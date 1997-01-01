náhledy
Navzdory zledovatělým tratím je v Deštném v Orlických horách na Rychnovsku v plném proudu extrémní závod psích spřežení Šediváčkův long. Soutěží kolem stovky sportovců na saních, lyžích a kolech s asi 700 psy. Etapový závod se tradičně jede na 300 a 200 kilometrů, avšak pořadatelé s ohledem na bezpečnost některé etapy krátí. Závod trvá do soboty.
Šediváčkův long platí za jeden z nejtěžších závodů ve střední Evropě. Spřežení nastoupají v horském terénu kolem 7,5 tisíce metrů a čekají je až dvě přenocování na sněhu. Letos se jede 28. ročník.
Na Šediváčkův long se tentokrát přihlásilo kolem stovky účastníků. Téměř osm desítek jsou musheři, 14 závodníků jede na kolech se širokými pneumatikami a 11 na lyžích tažených psy.
Tradičním místem startu je sjezdovka nad chatou Kristýna v Jedlové, odkud trať stoupá ke kostelu sv. Matouše. Už v úterý večer vyjela do úvodní z pěti etap desítka musherů, která se utkává v nejnáročnější longové disciplíně. Další pak startovali ve středu dopoledne do čtyřetapového závodu. Po desítkách kilometrů je večer čekal Šediváčkův ples.
V Jedlové mívají musheři už tradičně své zázemí. Údolím se celý týden rozléhá nedočkavý štěkot, týmy mají plné ruce práce, míří sem diváci.
V Orlických horách na přelomu roku sice nasněžilo, jenže nedávná obleva s následujícími mrazy pořadatelům pořádně zamotala hlavu.
„Před týdnem bylo nádherně, ale pak přišlo oteplení, mráz a všechno je zledovatělé. Museli jsme předělávat trasy, někde i dohazovat sníh. Dva dny jsme to upravovali. Počasí je pro nás vždycky velký otazník,“ řekl hlavní organizátor Pavel Kučera na začátku závodu. Loni sice byl sníh, ale někde málo, proto se například nejelo kolem Masarykovy chaty ani do Pádolí. Jeden ročník zase jeli musheři na kárách, ale to už pořadatelé nikdy opakovat nechtějí, blátivému závodu schází romantika.
Na kritická místa na startu i na trati pořadatelé navezli sníh. Hned na loukách nad Jedlovou však už čeká spřežení zledovatělá vrstva sněhu, místy vykukuje tráva i hlína. Někteří psi závodí v botičkách nebo mají ovázané tlapky, aby si je neodřeli.
Zatímco úterní noční longovou etapu pořadatelé zkrátili z 58 na 41 kilometrů, středeční etapy na 60 a 70 kilometrů se odehrály podle plánu. Čtvrteční etapy pořadatelé podle ranních informací naplánovali na 48 a 68 kilometrů. Závod spíše přesouvají do vyšších partií hor, kde je kolem 30 centimetrů sněhu. Některá místa vynechávají.
Zledovatělý terén je výzvou i pro jezdce. „Povrch je dobrý, tvrdý, ale musíte dávat pozor, protože se nechcete zranit a hlavně zranit psy. Opatrnost je vždycky namístě. Závodnické ego zkrátka musí jít stranou, pokud to chcete absolvovat ve zdraví,“ tvrdil před úvodní etapou musher Radek Heller, který jezdí deštenské závody už od roku 1999. Nyní soutěží v longové kategorii.
S ohledem na bezpečnost pořadatelé nabídli musherům, že mohou snížit maximální počet psů ve spřežení ze dvanácti na osm. Také zrušili povinnou zátěž sedmi kilogramů na psa, aby saně byly na zmrzlém terénu lehčí a ovladatelnější. Povinná výbava však zůstává. „Úterní i středeční program závodníci i psi zvládli dobře,“ říká Josef Königsmark z pořadatelského týmu.
Ve středu v okolí Jedlové mírně mrzlo, krásně svítilo slunce, ale nahoře foukal nepříjemný vítr. Fanoušků na trati bylo jen pár.
„Žádné karamboly na ledu jsem neviděl. Počasí bylo opravdu parádní, ale pro závodníky i tak dost náročné. Jeden z musherů se při dojezdu do cíle středeční etapy klepal jako osika a spěchal do sprchy,“ popsal fotoreportét redakce iDNES.cz Martin Veselý.
Své zakoušejí na ledu i bikeři. V prudkém svahu nad Jedlovou nikdo z nich nebyl schopen jízdy, kola jen tlačili nahoru. Někteří závodníci pro změnu jedou na takzvaných sněhoběžkách.
Je obvyklé, že ne všichni závodníci ujedou celou trať. V minulých ročnících nebylo výjimečné, že do cíle jich dorazila jen polovina.
Závod nese jméno po severském psu, kterého zastřelil myslivec před startem prvního ročníku závodu v roce 1997.
Náročné budou i další dny, zároveň jsou psí spřežení lákadlem pro návštěvníky hor.
Ve čtvrtek se na obou distancích startuje od 10 do 12 hodin z Jedlové. Ti, kdo soutěží v nejtěžší kategorii na 300 kilometrů, budou od 13 hodin dojíždět do Černé Vody u Orlického Záhoří, kde je také čeká přenocování v přírodě. Někdo si postaví stan, někomu bude stačit spacák v záhrabu. Závodníci na 200 kilometrů pak ještě budou mít další start z Černé Vody od 15 hodin, dojezdy do Jedlové budou ve čtvrtek od 18 hodin.
V pátek od 9 hodin se jezdci v nejnáročnější kategorii vydají z Černé Vody k penzionu Zámeček Pádolí, k němuž budou dojíždět po 16. hodině. Tam se čeká dojezd i pro ostatní soutěžící, protože v Pádolí následuje bivak pro obě kategorie.
Sobotní program už počítá s posledními desítkami kilometrů. Z bivaku v Pádolí týmy odstartují od 8 hodin, zájemci mohou sledovat dojezd do cíle v Jedlové u chaty Kristýny od 9.30 hodin. Slavnostní vyhlášení vítězů se odehraje v 15 hodin.
