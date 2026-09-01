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Obří shelf cloud se převalil krajem, setmělo se i zabouřilo. Lidé úkaz fotili

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  16:04
Fotogenické mračno přinesla studená fronta, která v pondělí postupovala republikou na severovýchod. Takzvaný shelf cloud na čele fronty zachytil v Hradci Králové teenager, jenž se věnuje „lovu bouřek“. Val z mraků zaujal i další obyvatele Královéhradeckého kraje.

„Bouřka v Hradci přišla velmi rychle. Během 5 minut se přivalil tento shelf cloud a stejně rychle odešel dále na východ. Dost se setmělo a nárazy větru dosahovaly 13 m/s. Krásně zapršelo, jinak byla vcelku nízká blesková aktivita,“ všímá si mladík Matyáš, který pořídil snímek mraku.

Shelf cloud nad Hradcem Králové (31. srpna 2026)
Impozantní mrak nad Českou Skalicí (31. srpna 2026)
Postupující shelf cloud nad nádražím v Jaroměři (31. srpna 2026)
Studená fronta přinesla do Jaroměře déšť. (31. srpna 2026)
Studená fronta přinesla do Jaroměře déšť. (31. srpna 2026)
11 fotografií

Bouřky a další projevy počasí dokumentuje na plnoformátový Panasonic Lumix DC-S5D s objektivem 18-40 mm. Fotí pouze z domu, do terénu za bouřkami zatím nevyráží, ač by si to přál. Fotky a videa vyvěšuje na facebookové stránce Bouřkář CZ - Meteo a radar, kam přidává i předpovědi a varování.

Romana Procházková zachytila velké mračno pro změnu nad Jaroměří. „Mrak vypadal jako srolovaný, valil se,“ popsala.

Nebe nad Plzní ovládl impozantní shelf cloud, meteorologové zveřejnili video

Podle meteorologů fronta v pondělí přecházela Královéhradeckým krajem mezi 9:30 až 11:30 a v teplotách se výrazně neprojevila.

„Bouřky byly zaznamenány. Srážky byly vydatnější především na severozápadě Královéhradeckého kraje a v Krkonoších. Srážkové úhrny tam byly od 10 do 15 milimetrů,“ popsal Imrich Drapák z regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v hradeckých Svobodných Dvorech.

Záběry obřího oblačného útvaru zveřejnili na sociálních sítích i sami meteorologové. Nad Plzní se vyskytoval ráno kolem sedmé hodiny.

Jev se v Česku objevuje několikrát do roka. Ke svému vzniku potřebuje specifické podmínky, zejména silný nárazový vítr a velké teplotní rozdíly mezi bouří a okolním vzduchem.

Charakteristický a jasně ohraničený „límec“ vzniká rychlou kondenzací vlhkosti v teplém vzduchu, který se před přicházející bouří drží u země. Těžký studený vzduch přicházející bouřky funguje jako klín a vytlačí jej do výšky.

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