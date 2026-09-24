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Šerlich pod náporem aut kolaboval. Rozšíří parkoviště pro lyžaře, bude placené

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  15:31
Přípravné práce na rozšíření parkoviště v horském sedle u Šerlichu (24. září...

Přípravné práce na rozšíření parkoviště v horském sedle u Šerlichu (24. září 2026) | foto: David Taneček, ČTK

Správa Kolowratských lesů začne koncem září se stavbou parkoviště na Šerlichu v...
Správa Kolowratských lesů začne koncem září se stavbou parkoviště na Šerlichu v...
Správa Kolowratských lesů začne koncem září se stavbou parkoviště na Šerlichu v...
Přípravné práce na rozšíření parkoviště v horském sedle u Šerlichu (24. září...
30 fotografií
Práce na rozšíření parkoviště v horském sedle u Šerlichu v Orlických horách začnou koncem září. Stavební povolení už má Deštné v Orlických horách potvrzeno. Do zimy by se kapacita parkovacích míst v horském sedle měla navýšit z nynějších asi 80 na zhruba 200. Parkování bude nově zpoplatněné.

Projekt se týká prostranství napravo od silnice II/311 ve směru na Orlické Záhoří. Partnery rozšíření parkoviště, které je zejména v zimě velmi exponované, jsou obec a rod Kolowratů.

„Na naší obecní části začnou práce v říjnu, bude se jednat o kácení stromů. Zpevňování plochy na straně Kolowratů začne 29. září. Pokud stavební úřad poté povolí dočasný provoz stavby, na zimu bude parkování u Šerlichu vyřešené,“ řekla ve čtvrtek starostka Deštného v Orlických horách Simona Vlková (Žijeme pro Deštné).

Přípravné práce na rozšíření parkoviště v horském sedle u Šerlichu (24. září 2026)
Správa Kolowratských lesů začne koncem září se stavbou parkoviště na Šerlichu v Orlických horách, obec Deštné bude kácet v říjnu a v dalším roce svou část dokončí. (24. září 2026)
Správa Kolowratských lesů začne koncem září se stavbou parkoviště na Šerlichu v Orlických horách, obec Deštné bude kácet v říjnu a v dalším roce svou část dokončí. (24. září 2026)
Správa Kolowratských lesů začne koncem září se stavbou parkoviště na Šerlichu v Orlických horách, obec Deštné bude kácet v říjnu a v dalším roce svou část dokončí. (24. září 2026)
30 fotografií

Do zimy by mělo být hotovo okolo 150 parkovacích míst na dříve odlesněném místě Správy Kolowratských lesů, kde se má parkovat na ploše zpevněné kamenivem. Do té doby vzniknou provizorní toalety a parkovací systém.

Platební brány v listopadu

Nejpozději v polovině listopadu by platební brány mohly stát, odhadované náklady jsou dva miliony. O cenách za parkovné se podle starostky jedná. V zimě se bude dál parkovat i na současné asfaltové ploše parkoviště, kde je asi 70 až 80 míst.

Na Šerlichu vydatně rozšíří parkování, lyžaře příští zimu čeká provizorní zázemí

Celková rozloha parkoviště na kolowratských pozemcích by měla být 1,2 hektaru, dosud lze u Šerlichu parkovat bezplatně na ploše o rozloze téměř 0,2 hektaru.

Po dokončení projektu, zřejmě příští rok, by ze současné asfaltové plochy měla zmizet auta a měla by být využívaná jako točna pro autobusy. To bude možné po rozšíření parkovací plochy, tedy po uvolnění nynějšího parkoviště. Předpokládané náklady jsou přes 25 milionů korun bez DPH. Projekt podpořil i Královéhradecký kraj.

3. ledna 2025

Na obecní ploše o rozloze asi 0,4 hektaru, kterou bude potřeba vykácet, vznikne především zeleň a na menší kamenivem zpevněné části asi 50 parkovacích míst.

„Do zimy vykácíme a na jaře budeme soutěžit zhotovitele, stavební firmu, která pozemek zpevní a upraví dle požadavků Chráněné krajinné oblasti (CHKO). Naši plochu nelze celou využívat k parkování, vzniknou na ní travnaté plochy nebo tůně pro obojživelníky,“ sdělila Vlková.

Šňůry aut podél silnice

Rozšíření parkoviště u Šerlichu, které je na území CHKO Orlické hory, je tématem řadu let. Silnice procházející pohraničním horským sedlem ve výšce 990 metrů nad mořem mezi Šerlichem a Velkou Deštnou je důležitou regionální komunikací spojující středisko Deštné s Orlickým Záhořím.

Když bylo parkoviště zaplněné, motoristé odstavovali auta podél silnice, což někdy komplikovalo průjezd hlavně autobusů a složek integrovaného záchranného systému. Horské sedlo na česko-polské hranici je oblíbeným nástupním místem na hřebenové lyžařské a turistické trasy. Parkují tam i lyžaři, kteří vyrážejí na sjezdovky do nedalekého lyžařského střediska na polské straně hranice.

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