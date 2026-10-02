Náchodští kriminalisté se případem zabývali od loňského října, kdy na možné zneužití osmasedmdesátiletého vážně nemocného seniora upozornili pracovníci domova, kteří se o něj starali. Obviněnými jsou muži ve věku 50 a 57 let.
„V průběhu trestního řízení kriminalisté zjistili, že obvinění měli využít zdravotního stavu a osamělosti poškozeného muže, jehož zdravotní stav významně ovlivňoval schopnost samostatně rozhodovat a posuzovat následky jeho jednání. Postupně si získali jeho důvěru a významný vliv na jeho život i majetkové záležitosti. V červnu 2025 měli seniora přimět k podpisu plné moci opravňující k zastupování v právních a finančních záležitostech,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Hynková.
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Pak skutečně došlo na převod nemovitostí i družstevního podílu k bytu. Poškozený přišel o stavbu a pozemek na Trutnovsku i další pozemek a družstevní podíl k bytu 3+1 na Náchodsku. Škoda způsobená převody nemovitého majetku dosáhla nejméně 4,8 milionu korun.
Vyšetřování bylo rozsáhlé. Zahrnovalo výslechy svědků, zajišťování listinných důkazů, prověřování finančních toků i zpracování znaleckých posudků. Odborníci hodnotili nejen cenu převedeného majetku, ale také zdravotní stav poškozeného a jeho schopnost činit právní jednání.
Jeden z obviněných je vedle podvodu stíhán také pro přečin zpronevěry. Když byl senior v nemocnici, muž podle policie používal jeho platební kartu pod záminkou běžných nákupů. Kriminalisté však zjistili, že peníze šly převážně na jeho potřeby. Od září do listopadu 2025 provedl 56 plateb v hodnotě přes 63 tisíc korun a dalších 12 výběrů z bankomatu v celkové výši 50 tisíc korun.
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„Zásadní roli v odhalení celého případu sehráli pracovníci zdravotnického a pečovatelského zařízení. Díky jejich všímavosti, profesionalitě a zájmu o osud klienta se podařilo odhalit podezřelé okolnosti nasvědčující zneužívání jeho situace,“ ocenila mluvčí.
Kriminalistům se poté podařilo včas zajistit převedené nemovitosti i družstevní podíl a zabránili jejich dalšímu převodu.
Policistka upozornila, že osamělí a zdravotně znevýhodnění senioři se stále častěji stávají terčem pachatelů majetkové trestné činnosti. Když se kolem staršího člověka náhle objeví někdo, kdo usiluje o jeho důvěru a chce ovlivňovat jeho rozhodování, je na místě obezřetnost. „V případě podezření kontaktujte Policii ČR. Právě všímavost okolí a ochota reagovat mohou sehrát rozhodující roli,“ doporučila.