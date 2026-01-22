.
Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...
Za vraždu prostitutky v Hradci Králové z předloňského listopadu dnes Vrchní soud v Praze snížil Tomáši Suchánkovi trest z 18 let na 13,5 roku vězení. Obžaloba muže vinila ze zvlášť surové a trýznivé...
Obyvatelé Rychnova nad Kněžnou se nechtějí vzdát oblíbeného výletního místa v lesoparku Včelný. Tamní Ivanské jezero, které existuje na Javornickém potoce již téměř 120 let, zvažuje Povodí Labe...
Řidiče na hradecké dálnici D11 překvapilo ve čtvrtek v noci auto jedoucí v protisměru. Jeho šofér nereagoval na výzvy policie a pokračoval v cestě. Když ho hlídka podruhé dojela, zahlédla vůz, jak...
Navzdory zledovatělým tratím je v Deštném v Orlických horách na Rychnovsku v plném proudu extrémní závod psích spřežení Šediváčkův long. Soutěží kolem stovky sportovců na saních, lyžích a kolech s...
Za týrání svěřené osoby Krajský soud v Hradci Králové potrestal pěti lety vězení čtyřiašedesátiletou matku. Obžaloba ji viní, že své mentálně postižené dospělé dceři nezajistila lékařskou péči,...
Dvě auta se ve čtvrtek večer srazila na silnici I/16 v Horní Olešnici na Trutnovsku. Vážná nehoda se stala nejspíš po smyku jednoho z vozů. Hasiči museli vyprostit ze zcela zničeného auta řidiče,...
Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde...
Na okraji Dobrušky na Rychnovsku se střetla sanitka zdravotnických záchranářů a osobní auto. Sanita jela pod majáky po hlavní silnici a mířila k pacientovi. Nehoda se obešla bez zranění.
Půldruhého roku od začátku stavby dálnice D11 z Trutnova k polským hranicím se dělníci pustili do ražby prvního ze dvou tunelů. Dvoutubusový tunel Opevnění dlouhý 492 metrů povede z trutnovské části...
U vážně zraněného dítěte v Horní Malé Úpě v Krkonoších zasahovali ve středu zdravotničtí záchranáři. Po poledni patrně narazilo do stromu, do nemocnice jej přepravil vrtulník.
Z bioplynové stanice v Dobrušce na Rychnovsku ve středu ráno unikly tisíce metrů krychlových tekutého hnojiva. Hasiči postavili provizorní hráze z hlíny a povodňových pytlů, aby se takzvaný digestát...
V Orlických horách začal v úterý večer 28. ročník závodů psích spřežení Šediváčkův long. Na třísetkilometrovou trasu vyrazilo osm musherů a dva bikeři. Kratší dvousetkilometrová kategorie, kde je asi...
Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...
Přeměna někdejších hraničářských kasáren v Novém Městě nad Metují na Náchodsku má první výsledky. Kraj tu dokončil novostavbu domova pro mentálně hendikepované za 125 milionů korun. Bezbariérová...
Teprve šestnáctiletý řidič ujížděl u Červeného Kostelce na Náchodsku policejní hlídce, která ho chtěla zastavit kvůli rychlé jízdě. Ukázalo se, že mladík navíc před jízdou pil alkohol a měl soudem...