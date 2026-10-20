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Část starostů z Krkonoš žádá odvolání šéfa KRNAP, podle nich ohrožuje park

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  12:04
Předseda Svazku měst a obcí Krkonoše, senátor a starosta Vrchlabí Jan Sobotka...

Předseda Svazku měst a obcí Krkonoše, senátor a starosta Vrchlabí Jan Sobotka (uprostřed, za STAN) požaduje s dalšími odvolání ředitele Správy KRNAP. Vpravo je starostka městyse Mladé Buky a bývalá poslankyně STAN Lucie Potůčková, vlevo starosta Horní Branné Luboš Zimmermann (nez.). (20. října 2026) | foto: Tomáš Plecháč, MF DNES

Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) jmenoval ředitelem Správy...
Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec.
Ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch
26 fotografií
Předseda Svazku měst a obcí Krkonoše, vrchlabský starosta a senátor Jan Sobotka (za STAN) dnes vyzval k odvolání ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petra Moravce. Mezi důvody uvedl ztrátu důvěry zaměstnanců či ohrožení fungování správy parku.

Vyplývá to z dnešního prohlášení před novináři za účasti starostky Mladých Buků a bývalé poslankyně STAN Lucie Potůčkové a starosty Horní Branné na Semilsku Luboše Zimmermanna (nez). Vyjádření Moravce a ministerstva životního prostředí zjišťujeme.

Moravec ve funkci nahradil bývalého ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische, kterého ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odvolal v březnu. Pedagog trutnovské lesnické akademie Moravec je v čele Správy KRNAP od června.

„Vyzývám pana ředitele, aby odstoupil nebo aby byl odvolán panem ministrem z toho důvodu, že nekomunikuje o personálních změnách, jak dovnitř úřadu, tak navenek. Ohrožuje to do budoucna fungování správy národního parku. Navržená personální změna může vést k tomu, že úřad bude nekompetentní,“ řekl Sobotka. Podotkl, že nejde o názor všech členů svazku krkonošských měst a obcí.

Předseda Svazku měst a obcí Krkonoše, senátor a starosta Vrchlabí Jan Sobotka (uprostřed, za STAN) požaduje s dalšími odvolání ředitele Správy KRNAP. Vpravo je starostka městyse Mladé Buky a bývalá poslankyně STAN Lucie Potůčková, vlevo starosta Horní Branné Luboš Zimmermann (nez.). (20. října 2026)
Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) jmenoval ředitelem Správy Krkonošského národního parku Petra Moravce. (18. června 2026)
Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec.
26 fotografií

Podle Sobotky jsou chystané kroky ředitele Správy KRNAP snahou o personální a ekonomickou destrukci národního parku. Obává se, že to povede k rozpadu spolupráce správy parku s obcemi, oslabení turistického ruchu či ke ztrátě důvěry obcí ve správu parku. Podle Sobotky hrozí i zrušení některých muzeí správy parku.

„Po třiceti letech se jedná o největší ohrožení Krkonošského národního parku,“ řekl Sobotka.

Podle něj už ze Správy KRNAP odcházejí odborníci. Výpověď podal na konci srpna neúspěšný kandidát na ředitele a dosavadní vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb. Byl v trojici finalistů výběrového řízení na ředitele správy parku. Jako důvody v tiskovém prohlášení Taláb uvedl ztrátu důvěry v ředitele parku a nesoulad s formou a stylem řízení organizace.

„Za těchto okolností již nejsem schopen loajálně reprezentovat rozhodnutí osoby v čele organizace, neboť se zásadně rozcházejí s mými profesními hodnotami a principy, za kterých jsem schopen nadále odvádět kvalitní práci. Současně nabývám dojmu, že se přestávají prosazovat oprávněné zájmy Správy KRNAP navenek i uvnitř organizace,“ uvedl Taláb.

Na dotaz novinářů dnes řekl, že atmosféra ve Správě KRNAP není dobrá a zvenčí klesá důvěra ve správu parku.

Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v ČR. Byl založen v roce 1963 a má 55 tisíc hektarů. Zahrnuje významnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.

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