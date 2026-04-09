Polidštění Mírové. Největší sídliště v Rychnově dostane nové náměstí

Tomáš Hejtmánek
  16:15
Vadnoucí zeleň, chodník z betonových panelů a řada nejrůznějších kontejnerů. Centrální část největšího sídliště v Rychnově nad Kněžnou jako by zamrzla v minulém století. Mírová už se však proměňuje. S rozpočtem 24 milionů korun jde o jednu z letošních největších investic města.
Obyvatelé sídliště Mírová v Rychnově nad Kněžnou získají přívětivější náměstí. (23. února 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Rekonstrukce Lidického náměstí na rychnovském sídlišti Mírová (23. února 2026)
Dřevorubci a bagry se už v lednu pustili do prvních prací na přestavbě Lidického náměstí. Do konce srpna jej chce Rychnov nad Kněžnou proměnit na moderní místo pro setkávání.

„Zlidštění náměstí“ si vynutili místní v petici před osmi lety. Děti, které si tehdy hrály na skromném hřišti za drátěným plotem uprostřed trávníku, už sice dnes spíše navštěvují přilehlou restauraci, ale Rychnovští se dočkali.

„Bude to asi lepší pro starší, protože ti tady vždycky zakopávali. I děti si budou mít kde hrát, bude to příjemnější prostředí,“ míní Dagmar Gunarová.

„Hlavně, aby tam byly nějaké prvky pro děti, protože teď to nebylo nic moc,“ přidává se Michaela, která podél staveniště tlačí kočárek.

Dělníci provedou kompletní rekonstrukci náměstí. Kromě viditelných částí vymění rozvody osvětlení nebo dešťovou kanalizaci. Práce měly původně začít už na podzim, ale město je odložilo, aby sídliště nebylo přes Vánoce rozkopané. V lednu se začalo s kácením.

„Kompletně vyměníme veškeré povrchy. Položí se nová dlažba, vymění zeleň, v některých částech bude mlatový povrch, jinde nový asfalt. Práce jsou rozděleny do pěti etap a po celou dobu bude prostor přístupný veřejnosti včetně všech služeb,“ říká místostarostka Rychnova nad Kněžnou Dana Spejchalová (Nezávislí za Rychnov).

O úpravu si řekla petice

Přestavbu náměstí žádali v roce 2018 místní v petici, která nasbírala přes 400 podpisů. Radnice si tehdy nechala a náměstí zpracovat studii, kterou mohli obyvatelé v roce 2020 připomínkovat. Až po shodě s veřejností město vypsalo veřejnou soutěž na projektovou dokumentaci. Stavební povolení získala radnice teprve loni.

„Na poslední chvíli jsme ještě museli zapracovat požadavky ohledně zeleně, které vzešly ze setkání s architekty loni v červnu,“ vysvětluje Spejchalová.

Lidé si tehdy stěžovali na masivní kácení stromů, dolů šla veškerá zeleň na náměstí. Radnice se kvůli nesouhlasu místních zavázala, že k výsadbě použije největší stromy, které lze pořídit.

„Určitě to bude hezké, ale je mi líto vzrostlých stromů, které musely jít pryč,“ připomíná Jana Musilová, která má podnik na okraji náměstí.

Přehledné prostředí, říká architekt

Podle architekta Tomáše Haroma nebyla původní podoba Lidického náměstí už roky funkční. Zeleň město sázelo bez konceptu a když prostor zarostl, už se nedal používat. Sloužil jen jako pohledová kulisa panelákového sídliště.

„Naším cílem bylo vytvořit přehledné, bezpečné a atraktivní prostředí s kvalitními pobytovými plochami. Chtěli jsme zlepšit pěší prostupnost, upravit dopravu a kultivovat zeleň. Základem urbanistického řešení je severojižní kompoziční osa spojující prostor mezi objekty občanské vybavenosti. Osa se prodlužuje na sever k novému vstupu do lokality a na jih k parkovišti s výraznou vstupní bránou. Návrh počítá s možností dalšího prodloužení osy směrem k centru i k ulici Mírová,“ vysvětluje koncept náměstí Tomáš Harom.

Na náměstí se změní parkovací místa, přibudou cyklostojany a sběrná hnízda na odpady. Stavbaři vybudují také obslužnou komunikaci k trafostanici, kam se přesunou parkovací stání pro invalidy. Pobytová část náměstí bude zahrnovat nejen atypicky řešené dětské hřiště s pískovištěm a mlhovištěm, ale také pergolu, altán či houpací lavičku.

„Revitalizací náměstí dojde ke zkvalitnění a zpřehlednění pobytových ploch a ke zlepšení pěších propojení. Obnova sadových úprav spočívá ve výsadbě nových stromů a keřů, založení nových trávníků a v modelaci terénu do podoby menších kopečků s kvetoucími lučními trávníky,“ uvedl Jan Najman z městského odboru správy nemovitostí.

Proměny se dočká také pěší zóna mezi obchody propojující hlavní silnici s náměstím. Před obchody se objeví zastřešené loubí, které umožní krytý průchod i rozšíření služeb. Pergola navíc počítá s možností oprav komerčních objektů.

Do Krkonoš se po 300 letech vrátili medvědi. Tříletý pár pochází ze Slovenska

Stezka korunami stromů v Janských Lázních ukázala medvědárium s dvěma tříletými...

Krkonošská Stezka v korunách stromů v Janských Lázních na Trutnovsku v sobotu oficiálně otevřela medvědárium s párem tříletých medvědů hnědých původem ze Slovenska.

Co to krouží nad Trutnovem? divili se lidé. Piloti zřejmě nacvičovali tankování

Piloti udivovali nad Trutnovskem, nejspíš nacvičovali vzdušné tankování

Zvláštní letecké manévry nad Královéhradeckým krajem zaskočily ve středu desítky tamních obyvatel. Zaujalo je, jak velké letadlo v doprovodu menších s burácením přelétá nad krajem a v obloucích se...

Téměř kilometrový tunel a 24 mostů. Stavba posledního úseku D11 opožděně začala

V Hořenicích na Náchodsku Ředitelství silnic a dálnic oficiálně odstartovalo...

Mezi Trutnovem a Jaroměří na Náchodsku začala stavba posledního chybějícího úseku dálnice D11. Práce se oproti plánu zpozdily o několik měsíců kvůli čekání na schválení státního rozpočtu. Posune se...

Padesát milionů za 1,4 kilometru. Cyklostezka ani nebyla v rozpočtu

Stavba nového kruhového objezdu za Častolovicemi směrem na Rychnov nad Kněžnou...

Stavba cyklostezky způsobila otevřenou válku zastupitelů v Častolovicích na Rychnovsku. Opozice tvrdí, že cesta za 50,6 milionu s daní je předražená a v části i zbytečná, protože dopravu ze silnice...

Měří a rovnou pokutují. Hradec pořídí radary tam, kde řidiči nejvíc závodí

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

Pro začátek se inteligentní dopravní systém v Hradci Králové letos rozšíří jen o dva pokutové radary. Je však jisté, že přibývat budou další kamery, a to ještě přísnější než ty, které měří a pokutují...

Pec obnovuje úpravnu vody. Chce zvládat nápor rekreantů a rozrůstat se

Úpravna vod na Velké Pláni v Peci pod Sněžkou prochází renovací.

Zvenku se nezmění, zato zevnitř bude úpravna vody v Peci pod Sněžkou ze začátku 90. let jako nová. Modernizace začala v zimě a potrvá do července, Vodovody a kanalizace (VAK) Trutnov za ni zaplatí...

9. dubna 2026  12:42

Muž patrně spadl z hráze přehrady Les Království, má poraněnou páteř a hlavu

Muž patrně spadl z hráze přehrady Les Království, zachraňovali ho zdravotníci a...

Asi dvacetiletý muž ve středu dopoledne nejspíš spadl z hráze přehrady Les Království na Trutnovsku a zranil se. Hasiči se zdravotníky ho šetrně stabilizovali ve vakuové matraci, pak ho výtahovým...

9. dubna 2026  9:11

Téměř kilometrový tunel a 24 mostů. Stavba posledního úseku D11 opožděně začala

V Hořenicích na Náchodsku Ředitelství silnic a dálnic oficiálně odstartovalo...

Mezi Trutnovem a Jaroměří na Náchodsku začala stavba posledního chybějícího úseku dálnice D11. Práce se oproti plánu zpozdily o několik měsíců kvůli čekání na schválení státního rozpočtu. Posune se...

8. dubna 2026  16:05

Hradec škole prominul milion, policie zkoumá hospodaření bývalého vedení

Základní škola na Novém Hradci Králové

Částku ve výši 984 225 korun tento týden Hradec Králové prominul Základní a mateřské škole na Novém Hradci za porušení takzvané rozpočtové kázně. Tento odvod škole hrozil kvůli kontrolnímu auditu,...

8. dubna 2026  14:27

Finský zlepšovák v Mladých Bukách. Kubíky sněhu přečkají léto pod plachtou

V Lyžařském areálu Mladé Buky uchovávají sníh přes léto. (26. března 2026)

Další opožděný start zimní sezony už skiareál v Mladých Bukách u Trutnova nechce zažít. Rozhodl se proto k neobvyklému kroku, obří kupu sněhu tu schovali pod speciální plachtou na příští zimu. Stačit...

8. dubna 2026  9:59

Dnes bez klepání, velel ministr dopravy. Začala přestavba nádraží v Hradci

V železniční stanici Hradec Králové - hlavní nádraží byla oficiálně zahájena...

V Hradci Králové na hlavním nádraží oficiálně zahájili modernizaci zdejší železniční stanice. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) odmítl klepat kladívkem, ale i bez této neobvyklé vzpoury téměř...

7. dubna 2026  16:43

Počasí jim přálo. Skiareál ve Špindlerově Mlýně zšestinásobil zisk na 64 milionů

Jarní lyžování ve Špindlerově Mlýně (13. března 2026)

Společnosti Melida, která provozuje největší český skiareál ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších, stoupl v účetním roce 2024/2025 čistý zisk na 63,7 milionu korun z předchozích 9,9 milionu korun. Tržby...

7. dubna 2026  10:01

Vyhlášená likérka dodávala boudám v Krkonoších žitnou i limonády, je z ní ruina

Premium
Pryč je střecha a bortí se zdivo, nebude trvat dlouho a z likérky v Horních...

Kdysi vyhlášená likérka v Horních Štěpanicích v Krkonoších je zralá na demolici. Rodinný podnik, který v 70. letech 19. století založil Jan David Honců, sedm desetiletí dodával žitnou, malinovku i...

6. dubna 2026

Zemřel Jiří Zikmund, ceněný historik fotografie i trenér vodního póla

Laureát hradecké ceny Primus inter pares Jiří Zikmund (2025)

Na Zelený čtvrtek zemřel po dlouhé těžké nemoci Jiří Zikmund, respektovaný historik, dlouholetý kurátor hradeckého Muzea východních Čech, fotograf a hlavně skromný strůjce pětidílného arcidíla...

6. dubna 2026  15:41

Zlomy střelce Mihálika: dva góly, pokoření Bohemians. Zbývají už jen Pardubice

Fanoušci a hráči Hradce Králové oslavují gól proti Bohemians Praha 1905

Dva góly v jednom ligovém zápase? Na tento fotbalový počin si musel královéhradecký útočník Ondřej Mihálik počkat až do svých devětadvacátých narozenin. Tři dny po nich se mu to poprvé v kariéře...

6. dubna 2026  10:38

Motorkář na Náchodsku havaroval do stromu, letěl pro něj vrtulník

Na Náchodsku havaroval motorkář do stromu. Letěl pro něj vrtulník. (5. dubna...

Nezletilý motocyklista havaroval v neděli dopoledne do stromu nedaleko Olešnice na Náchodsku. Vrtulník ho přepravil do nemocnice s podezřením na poranění hlavy a páteře.

5. dubna 2026  15:59

