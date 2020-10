Fenomén z Vrchlabí je opět senátorem, v Hradci a Rychnově vítězí nováčci

Jeden očekávaný výsledek a dvě překvapení přineslo druhé kolo voleb na Trutnovsku, Hradecku a Rychnovsku v Královéhradeckém kraji.

Na Trutnovsku, kde přišlo k urnám necelých 17 procent voličů, potvrdil obrovskou popularitu starosta Vrchlabí Jan Sobotka (STAN), který dominoval před dvěma lety v doplňovacích volbách i v prvním kole před týdnem.



Získal podporu skoro 75 procent voličů a díky tomu porazil královédvorského starostu Jana Jarolíma (ANO).



„Jsem rád, že voliči pochopili, že za mnou stojí hlavně práce, nikoliv marketing, který mi ani nejde. Jsem rád, že to lidé ocenili a že si všimli příběhu, který za mnou je,“ řekl pro portál iDNES.cz Sobotka.

V Senátu se chce věnovat práci na novém stavebním zákonu, protože je to dle jeho slov oblast, které rozumí a které se věnuje celý život.



„Co se týče regionálních témat, chci nějakým úspěšným lobbingem pomáhat dostavbě dálnice D11 a překonávat překážky, které mohou v tomto projektu nastat. Je třeba se pokusit, aby dálnice byl do Polska co nejrychleji dostavena,“ prohlásil starosta Vrchlabí.



Jan Jarolím hodnotí jako velký úspěch už postup z prvního kola. „Nejvíc mě mrzí tristní volební účast. Já vím, že druhé kolo senátních voleb příliš netáhne, ale mrzí mě to i z pohledu starosty, že jsem nebyl schopen dostat ve větším počtu k urnám ani voliče v našem Dvoře Králové. Panu Sobotkovi jsem už gratuloval a řekl jsem mu, že se ukázalo, že pro Vrchlabsko odvádí skutečně skvělou práci,“ zhodnotil Jarolím.



Daleko vyrovnanější souboj se dal očekávat na Rychnovsku, kde se senátorem už potřetí mohl stát Miroslav Antl (Za občany).



V druhém kole však více hlasů získal společný kandidát TOP 09 a LES Jan Grulich, letošní vítěz ankety Ředitel roku a zakladatel úspěšné soukromé Základní a mateřské školy Trivium Plus v Dobřanech v Orlických horách. Na jeho stranu se přiklonilo skoro 60 procent voličů.

„Pan Antl tady jako senátor pracoval 12 let a dá se říci, že lidé po té době ocenili, že někdo přišel s novým tématem a s novým důrazem. Myslím si, že chtěli změnu. Další věcí je, že naše kampaň byla postavená na tom, že jsme byli autentičtí. Nikde jsme se nepředváděli, nechodil jsem nikam, kam bych normálně nešel. Prošlapal jsem spoustu měst a obcí, s lidmi osobně mluvil. Kampaň byla taková, jak mě lidé znají a myslím si, že díky tomu mi věří,“ uvedl Grulich.

V příštích dnech si hlavně odpočine a pak bude řešit, jak to bude s jeho působením v krajském zastupitelstvu, kde také minulý týden získal mandát. „Každopádně ve škole jako její ředitel zůstanu. Avizoval jsem to od začátku, voliči i kolegové to věděli, byla to moje podmínka, když jsem přijal kandidaturu. Práce pro region nebo studování zákonů se dá dělat i o víkendech či odpoledne. Senát má jednání jednou za měsíc, někdy dva, někdy tři dny. Určitě se to dá skloubit, navíc mám ve škole skvělý tým,“ ujistil.



Zprvu nevěřil, že může vyhrát. „Dal jsem si těžký cíl, že bych chtěl, aby i naše společnost, nebo alespoň náš region, mohla být i na politika hrdá. Jestli to tak bude po následujících šesti letech, cíl bude splněn. Chtěl bych poděkovat všem, kteří za mnou stáli, celému týmu, rodině i kolegům ve škole. Bylo to opravdu náročné období,“ dodal.

Miroslav Antl v Senátu po dlouhých 12 letech končí. Redakce se snaží sehnat jeho reakci, ale Antl nebere telefon.

„Chci se zaměřit na stavební zákon a dostupné bydlení“

Vyrovnaný duel se dal očekávat na Hradecku, ale nestalo se. Voliči se zde výrazně přiklonili na stranu nováčka voleb právníka Jana Holáska a rozhodli, že Jan Mašek z ANO zůstane poslancem. Je to velký úspěch i pro Hradecký demokratický klub, momentálně opoziční stranu v zastupitelstvu Hradce Králové.



Holáska, který kandidoval právě za toto uskupení komunálních politiků, zvolilo neuvěřitelných téměř 70 procent voličů.



„Chtěl bych začít aktivně spolupracovat s obcemi na Hradecku, abych jim mohl pomoci rozvíjet věci, které jsou pro ně důležité. V Senátu se bude velmi pravděpodobně věnovat práci v ústavně-právním výboru a odborným věcem. Chci se zaměřit na problematiku stavebního zákona a dostupného bydlení. Ve sněmovně jsou zákony, které ještě nejsou na cestě do Senátu, ale je potřeba celou problematiku řešit už nyní,“ uvedl vítěz voleb na Hradecku.



Lidé podle něho pozitivně vnímají, když se kandidát dokáže dobře domluvit s dalšími osobnostmi. „Už do první volby jsem šel s podporou hradeckých osobností a sedmi demokratických stran a hnutí působících nejen na Hradecku, ale i na celostátní úrovni. Myslím si, že začíná trend spojování demokraticky smýšlejících občanů naší země. Doufejme, že to bude pokračovat,“ zmínil.



Všichni proti ANO?

Možnost působit jako senátor a zároveň jako městský a krajský zastupitel považuji za přínosné. „Vzájemně se to doplňuje, protože člověk získává cenné poznatky od lidí z města i kraje. Na kraji nebudu usilovat o žádnou výkonnou funkci, naopak chci všechno propojit, aby výkon funkce senátora byl co nejkvalitnější,“ řekl.



Holásek si myslí, že jsem voliče přesvědčil odpracovanou kampaní. “Šel jsem k lidem. Ve druhém kole byla velmi přínosná i podpora kandidátů, kteří se účastnili prvního kola. Dám si krátký odpočinek a předpokládám, že do Senátu se podívám během několika týdnů. Do práce se však pustím hned,“ poznamenal.



Volby na Trutnovsku a Hradecku opět prokázaly, že kandidátům hnutí ANO se ve druhém kole senátních voleb nedaří.

„Chtěl bych pogratulovat vítězi, protože zvítězil výrazně. Jsem rád i za druhé místo a děkuji svým voličům. Myslím si, že výsledek reflektuje hlavní motto mého protikandidáta, kterým bylo sdružit co nejvíce lidí proti hnutí ANO. Tak to bylo prezentováno i v diskuzích, které jsme měli před volbami v televizi a rozhlase,“ zhodnotil poslanec Jan Mašek.



Výsledek vnímá realisticky, ale čekal větší podporu. „Samozřejmě jsem z toho trochu smutný. Je otázka, jaké spektrum voličů k volbách přišlo a jaké nepřišlo. Na kampaň jsme také věnovali nepoměrně méně prostředků, spoléhal jsem na program a na to, že mě lidé znají. Budeme to muset ještě zanalyzovat, ale protože byl rozdíl tak veliký, nezbývá než popřát protikandidátovi, aby Hradecko dobře reprezentoval,“ sdělil.



Mašek zůstane nadále poslancem. „Budu plnit úkoly ve sněmovně a pokračovat v práci ve výborech. Práce tam mám dost,“ uzavřel.