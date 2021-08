Hradec chce přitvrdit boj proti koloběžkám, jako první chystá vyhlášku

Stačila jen krátká několikadenní zkušenost a Hradec Králové měl s fenoménem sdílených elektrokoloběžek velký problém. Dokonce až takový, že je prvním městem v celé republice, které se provoz koloběžek pokusí zakotvit do městské vyhlášky, což není nic jednoduchého.

Radnice příští týden čeká druhý pokus schvalování memoranda s prozatím dvěma provozovateli, které v Hradci ke sdílení nabízejí několik stovek elektrických strojů.



První pokus Hradec promarnil v červnu. Zastupitelé po vzrušené debatě jako by nepochopili smysl memoranda, které mělo nastavit pravidla hry, a vzájemnou dohodu se společnostmi Bolt a Li.me neschválili.

Jen o několik dnů později město zaplavily nejen elektrokoloběžky, ale i stížnosti na neukázněné koloběžce. Především na chaotické parkování, obrovské množství elektrických přibližovadel a jejich povalování v ulicích, na zastávkách, stromech a v kanálech, známý je i případ odlovu koloběžky odhozené v Labi.

Memorandum jako náprava škod

Druhé memorandum – tedy pravidla soužití – by zastupitelé měli schvalovat v pondělí 30. srpna. Mělo by být podstatně přísnější, přesto názorově jednotná není ani menšinová koalice ODS a ANO. Město čeká na reakci provozovatelů, kteří se k hradecké nabídce mají v nejbližších dnech vyjádřit.

„Považujeme za obrovskou škodu, že nebylo schváleno už to první memorandum. I když bylo podstatně jednodušší než to, které se rýsuje nyní, přece jen by vytvořilo jakýsi rámec, jak se dvě společnosti mohou a mají ve městě chovat. Bohužel memorandum přijato nebylo a došlo k tomu, že společnosti přijely, navezly koloběžky a naprosto neřízeně se začaly půjčovat. Obdrželi jsme celou řadu připomínek a doplnění k memorandu. Pokud nyní poskytovatelé akceptují naše požadavky, nemělo by se stát, že by memorandum nebylo přijato,“ míní primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Místo organizovaného vstupu koloběžkářů do města došlo k neorganizovanému. Chaos jste asi zaznamenali, stejně jako nespokojenost města i obyvatel. Proto došlo k doplnění memoranda. S návrhem byli seznámeni předsedové zastupitelských klubů, odezvy od poskytovatelů ještě nemáme. Každopádně rozsah memoranda je poměrně velký a v České republice neobvyklý,“ doplňuje náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Až 1 800 koloběžek?

Nespokojenost hradecké opozice s navrhovaným memorandem je v podstatě její povinností, jednotná však není ani koalice. Podle Pavla Marka (ANO), náměstka primátora pro správu majetku, by dohoda měla být razantnější. Marek varuje nejen před nekontrolovatelnou hrozbou stále většího počtu strojů v ulicích, ale i před příchodem dalších provozovatelů.

„Prosazoval jsem regulaci počtu koloběžek, to se mi povedlo, na posledních jednáních však došlo ke zvýšení počtu a s tím mám velký problém. Jsem z toho zklamán, protože pokud společnost nezvládá ani stávající množství koloběžek, není důvod zvyšovat jejich počet. Zatím tu máme jen dva provozovatele, ale podle mých informací do Hradce přijdou další, čímž se počet koloběžek výrazně znásobí. Může se stát, že tu budeme mít šest provozovatelů, a když nebudeme regulovat počet strojů, v Hradci může být až 1 800 koloběžek. Memorandum vychází vstříc provozovatelům, což by tolik nevadilo, kdyby oba byli solidní. Já však mezi nimi vidím výrazné rozdíly v jednání i přístupu,“ konstatuje Marek.

20. července 2021

Ten za většinou problémů vidí společnost Li.me. To její koloběžky visely na stromech, ležely v kontejneru na stavební suť i na dně Labe. Stejná společnost podle náměstka svévolně a v rozporu s dohodou zřídila parkovací místo na Velkém náměstí.

„Právě jejich koloběžky vidím nejčastěji mimo parkovací zóny. Stát se to může, ale provozovatel by měl zasáhnout do několika hodin, a nikoli dnů. Li.me si na území města začala dělat, cokoli se jí zlíbí, svou roli absolutně nezvládá a nemůže se divit, když má své koloběžky rozvěšené na stromech anebo je nachází v kanálu a v řece,“ říká Marek.

Jednatel společnosti Li.me Václav Petr potvrzuje, že návrh memoranda již četl a snahu města o novou dohodu oceňuje.

„Návrh memoranda máme, s městem dál vedeme otevřené jednání. Vše je v připomínkové fázi, víc budeme vědět příští týden. Přístup města každopádně vnímám velmi pozitivně a je fajn, že společně pracujeme na nové verzi memoranda. Uvidíme, jak bude vypadat,“ říká Petr.

Hradec připravuje vyhlášku

Velmi podobné potíže jako Hradec řeší i jiná města. Nejnověji například České Budějovice, kde se sdílené elektrokoloběžky objevily ve stejnou dobu a kde vedení města popírá, že by s firmou Li.me o této službě kdy jednalo. S možným řešením chaotického parkování letos v červnu přišla Praha 3, jež zakázala odkládání sdílených elektrokol i koloběžek mimo určená parkovací stání. Pro tyto potřeby městská část zavedla elektronický systém.

Ještě dál však chce jít Hradec. Město se chce stát průkopníkem a zkouší přichystat vyhlášku, která by zpoplatnila a regulovala elektrokoloběžky a současně všechny dopravní prostředky s přídavným motorem, tedy i elektrokola.

„Hradec je prvním městem, které podobnou vyhlášku připravuje, a uvidíme, jak se k tomu postaví ministerstva, která ji budou schvalovat. Pokud by vyhláška byla schválena, mohli bychom firmy za prohřešky trestat ve správních řízeních. Další chystá i městská policie. Bojuje s tím celá Evropa, třeba ukážeme cestu,“ říká Marek.