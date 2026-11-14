Seniorka po napadení ve Dvoře Králové nad Labem zemřela v nemocnici

K napadení došlo v pátek 13. listopadu odpoledne. Policii na případ upozornila nemocnice, podle níž na úmrtí ženy pravděpodobně měla podíl jiná osoba. Vyšetřování se ujali krajští a trutnovští kriminalisté.
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Podle policie měli kriminalisté k dispozici jen několik indicií. K zadržení pomohla znalost místního prostředí a spolupráce se strážníky ze Dvora Králové. „V současné chvíli s touto mladistvou osobou probíhají prvotní úkony trestního řízení,“ sdělila mluvčí policie Andrea Muzikantová.
K napadení došlo v pátek 13. listopadu odpoledne. Policii na případ upozornila nemocnice, podle níž na úmrtí ženy pravděpodobně měla podíl jiná osoba. Vyšetřování se ujali krajští a trutnovští kriminalisté.
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Podle policie měli kriminalisté k dispozici jen několik indicií. K zadržení pomohla znalost místního prostředí a spolupráce se strážníky ze Dvora Králové. „V současné chvíli s touto mladistvou osobou probíhají prvotní úkony trestního řízení,“ dodala Muzikantová.