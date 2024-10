Koloběžky v Hradci opět skončily, naopak sdílená kola jsou na vzestupu

Všichni tři provozovatelé odmítají, že by tento byznys ve městě nefungoval. Například Lime disponuje podrobnými daty, ze kterých vychází, že Hradec Králové byl za jejího působení hned po Praze jezdecky nejaktivnější. Také podle TO-MI má město velký potenciál nejen díky infrastruktuře, ale hlavně klientům, kteří mají o službu zájem.

Po špatných zkušenostech z roku 2021 město upravilo vyhlášku. Provozovatel musel za zábor jednoho čtverečního metru platit denně tři koruny, radnice trvala na pokutování jezdců, kteří vypůjčený stroj zaparkovali mimo určená místa. Kvůli této přísné vyhlášce firmy Lime a Bolt neměly o návrat zájem a v září na ní ztroskotala TO-MI.

Zatímco mnozí mohou radnici tleskat za odvahu zatočit s živelným parkováním i s nebezpečím pro chodce, klienti, například studenti, pro to nemají pochopení a Hradec tvrdě kritizují.

Město však není v regulačním boji s fenoménem jménem bikesharing osamoceno. Už dlouho chce minimálně z centra koloběžky vypudit Praha, totéž údajně do konce roku dokáže Brno, ještě v říjnu kvůli nebezpečí pro chodce skončí licence všem třem koloběžkovým firmám v Madridu, sdílenou elektroslužbu zakázaly i Paříž, Kodaň, Gelsenkirchen, Toronto nebo Barcelona.

„Nikdy neslevíme“

„Odchod firmy TO-MI je jen její rozhodnutí. Pravděpodobně za tím stojí ekonomické důvody. V létě jsme měli schůzku s jedním z jejích manažerů, který mluvil o tom, že se jim spolupráce kvůli poměrně přísným pravidlům nedaří,“ řekl náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09).

„Klíčové je podle nich ustanovení, že koloběžky musí být odstavovány jen na vybraných stanovištích. Prý je to nestandardní a preferovali by, aby koloběžky mohly být odstavovány, kdekoli to jejich klienty napadne. Odvětili jsme, že to je nemožné. Půl roku jsme velmi intenzivně pracovali na jasném rámci a pravidlech a z nich nikdy neslevíme. Manažer řekl, že v tomto případě možná z města odejdou,“ vysvětlil náhlé stažení zeleno-bílých koloběžek náměstek Řádek.

Podle zástupkyně společnosti TO-MI Michaely Šlehoferové hlavní příčinou odchodu určitě nebyly ekonomické důvody: „Byla to spíš neochota města jednat o jakémkoli kompromisu. Radnice po nás chtěla, abychom neposlušné uživatele pokutovali, a to hlavně když nechají koloběžku na jiném místě. S tím jsme nesouhlasili. Prostě jsme nechtěli být ve městě, kde o nás není zájem.“

Očekávaný odchod

S Hradcem za současných podmínek už dříve skoncovala společnost Lime. „Ceníme odvahu TO-MI pustit se na trh, kde už jsme jednou byli a skončili. Takový výsledek jsme bohužel očekávali. Hradec má skvělou cyklistickou infrastrukturu, jenže aby bikesharing fungoval, potřebuje si rozumět s městem samotným,“ uvedl provozní ředitel Lime Ondřej Široký.

„V rovinatém hradeckém centru jen s Lime jezdily tisíce lidí, hned po Praze byl Hradec počtem jízd na obyvatele nejaktivnější. Díky dostupnému parkování a synergii mezi jednotlivými poskytovateli měli uživatelé vždy po ruce kolo nebo koloběžku, takže ji pro rychlý přesun po městě často využili namísto auta. Ze služby tak měli užitek i nejezdci, protože přispívala ke zklidnění automobilového provozu. A takhle by se mohla služba využívat i nadále. Ne však za současných podmínek,“ zdůraznil provozní ředitel Široký.

Podle něj není vyvážená myšlenka zpoplatňování záboru veřejného prostranství mezi auty a koloběžkami a nefunguje ani malý počet parkovacích míst a samotných strojů: „Ve chvíli, kdy jsou vyhrazená parkovací místa od sebe méně než 100 až 150 metrů, razantně klesá i počet špatně zaparkovaných koloběžek. Nikdo nechce parkovat špatně a platit pokutu, jen musí mít kde zaparkovat.“

20. července 2021

V tradičním termínu od 16. do 22. září se i Hradec Králové připojil ke kampani Evropský týden mobility, která vrcholila Dnem bez aut. Její smysl je zřejmý: upozorňovat na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy i na různé způsoby jeho řešení. Podle šéfa Lime je jedním z nich mikromobilita.

„Pokud si Hradec opravdu přeje fungující mikromobilitu, je třeba to nejen deklarovat, ale zároveň nastavit podmínky tak, aby poskytovatelé dokázali službu ve městě udržet. Zastupitelé Hradce Králové, co to příští rok zkusit znovu a lépe? “ vyzval Ondřej Široký.

Nextbike roste

Sdílené elektrokoloběžky z Hradce zmizely, a tak zbývá jen 250 bicyklů společnosti Nextbike. Tento způsob dopravy naopak město podporuje i finančně, dotuje totiž každou čtvrthodinu jízdy. Nextbike nedávno do Hradce přivezl úplně nová kola ve sjednoceném designu.

„Podle dat se počet výpůjček výrazně zvýšil. Možná jim lidé dávají přednost i proto, že provoz sdílených kol je městem podporován,“ míní náměstek Řádek.

Ten připustil, že i tato společnost by ve městě ráda měla větší prostor: „Společnost Nextbike by chtěla rozšířit počet svých stanovišť například do Plotišť nebo Svobodných Dvorů, aby měli možnost cyklojízdy i lidé z perifernějších částí města. Naše nové oddělení strategie a koncepce mobility nová stanoviště už vytváří.“