.

Dřevostavba, která se mohla stát chloubou společnosti a zvýraznit výlučné postavení města v architektonické mapě, tedy může z Hradce Králové zmizet.

Současným sídlem společnosti je tak panelák ze 70. let, který není zateplený, postrádá vzduchotechniku a kanceláře nesplňují dnešní standardy. Podle Lesů ČR je dokonce staticky nestabilní.

Firma za posledních pět let odvedla do státního rozpočtu přes 30 miliard korun, přičemž před čtyřmi roky posílila státní kasu o rekordní sumu 8,2 miliardy.

Projekt pojmenovali Lesy v lese, na střechách zeleň, kolem park

Nové sídlo vypadá náramně, bohužel však jen na papíře. Největší česká dřevostavba za více než půl miliardy asi pro 200 zaměstnanců měla vyrůst velmi rychle, když se s jejím otevřením počítalo už v příštím roce.

Návrh s pracovním názvem Lesy v lese má pět ramen, která navazují na reprezentativní foyer se vstupem. Každé rameno představovalo jednu správní jednotku podniku, střechy dvoupodlažních objektů měly být porostlé zelení, dnešní budovy měly zmizet, naopak projekt obsahoval i veřejný park či parkoviště.

Byť vysoké náklady byly podle kritiků mrhání veřejnými financemi, administrativní přípravy dosud pokračují a Lesy ČR už do přípravných prací vložily přes 20 milionů korun.

Jestliže společnost stavbu odsune na neurčito, nebo ji prodá jinému zájemci, zůstane v nevyhovujících podmínkách novohradeckého panelového domu, anebo si postaví skromnější sídlo. Patrně zůstane u první možnosti.

„Aktuálně zvažujeme různé možnosti dalšího postupu, nicméně stavba nového levnějšího sídla mezi nimi není,“ podotkla Jouklová.

Šetření Lesů ČR však neodnese jen státní kasa a odsunuté plány na stavbu sídla. „Investice se oproti loňskému roku snižují o více než 80 procent,“ prohlásil generální ředitel Josef Vojáček.

Dočasnou stopku tak má například budování lesních cest, dětských hřišť, oprava říčních koryt, ale i sponzorství nejrůznějších sportovních podniků, jako v minulosti byl třeba tenisový Davis cup.

„Hospodářský výsledek máme zhruba 1,6 miliardy korun, ale očekáváme, že rok ukončíme mezi 600 až 800 miliony korun v plusu. Každý měsíc jsme zhruba ve ztrátě 150 milionů korun, a to při těžbě převyšující jeden milion kubíků,“ konstatoval v rozhovoru pro MF DNES ředitel.

Podle něj může nynější kalamitní stav způsobený kůrovcem trvat několik let, pak však na rozdíl ode dneška opět bude dřeva nedostatek.

„Pokud nastane tuhá a dlouhá zima a chladnější deštivé léto, bude stačit rok, maximálně dva, aby byla současná kalamita zcela utlumena,“ dodal šéf Lesů ČR, které kvůli boji s kůrovcovou kalamitou hodlají navýšit stavy dělníků a venkovních pracovníků a naopak o něco snížit počty zaměstnanců v administrativě.