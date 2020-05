Senátor se opřel do hejtmana Štěpána, vadí mu inzerát placený krajem

Roztržka mezi politiky se odehrála na pondělním krajském zastupitelstvu. Bývalý krajský státní zástupce a nynější zastupitel Miroslav Antl (nestr.) se hejtmana Jiřího Štěpána (ČSSD) přímo dotazoval, kdo za inzertní stranu v polovině dubna platil. Odpovědi se mu však nedostalo.

„Když jste bilancoval svoji činnost, proč jste to zadal do rubriky inzerce, která se platí? Mě by zajímalo, kolik stál ten článek a kdo to platí. To jsou jasné otázky,“ dotázal se Antl v závěru zasedání zastupitelů a upozornil, že podle něj jde o „jasnou sebeprezentaci pana hejtmana“.

„Dostanete písemnou odpověď,“ odvětil Štěpán, který odmítl, že šlo o jeho osobní propagaci. „Ano, text byl zveřejněn v Deníku, v rámci prostoru, který byl pro tyto účely vyhrazen a objednán. Prezentace jako taková nebyla pouze prezentace osoby hejtmana,“ uvedl.

Slova o osobní propagaci odmítá i Dan Lechmann z tiskového oddělení kraje, které obsah článku pro inzerci připravovalo: „Pan hejtman tam zmiňoval různé aktivity kraje v době koronavirové krize, padlo tam například jméno náměstkyně pro školství Martiny Berdychové.“

Velmi stručná hejtmanova odpověď zcela vykresluje, jaký vztah mezi sebou nyní oba politici mají. Kdysi kolegové z krajské kandidátky ČSSD nyní stojí na opačných stranách barikády.

Miroslav Antl se chystá na Rychnovsku obhajovat post senátora, Jiří Štěpán stále zvažuje, zda se proti silnému soupeři ve stejném regionu postaví. Kromě toho by měl stranu vést i do krajských voleb. Definitivně rozhodnuto není, nominační konferenci odložila koronavirová omezení.

Odpověď Jiřího Štěpána by byla pochopitelná, kdyby šlo ze strany Miroslava Antla o náhlý výpad. Jenže nešlo. Antl už v předvečer zastupitelstva rozeslal svůj komentář včetně dotazů na hejtmana a kopie inzerátu na pracovní e-maily všech zastupitelů kraje. Na placenou inzerci ho prý upozornil občan kraje již v den vydání.

„My jsme informovali občany kraje o dění v souvislosti s koronavirem s tím, že tato nabídka šla dalším šesti krajům a městům. My jsme tuto nabídku využili, informovali jsme občany, co dělá kraj v oblasti zdravotnické, sociální, v oblasti výroby štítů a dalších, které se řešily a řeší. Za inzerci Královéhradecký kraj zaplatil 25 tisíc korun,“ upřesnil na dotaz MF DNES Jiří Štěpán.

Nejde o první střet obou politiků. Antl hejtmana už dříve nařkl, že si dělá za peníze kraje předvolební kampaň. Vzájemně si dokonce vyhrožovali trestními oznámeními, a to kvůli údajnému „vymazávání“ Antla z akcí, na nichž byl společně s hejtmanem.

Na fotkách mě nikdy neukážou, stěžuje si senátor

Senátor tvrdí, že ho tiskové oddělení ve výstupech záměrně nezmiňuje a fotografie údajně pracovníci komponují tak, aby na nich nebyl vidět.

Zastupitelům rozeslal i vlastní fotografie z akcí, z nichž je patrné, že mnohdy stál přímo vedle hejtmana. Jako příklad uvedl třeba jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ohledně dostavby rychnovské nemocnice



„Nejenže na fotografiích chybím, ale moje aktivní přítomnost na pracovním jednání není v textu zmíněna vůbec. Z fotografií je vždy zcela evidentní, že jsem tam byl, na pozvání premiéra Babiše, když hejtman mi toto zcela zásadní jednání o rychnovské nemocnici zatajil,“ napsal v komentáři k fotografiím Antl.

Na zastupitelstvu vznesl i dotaz, komu slouží tiskové oddělení. „Zda k propagaci hejtmana a radních, či zda si zaslouží pozornost i návštěvy členů zastupitelstva?“ podotkl.

Jeho kritiku odmítl hejtman i pracovníci tiskového oddělení kraje, kteří připravují podklady pro redakční radu zpravodaje U nás v kraji.

„Za posledních 12 čísel měl 11 příspěvků s fotografií. Teď se stalo to, že redakční rada projednala zveřejnění příspěvku na straně 9, kterou si nově odsouhlasila jako stránku pro opozici, a zamítli ho z toho důvodu, že není v opozici,“ vysvětlil Dan Lechmann už v únoru, když se Antl proti nezveřejnění příspěvku poprvé ohradil.

Členem koalice se necítí, pro úředníky není v opozici

Problém je, že Miroslav Antl na protest proti krokům hejtmana v minulosti vystoupil ze zastupitelského klubu ČSSD. Sám se proto nepovažuje za člena krajské koalice, jenže úředníci i další zastupitelé to vidí jinak.

„Prostor opozičním stranám a hnutím dává strana 9, ale tam, pane senátore, zatím nepatříte, neboť jste koaliční partner. Můžete využít stranu 11 pro názory zastupitelů, kde máte k dispozici 1 200 znaků s portrétem, nikoliv však s jakoukoliv jinou fotografií. Pravidla jsou stanovena,“ upozornila předsedkyně redakční rady a opoziční zastupitelka Ivana Hantschová (ANO).

„Neumím vystoupit z koalice jako jednotlivec. Když se podíváte na koaliční smlouvu, tu může vypovědět pouze politický subjekt, což nejsem,“ odvětil na to Antl.

Podle hejtmana chybí oficiální dokument, v němž by se Miroslav Antl vzdal svého podpisu pod koaliční smlouvou: „Pochopitelně ji uzavřely jednotlivé koaliční strany, ale zároveň jednotliví zastupitelé ji stvrdili svým vlastnoručním podpisem. Já jsem od vás nezaznamenal, že byste svůj podpis jakýmkoliv způsobem zpochybnil.“