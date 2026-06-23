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Proměna šedé Zelené Louky. Středobodem bude bývalé obchodní centrum Jiskra

Tomáš Plecháč
  11:33
Tak bude vypadat střed trutnovského sídliště Zelená Louka, kolem bývalého...

Tak bude vypadat střed trutnovského sídliště Zelená Louka, kolem bývalého obchodního centra Jiskra vznikne nové náměstí. | foto: Vizualizace: Ormigon

Tak bude vypadat střed trutnovského sídliště Zelená Louka, kolem bývalého...
Tak bude vypadat střed trutnovského sídliště Zelená Louka, kolem bývalého...
Tak bude vypadat střed trutnovského sídliště Zelená Louka, kolem bývalého...
Tak bude vypadat střed trutnovského sídliště Zelená Louka, kolem bývalého...
22 fotografií
Revitalizace největšího sídliště v Trutnově dostala jasný směr. Město představilo urbanisticko-architektonickou studii. Na Zelené Louce jsou v plánu úpravy veřejných prostranství, výměna povrchů cest a navýšení počtu parkovacích míst. Kolem bývalého obchodního centra Jiskra vznikne nové náměstí.

Studie je východiskem pro všechny dílčí projekty v následujících letech. Proměna sídliště podle radnice potrvá přibližně deset let a vyjde na 600 až 700 milionů korun. Letos se dočkají úprav vnitrobloky poblíž Zvonkové ulice a dojde k rekonstrukci Tovární ulice.

Autoři studie z pražského ateliéru Ormigon počítají se zklidněním dopravy, doplněním přechodů pro chodce, úpravami vnitrobloků, lepším propojením lokalit u řeky Úpy a u železnice nebo s výsadbou nové zeleně. Přibýt má až 300 nových parkovacích míst. Změny se dotknou i páteřní Horské silnice.

Tak bude vypadat střed trutnovského sídliště Zelená Louka, kolem bývalého obchodního centra Jiskra vznikne nové náměstí.
Tak bude vypadat střed trutnovského sídliště Zelená Louka, kolem bývalého obchodního centra Jiskra vznikne nové náměstí.
Tak bude vypadat střed trutnovského sídliště Zelená Louka, kolem bývalého obchodního centra Jiskra vznikne nové náměstí.
Tak bude vypadat střed trutnovského sídliště Zelená Louka, kolem bývalého obchodního centra Jiskra vznikne nové náměstí.
22 fotografií

„Navrhujeme úpravu okružní křižovatky, pravidelné přechody pro chodce s cílem více fragmentovat provoz a vznik parkovacích míst v profilu silnice,“ vyjmenovala architektka Alena Popelová. Podle ní se studie z 90 procent týká veřejných prostranství a prakticky nenavrhuje žádné novostavby.

Není to přestavba, ale revitalizace

Zelenou Louku mají oživit místa pro piknik, vodní prvky, dětská hřiště nebo pítka. Volné prostory doplní nové stromy, zazelenat by se měla také parkoviště. Povrch hlavních cest na sídlišti bude tvořit probarvený asfalt, navazující cesty budou z betonových dlaždic a menší propojky mezi paneláky ze šlapáků.

„Koncepce, se kterou studie přichází, je ekonomická, dobře proveditelná a citlivě reaguje na realitu. Není to přestavba Zelené Louky, ale revitalizace. Autoři dobře navnímali potenciál jednotlivých lokalit sídliště,“ zhodnotil projekt trutnovský místostarosta Tomáš Eichler (nestraník).

Sídliště Zelená Louka v Trutnově

Středobodem společenského života se má stát objekt bývalého nákupního střediska Jiskra, který město loni koupilo za 20 milionů korun. Stávající nájemce má smlouvu do roku 2028, pak začne rekonstrukce.

„Z Jiskry se stane centrum spolkového a kulturního života pro celou Zelenou Louku, objevit by se tam měly například kavárna, herna nebo klubovna,“ řekl místostarosta Tomáš Hendrych (Volba pro město).

Kolem Jiskry architekti navrhují vybudovat nové lokální náměstí. „Už nebude sloužit jen pro rychlý nákup, ale promění se v živé centrum pro odpočinek, setkávání a kulturu,“ uvedl Jakub Popela ze studia Ormigon.

Město v současnosti vybírá zhotovitele na rekonstrukci Tovární ulice v celé délce, která by měla trvat od července do listopadu. V plánu je rozšíření profilu komunikace, vybudování přechodů pro chodce a dojde ke snížení maximální povolené rychlosti na 30 kilometrů v hodině.

„Tovární je nejfrekventovanější ulicí, jezdí tam kamiony a auta parkují po obou stranách. Někdy je problém tam vůbec projet,“ poznamenal jeden z obyvatelů na představování územní studie.

Na podzim začne revitalizace vnitrobloků poblíž Zvonkové ulice za zhruba 20 milionů korun. Nedávno odstartovaly práce na rozšíření páteřní cyklostezky V Alejce na třímetrovou šířku za 3,2 miliony.

Přípravy od roku 2022

V posledních letech město na Zelené Louce uskutečnilo investice za 150 milionů korun. Mezi největší patřila rekonstrukce školního sportovního stadionu za 17 milionů v roce 2024 a dvě velké akce v loňském roce: přestavba provozní budovy sportovního areálu SK Horní Staré Město za 38 milionů korun a rekonstrukce Mládežnické a Tiché ulice za 23 milionů.

Zelená Louka vznikla v 70. a 80. letech, se šesti tisíci obyvateli je nejhustěji osídlenou částí třicetitisícového Trutnova. Současnou revitalizaci město začalo připravovat v roce 2022, uspořádalo kvůli tomu velký dotazníkový průzkum. Lidé odevzdali téměř 700 vyplněných dotazníků. Jako priority respondenti označili nová parkovací místa, rekonstrukci chodníků a komunikací nebo zpřístupnění řeky Úpy.

V roce 2024 město vypsalo architektonickou soutěž, do které se přihlásilo šest ateliérů. Dva z nich počítaly se stavbou velkého parkovacího domu. Radnice původně plánovala stavbu třípodlažního parkovacího domu pro 155 aut u nákupního centra v Pampeliškové ulici. Kvůli vysokým nákladům i odporu části veřejnosti od toho nakonec ustoupila.

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