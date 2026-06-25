Zatáhl dívku do parku kvůli sexu, bránila se a křičela. Dopadli ho kolemjdoucí

Incident se stal v neděli 21. června večer v hradeckých Sukových sadech, nedaleko křižovatky Koruna u železničního nádraží. Podle dosavadních zjištění muž dívku napřed na ulici požádal, aby mu pomohla najít autobusové spojení, jenže to byla jen záminka.
„Poté, co mu pomohla s vyhledáním informací a odmítla jeho snahu o navázání osobního kontaktu, jí zabránil v odchodu. Následně ji měl násilím odvést do porostu v prostoru parku, kde ji přes její odpor fyzicky napadl a dopustil se vůči ní sexuálně motivovaného jednání,“ sdělila mluvčí hradecké policie Martina Jandová.
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Dívka křičela, což uslyšeli kolemjdoucí, kteří se okamžitě vydali směrem k místu, kde byla napadena. Muž se pak dal na útěk, ale svědci ho po krátkém pronásledování zastavili a předali přivolaným policistům, kteří jej zadrželi.
Orientační dechová zkouška u něj prokázala alkohol ve výši 1,05 promile. Pozitivně vyšel také orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek. Dále policisté zjistili, že se muž na území České republiky zdržuje neoprávněně, neboť nemá platné vízum ani jiné oprávnění k pobytu.
Kriminalisté muže obvinili ze zločinu sexuální útok. Vzhledem k tomu, že poškozenou byla osoba mladší 18 let, hrozí mu vězení na dva až osm let. Policisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vazbu pro obviněného, čemuž soud vyhověl.
Trestný čin sexuálního útoku se nově objevil v novele zákona 166/2024 Sbírky. Jde o případy, kdy pachatel donutí jiného člověka násilím, výhrůžkou nebo zneužitím jeho bezbrannosti k jiným sexuálním praktikám než k samotnému pohlavnímu styku, tedy například k obnažování, masturbaci nebo jiným srovnatelným činům.