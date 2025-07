Elektrokolo zmizelo z Hradce už v dubnu. Pracovníci firmy se jej snažili dohledat, ale marně, takže to provozovatel ohlásil policii. Až nyní policisté z Týniště nad Orlicí případ objasnili.

Poslední místo, kde se kolo podařilo lokalizovat, byla pardubická společnost zabývající se likvidací odpadů. Šetřením policisté odhalili muže, který se přiznal.

Uvedl, že si sdílené elektrokolo pod smyšleným jménem půjčil v neděli 13. dubna před pátou hodinou ranní na hradeckém Ulrichově náměstí. Na stroji dojel na nádraží na Slezském Předměstí, pak i s kolem nasedl do vlaku a pokračoval do Týniště nad Orlicí. Tam přesedl na vlak do Borohrádku. S kolem vystoupil, odregistroval se a nedaleko nádraží ho zaparkoval.

Už odpoledne si uvědomil, že by mohl nastat problém s tím, že je kolo od Hradce 25 kilometrů daleko.

„Ke kolu se vrátil, znova si ho zaregistroval, a aby se vyhnul možným komplikacím, z kola demontoval GPS lokátor a zabudovaný zámek a vyhodil je do popelnice. Kolo později demontoval na díly, které si ponechal,“ popsala mluvčí rychnovské policie Andrea Muzikantová.

Policistům sliboval, že až kolo smontuje, tak jim ho vydá. „To se mu ale nepodařilo, a tak se elektrokolo vrátilo majiteli demontované,“ řekla mluvčí.

Policisté sdělili muži podezření ze zpronevěry, řeší to ve zkráceném přípravném řízení. Muži hrozí až dvouletý trest vězení, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

V Hradci Králové jsou sdílená kola v provozu od roku 2022. Město prodloužilo loni smlouvu společnosti Nextbike na další tři roky, loni na podzim firma k 25O bicyklům přidala i 30 elektrokol.

Naopak tři společnosti provozující elektrokoloběžky kvůli zpřísněným pravidlům v minulých letech v Hradci skončily.