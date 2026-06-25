Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zatáhl dívku do parku kvůli sexu, bránila se a křičela. Dopadli ho kolemjdoucí

Autor:
  8:58
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Aneta Čapkovápro iDNES.cz

Čtyřiačtyřicetiletý cizinec je podezřelý, že v jednom z parků v Hradci Králové nutil k sexu mladistvou cizinku. Podle kriminalistů se s ní napřed zkoušel seznámit na ulici, jenže pak ji zatáhl násilím do parku. Bránila se mu a křičela. Na útěku ho pak chytili kolemjdoucí svědci. Policie muže obvinila ze sexuálního útoku, je ve vazbě.

Incident se stal v neděli 21. června večer v hradeckých Sukových sadech, nedaleko křižovatky Koruna u železničního nádraží. Podle dosavadních zjištění muž dívku napřed na ulici požádal, aby mu pomohla najít autobusové spojení, jenže to byla jen záminka.

„Poté, co mu pomohla s vyhledáním informací a odmítla jeho snahu o navázání osobního kontaktu, jí zabránil v odchodu. Následně ji měl násilím odvést do porostu v prostoru parku, kde ji přes její odpor fyzicky napadl a dopustil se vůči ní sexuálně motivovaného jednání,“ sdělila mluvčí hradecké policie Martina Jandová.

Říkal, že je doktor a pomůže nám, líčili svědkové v případu zneužití opilé nezletilé

Dívka křičela, což uslyšeli kolemjdoucí, kteří se okamžitě vydali směrem k místu, kde byla napadena. Muž se pak dal na útěk, ale svědci ho po krátkém pronásledování zastavili a předali přivolaným policistům, kteří jej zadrželi.

Orientační dechová zkouška u něj prokázala alkohol ve výši 1,05 promile. Pozitivně vyšel také orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek. Dále policisté zjistili, že se muž na území České republiky zdržuje neoprávněně, neboť nemá platné vízum ani jiné oprávnění k pobytu.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Kriminalisté muže obvinili ze zločinu sexuální útok. Vzhledem k tomu, že poškozenou byla osoba mladší 18 let, hrozí mu vězení na dva až osm let. Policisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vazbu pro obviněného, čemuž soud vyhověl.

Trestný čin sexuálního útoku se nově objevil v novele zákona 166/2024 Sbírky. Jde o případy, kdy pachatel donutí jiného člověka násilím, výhrůžkou nebo zneužitím jeho bezbrannosti k jiným sexuálním praktikám než k samotnému pohlavnímu styku, tedy například k obnažování, masturbaci nebo jiným srovnatelným činům.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Učitel a podle starosty spořádaný občan. Kdo je muž, který spustil policejní manévry

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie od úterního rána pátrala po pětapadesátiletém muži, který byl ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kriminalistům se ho nakonec podařilo dopadnout odpoledne v Praze. Pátrání bylo také...

Stát seškrtal peníze. Přírodnímu unikátu hrozí, že zaroste travou a křovím

Premium
Na Plachtě bývalo vojenské cvičiště. Obrněnce se tam vrací, vylepšují lokality...

Neuvěřitelných pětadvacet let trvala snaha o ochranu unikátního přírodního území Na Plachtě v Hradci Králové. Na nutnou údržbu 56 hektarů přírodní památky ale nyní schází klíčové státní peníze....

Alkohol k pohotovosti nepatří. Prezidentův řidič neuspěl s odvoláním, u policie končí

Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února...

Krajský soud v Hradci Králové v pondělí zamítl odvolání prezidentova řidiče Vojtěcha Koppa, jehož Okresní soud v Náchodě potrestal za nehodu pod vlivem alkoholu. Obžalovaný v době služební...

Apartmánové domy nic nepřinášejí, chci je maximálně omezit, říká nový šéf KRNAP

Premium
Rozhodování parku má být předvídatelné a umožňovat rozvoj podnikání v horách,...

Rozhodování parku má být předvídatelné a umožňovat rozvoj podnikání v horách, ale stavba apartmánových domů regionu nic nepřináší, říká nový ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr...

Na dálnici D11 se srazila dvě nákladní auta, provoz v obou směrech stál

Nehoda dvou nákladních aut u Chýště na D11 (18. června 2026)

Dálnici D11 uzavřela ve čtvrtek ráno v obou směrech nehoda dvou nákladních automobilů na 70. kilometru u Nového Města. Jeden z vozů, který převážel písek, skončil na boku. Policie odkláněla dopravu...

Zatáhl dívku do parku kvůli sexu, bránila se a křičela. Dopadli ho kolemjdoucí

Ilustrační snímek

Čtyřiačtyřicetiletý cizinec je podezřelý, že v jednom z parků v Hradci Králové nutil k sexu mladistvou cizinku. Podle kriminalistů se s ní napřed zkoušel seznámit na ulici, jenže pak ji zatáhl...

25. června 2026  8:58

„Bezzubý český lev na vozíku.“ Debatu o podobě náměstí víří nové provokativní dílo

Premium
Sochou divokola umělec upozorňuje na problém parkování na Velkém náměstí v...

Stále více parkovacích míst nenápadně ukrajuje na Velkém náměstí město Hradec Králové. Nedávno tam zaparkoval stroj, který vyvolal mnohem větší pozdvižení, než kdyby před starou radnicí přistálo UFO....

24. června 2026

Chtěli jen opravit střechu. Nakonec je škola v Dobrušce skoro nová

Oprava školy v Pulické ulici v Dobrušce.

Dobruška na Rychnovsku dokončila modernizaci základní školy v Pulické ulici. Děti se tak po roce v provizoriu vrátí v září do zcela nových učeben. Původně přitom mělo jít jen o opravu zatékající...

24. června 2026  11:15

Zamčený úřad i školy, panika mezi rodiči. V Bydžově se obávali útoku střelce

Městský úřad na Masarykově náměstí v Novém Bydžově je zavřený kvůli obavám ze...

Zvýšená obezřetnost dnes panovala v sedmitisícovém Novém Bydžově na Královéhradecku. Radnice zamkla školy i svůj úřad, obavy se šířily především mezi rodiči školáků. Nikdo nevěděl, jestli se ve městě...

23. června 2026  17:06

Učitel a podle starosty spořádaný občan. Kdo je muž, který spustil policejní manévry

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie od úterního rána pátrala po pětapadesátiletém muži, který byl ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kriminalistům se ho nakonec podařilo dopadnout odpoledne v Praze. Pátrání bylo také...

23. června 2026  15:45

Proměna šedé Zelené Louky. Středobodem bude bývalé obchodní centrum Jiskra

Tak bude vypadat střed trutnovského sídliště Zelená Louka, kolem bývalého...

Revitalizace největšího sídliště v Trutnově dostala jasný směr. Město představilo urbanisticko-architektonickou studii. Na Zelené Louce jsou v plánu úpravy veřejných prostranství, výměna povrchů cest...

23. června 2026  11:33

V dobré kondici a natěšený na novou výzvu. Wiesner posílil Hradec Králové

Tomáš Wiesner ze Sparty (vlevo) vede míč před Vojtěchem Novákem z Bohemians.

Tomáš Wiesner míří do Hradce Králové. Osmadvacetiletý fotbalista, který může hrát jako pravý bek či záložník, jde do čtvrtého týmu uplynulé prvoligové sezony po angažmá v Houstonu. V novém působišti...

22. června 2026  20:48

Opilému mladíkovi došly síly uprostřed křižovatky, usnul na nastartované motorce

Motorkář, který usnul v křižovatce, nadýchal 2 promile

Dvaadvacetiletý cizinec na Královéhradecku usnul na nastartované motorce uprostřed křižovatky. Když na místo dorazila hlídka, muž byl pryč. Vysvětloval to tím, že mu došel benzin. Při dechové zkoušce...

22. června 2026  17:16

Závod s časem. Skiareál ve Špindlu staví terminál lanovky i dojezd sjezdovek

Premium
Ve Špindlerově Mlýně vznikne spodní stanice lanové dráhy, provozní budova i...

Lyžařské propojení Medvědína a Svatého Petra ve Špindlerově Mlýně už se rodí. Parkoviště P1 u Labské přehrady, kde ještě před dvěma měsíci stála auta návštěvníků, se proměnilo v obří staveniště....

22. června 2026

Alkohol k pohotovosti nepatří. Prezidentův řidič neuspěl s odvoláním, u policie končí

Bývalý prezidentův řidič Vojtěch Kopp u Okresního soudu v Náchodě (3. února...

Krajský soud v Hradci Králové v pondělí zamítl odvolání prezidentova řidiče Vojtěcha Koppa, jehož Okresní soud v Náchodě potrestal za nehodu pod vlivem alkoholu. Obžalovaný v době služební...

22. června 2026  12:37

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Padající stromy zranily v kempech čtyři lidi, silný vítr bral i střechy

Silný vítr poškodil plechovou střechu domu v Červeném Kostelci, hasiči museli...

Hasiči v noci na dnešek měli v souvislosti s počasím v Královéhradeckém kraji přes dvacet výjezdů, zasahovali hlavně na Trutnovsku a Rychnovsku. Nejčastěji odstraňovali popadané větve a stromy ze...

22. června 2026  9:42

OBRAZEM: Souboje, plavání i stojky v hasičské pěně. I tak se bojuje s vedrem

Pěnová bitva v Černožicích na Hradecku (21. června 2026).

Ochlazení v hasičské pěně. Netradiční způsob boje s tropickými teplotami si náramně užily děti v Černožicích na Hradecku. Na závěr tradičního sportovního dne jim místní dobrovolní hasiči na hřiště...

21. června 2026  19:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.