Obří shelf cloud se převalil krajem, setmělo se i zabouřilo. Lidé úkaz fotili

„Bouřka v Hradci přišla velmi rychle. Během 5 minut se přivalil tento shelf cloud a stejně rychle odešel dále na východ. Dost se setmělo a nárazy větru dosahovaly 13 m/s. Krásně zapršelo, jinak byla vcelku nízká blesková aktivita,“ všímá si mladík Matyáš, který pořídil snímek mraku.
Bouřky a další projevy počasí dokumentuje na plnoformátový Panasonic Lumix DC-S5D s objektivem 18-40 mm. Fotí pouze z domu, do terénu za bouřkami zatím nevyráží, ač by si to přál. Fotky a videa vyvěšuje na facebookové stránce Bouřkář CZ - Meteo a radar, kam přidává i předpovědi a varování.
Romana Procházková zachytila velké mračno pro změnu nad Jaroměří. „Mrak vypadal jako srolovaný, valil se,“ popsala.
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Nebe nad Plzní ovládl impozantní shelf cloud, meteorologové zveřejnili video
Podle meteorologů fronta v pondělí přecházela Královéhradeckým krajem mezi 9:30 až 11:30 a v teplotách se výrazně neprojevila.
„Bouřky byly zaznamenány. Srážky byly vydatnější především na severozápadě Královéhradeckého kraje a v Krkonoších. Srážkové úhrny tam byly od 10 do 15 milimetrů,“ popsal Imrich Drapák z regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v hradeckých Svobodných Dvorech.
Záběry obřího oblačného útvaru zveřejnili na sociálních sítích i sami meteorologové. Nad Plzní se vyskytoval ráno kolem sedmé hodiny.
Jev se v Česku objevuje několikrát do roka. Ke svému vzniku potřebuje specifické podmínky, zejména silný nárazový vítr a velké teplotní rozdíly mezi bouří a okolním vzduchem.
Charakteristický a jasně ohraničený „límec“ vzniká rychlou kondenzací vlhkosti v teplém vzduchu, který se před přicházející bouří drží u země. Těžký studený vzduch přicházející bouřky funguje jako klín a vytlačí jej do výšky.