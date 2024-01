Rozhodli se svobodně, řekl k údajně nedobrovolnému odchodu policistů jejich šéf

Po téměř 34 letech koncem prosince odešel do civilu kriminalista a dlouholetý náměstek krajského policejního ředitele Jiří Karásek, jenž zemřel náhle 4. ledna 2024. Po 38 letech služby skončil v závěru roku také Pavel Škandera, ředitel trutnovské policie. Podle policejní tiskové zprávy ze začátku ledna odešli oba „na vlastní žádost“.

Krajský policejní ředitel Petr Sehnoutka se k odchodům policistů odmítal vyjádřit minulý týden s odkazem na Karáskův pohřeb. Vyslovil se až nyní.

„S oběma policisty jsem vedl opakované seriozní jednání, jakýkoliv nátlak z mé strany odmítám. Oba odešli na vlastní žádost o ukončení služebního poměru a důvody policistů byly jejich svobodným rozhodnutím. Z informací zveřejněných 12. ledna vyplývá, že okolnostmi odchodů obou policistů se začne zabývat na popud pana policejního prezidenta i úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR. Do doby výsledků tohoto šetření je předčasné se jakkoliv vyjadřovat,“ uvedl Petr Sehnoutka.

Svůj nedobrovolný odchod však potvrdil Deníku N minulé úterý Pavel Škandera, který byl v čele trutnovské policie jedenáct let.

„Bylo mi velmi jasně řečené panem ředitelem, že tady nezůstanu. Bylo to rychlé. Řekl mi, že tady nebudu. Odůvodněné to bylo tím, že se dlouhodobě znám s bývalým panem prezidentem Švejdarem. A takoví lidé tady prý nebudou, protože je nechce a udělá vše pro to, aby to tak bylo. A tak jsem se rozhodl a odešel jsem od policie,“ popsal Deníku N Pavel Škandera jednání s krajským ředitelem Sehnoutkou, který do funkce nastoupil loni v srpnu.

Na údajně vynucený odchod kriminalisty Karáska upozornil již předtím na sociálních sítích bývalý policejní prezident a jeho přítel Jan Švejdar, který sdílel jeho parte.

„Zažili jsme spolu spoustu hezkých, ale i krutých chvil. Proto jsme k sobě měli hodně blízko. A proto od něho vím, jakému nátlaku byl v práci vystaven. Vím od něj každé slovo, které mu bylo po příchodu nového ředitele řečeno s cílem se ho zbavit. Jirka neodešel dobrovolně, byl donucen. Důvod? Přátelství se mnou, křivdy z minulosti. Jiný důvod mu nesdělili,“ napsal Švejdar. Ten v čele policie skončil po příchodu ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) před dvěma lety. V dubnu 2022 ho nahradil současný policejní prezident Martin Vondrášek.

Na popud Švejdarova vyjádření byla nařízena kontrola policejního prezidia. „Pan policejní prezident zaznamenal vyjádření Jana Švejdara. V reakci na tato slova nechal informace obsažené v prohlášení prověřit Úřadem vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR. V tuto chvíli nemám informace o tom, kdy by mohly být výsledky k dispozici,“ sdělil mluvčí prezidia Ondřej Moravčík.