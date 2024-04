Do Hradce se vrátí sdílené elektrokoloběžky. Zpomalí, někam nebudou smět

V květnu by se do Hradce Králové mohly po třech letech vrátit sdílené elektrokoloběžky. Záleží, zda 30. dubna zastupitelé schválí podmínky a poté smlouvu podepíší i dva zájemci o provozování. Firmy budou muset snížit rychlost koloběžek, místo 25 km/h to bude jen 20 či 15 km/h. Někde budou mít zákaz.