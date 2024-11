Akci na podporu zraněného Roma ohlídá policie, některé podniky v Náchodě zavřou

Pokojné setkání se má konat v sobotu od 13 hodin. Přátelé mladíka to oznámili na sociálních sítích. Svolavatelkou je mladíkova babička. Členové romské komunity z Náchoda odmítají, že půjde o demonstraci. Jde jim prý o vyjádření podpory a dialog.

„Protože se nejedná o ojedinělý útok v našem regionu ani v Česku, a tento útok doprovází rasistické útoky a dezinformace na sociálních sítích, rozhodli jsme se s Romy v Náchodě uspořádat pokojné setkání, na kterém chceme upozornit na to, že máme obavy o naší bezpečnost a nechceme zažívat útoky skinhead z 90. let a pronásledování extrémistickými skupinami, které společnost v podstatě tolerovala a PČR (Policie ČR) nedostatečně prošetřovala. V naší komunitě, ale i dalších to způsobuje napětí,“ uvedl za Roma spolek Náchod Roman Samko.

Upozornil, že snahou organizátorů je zajištění lepších podmínek pro všechny, bez ohledu na původ. Spolek chce vytvořit prostor pro otevřený dialog, který povede k pochopení a lepší vzájemné spolupráci mezi všemi obyvateli.

„Cílem není vyvolávat nesnášenlivost, nebo rozdělovat společnost, ale naopak prosazovat vzájemný respekt a bezpečnost. Chceme apelovat na veřejnost, aby se vyhnula šíření nenávisti a dezinformací. Nechceme podporovat jakoukoli formu násilí nebo diskriminace,“ uvedl Samko.

Útok nožem policie vyvrátila

Na avizované setkání Romů už reagovaly některé podniky ve městě, které vyvěsily informace, že budou mít v sobotu z technických důvodů zavřeno. Policie informovala, že bude shromáždění monitorovat, aby předešla možným problémům.

„Jsme připraveni zasáhnout v případě narušení veřejného pořádku. Na místě předpokládáme větší počet lidí, což si vyžádá zvýšenou opatrnost a pohotovost ze strany bezpečnostních složek. Hlavním cílem bude zajistit klidný průběh shromáždění a ochránit bezpečnost všech přítomných,“ řekla ČTK mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Incident se stal v neděli 3. listopadu na Denisově nábřeží v Náchodě. Krátce po 2. hodině ráno došlo poblíž čerpací stanice hádce mezi dvacetiletým Romem a dalším mužem. Do konfliktu se pak přidali další lidé, zřejmě cizinci. Jejich totožnost nyní policie zjišťuje a požádala o spolupráci i případné svědky. Případ vyšetřuje jako podezření z výtržnictví a ublížení na zdraví, dosud nikoho neobvinila.

Romský mladík při potyčce utrpěl lehká zranění, kvůli kterým musel na ošetření do nemocnice. Městem kolovaly zvěsti o pobodání nožem, to však policie vyvrátila. Přátelé mladíka na sociálních sítích uvedli, že měl čtyřcentimetrovou řeznou ránu, která však mohla být způsobená i sklem z lahve.

„Sám poškozený si není jistý, zda to byl útok nožem,“ uvedl již dříve Roma spolek Náchod.