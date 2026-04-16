Hradec má varianty spojky severního obchvatu a D11, musí přesvědčit stát

Petr Záleský
  14:22
Vyhledávací studie ukázala, že vhodnější napojení severního obchvatu Hradce Králové neboli tangenty s dálnicí D11 je možné. Když město loni v létě zadalo zpracování alternativního napojení, o výsledku byly velké pochybnosti. Studie dopadla nad očekávání dobře, variant je pět. Nyní záleží na městě, zda některou prosadí u státu.
Hradec Králové zvažuje v oblasti Plotišť nad Labem alternativy pro napojení...

foto: Martin Veselý, MAFRA

Stavba dálnice D35 u Hradce Králové (3. dubna 2026)
Návrh výhledového vedení dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy v Hradci...
Hradec Králové zvažuje v oblasti Plotišť nad Labem alternativy pro napojení...
Hradec Králové zvažuje v oblasti Plotišť nad Labem alternativy pro napojení...
16 fotografií

Studii si tehdy na městě vynutili obyvatelé Plotišť či Svobodných Dvorů, kteří argumentovali, že značně problematické propojení obou strategických komunikací jim pozve tranzitní dopravu přímo na zápraží.

Nyní existuje pět variant přímého spojení tangenty a dálnice, mapový zákres se však redakci iDNES.cz zatím nepodařilo získat.

Pro rozhněvané městské části i pro Hradec Králové samotný je to však vítěství jen poloviční. Vedení města musí lobbovat na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i ministerstvu dopravy, vítěznou variantu představit, a pokud možno si ji prosadit.

Hradec Králové zvažuje v oblasti Plotišť nad Labem alternativy pro napojení severního obchvatu s D11. (3. dubna 2026)
Stavba dálnice D35 u Hradce Králové (3. dubna 2026)
Návrh výhledového vedení dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy v Hradci Králové, jižní spojka a severní tangenta
Hradec Králové zvažuje v oblasti Plotišť nad Labem alternativy pro napojení severního obchvatu s D11. (3. dubna 2026)
16 fotografií

Výsledek je nejistý. Zatímco loni v květnu tehdejší ministr dopravy Martin Kupka (ODS) slíbil, že případná oponentní studie může uspět, s novým ministrem Ivanem Bednárikem (za SPD) se Hradci spojit nepodařilo.

Pět variant napojení

Propojení vypadá jednoduše. K mimoúrovňové křižovatce s prostým názvem Plotiště se přimkne páté rameno coby ústí severní tangenty. Odpadla by tak nelogická přeložka silnice I/33 přes kruhový objezd u ČKD, která se stala příčinou opakované bouře na jednání zastupitelstva.

Jenže jednoduché to nebude. Zatímco na trase severní tangenty už co nevidět začne geotechnický průzkum a samotná stavba má podle harmonogramu ŘSD začít v roce 2029, na vhodnější napojení na dálnici D11 ještě neexistuje ani projekt.

Ministr nechce, aby tangenta padla. Spojku s D11 však Hradec může prověřit

„Variant přímého napojení na dálnici D11 vzniklo pět. Některé by však znamenaly obrovské náklady, nesoulad s normami nebo s rozvojovými plány ČKD. Zvítězila tedy verze, která se napojí přímo do mimoúrovňové křižovatky. Cena vychází kolem jedné miliardy a podklad bude sloužit pro další jednání s ministerstvem dopravy,“ řekl Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro oblast územního plánu, architektury a urbanismu.

„Už jsme obeznámili ŘSD, ale hlavní slovo bude mít ministerstvo. Požádali jsme o schůzku s novým ministrem, zatím však nemáme odezvu,“ uvedl Záruba.

„Obtížné, ne-li nemožné“

Nejlevnější napojení by stálo kolem půl miliardy, ale neprošlo kvůli stavbě další mimoúrovňové křižovatky asi dva kilometry od stávající. Na opačném pólu byl plán za asi 1,5 miliardy, který by si vyžádal velkou dostavbu dálnice.

Ani vítězná verze však není bez komplikací. Nejspíš se bude muset obloukem vyhnout chráněnému ložisku cihlářské hlíny severně od ČKD.

„Nebudu nic zastírat, i některé z nás překvapilo, že studie dopadla pozitivně a přímé napojení je možné. Do té doby zněla spousta informací, že to bude velmi obtížné, ne-li nemožné. Dál bude velmi záležet na budoucím vedení města, jak silně bude schopné projednat financování se státem,“ uvedl předseda výboru pro územní plánování Martin Soukup (ODS).

„Zastavte nultou etapu“

Rozhněvaní obyvatelé Hradce sdružení ve spolku Zdravé Plotiště však nemíní jen vyčkávat. Nechtějí se smířit s plánem, že budou muset po dobu neurčitou strpět méně vhodné napojení a jen doufat, že budoucnost přinese přímé splynutí v mimoúrovňové křižovatce.

„Spokojení budeme jen za předpokladu, pokud se skutečně zrealizuje přímé napojení, ale jde o to, aby se ŘSD včas dozvědělo, že existují jiné varianty trasování,“ upozornil Tomáš Benda, předseda komise místní samosprávy (KMS) na nultou etapu stavby tangenty a problematické odstranění úrovňového železničního přejezdu na silnici I/33.

„Pokud se podaří severní tangenta dotáhnout směrem k dálnici, a je v podstatě jedno, která z variant vyhraje, bude to pro Plotiště vítězství. Bylo by však dobré, kdyby se stavba do vyjasnění napojení nějak pozastavila a zakonzervovala,“ řekl Tomáš Benda.

„Dopravní význam této stavby vychází z více než deset let starého stavu, kdy dálnice D11 končila v Kuklenách a silnice I/33 byla značně vytížena. Tranzitní dopravu převzala dálnice a v případě vyřešení přímého napojení severní tangenty bude dopravní význam připravovaného nadjezdu ještě více snížen,“ zní stanovisko KMS Plotiště.

Hlavně opatrně

Pokus o zastavení nulté etapy město považuje za velmi nebezpečný. Stát by údajně takovou snahu mohl vnímat jako problematickou věc pro budování celé severní tangenty. Stejně tak je nereálné žádat po ministerstvu dopravy, aby přímé napojení vzniklo okamžitě a bez odkladů.

„Pokud bychom trvali na okamžité stavbě, znamenalo by to, že se odsune celá severní tangenta, což v žádném případě nechceme. Zatím ji lze napojit do stávající silnice I/33 a kruhového objezdu u ČKD, protože jiná varianta není. Nechceme čekat další roky. Bylo nám naznačeno, že kdybychom apelovali na ŘSD, aby se zastavily práce na nulté etapě, stát řekne, že se nebude stavět vůbec. Je to velmi křehká věc,“ upozornil Adam Záruba.

Podle Záruby sice nová vláda našla peníze na dostavbu dálniční sítě, ale šetřit se naopak má na komunikacích prvních tříd: „Existuje riziko, že úspory by se mohly dotknout i severní tangenty. Proto jsme ve vedení města jednotní.“

„Po určitou dobu tam to poněkud nelogické napojení bude muset být a obyvatelé to budou muset strpět,“ souhlasil Martin Soukup.

Pro severní tangentu zatím platí: ve druhém čtvrtletí letošního roku začne v trase podrobný geotechnický průzkum. Podle aktuálního letáku ŘSD by stavba měla začít stavět v roce 2029 a v provozu od roku 2032. Bude mít délku 14,2 kilometru a končit má napojením na stávající silnici I/11 mezi Nepasicemi a Třebechovicemi pod Orebem.

Kvůli hradeckému letišti bude nutné vyhloubit celkem 620 metrů tunelu, ŘSD zatím odhaduje cenu na 3,2 miliardy.

Rekordní nálezné. Kraj vyplatí turistům miliony za poklad od Zvičiny

Muzeum východních Čech představilo nález mincí, tabatěrek a dalších předmětů ze...

Rekordní odměnu dostane dvojice turistů za nález zlatého pokladu u Zvičiny na Trutnovsku. Půjde o dosud nejvyšší vyplacenou sumu v Česku a současně o mnohonásobek běžných odměn. Obvykle se počítají v...

13. dubna 2026  15:41

