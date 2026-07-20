Novinkou jsou dřevěná lehátka, dubové sedací hranoly a naučná stezka. Investice město vyšla na necelých 10 milionů korun, polovinu zaplatila dotace. Revitalizace by měla pokračovat rekonstrukcí cest a arboristickými zásahy.
Proměna spodní části parku začala loni v létě. Hlavní novinkou je bezbariérové WC s přebalovacím pultem, které dosud chybělo. Fasáda je z cortenové oceli, se stejným prvkem pracuje i most přes Hartský potok spojující největší městský park s centrem Dvora Králové.
|
Dvůr Králové chce proměnit chátrající park, plánuje nové cesty i náplavku
V okolí toalet vznikly mlatové cesty, dřevěné herní prvky, pítko nebo stojan na kola a přibyla také zeleň.
„Před dvaceti lety jsme tady se školou běhali. Bylo to takové smutné, připomínalo to spíš lesopark a vždycky jsem z toho měla depresi. Když teď člověk vidí, jak se to rozvíjí a kolik sem chodí lidí, mám z toho radost. Mile mě to překvapilo,“ zhodnotila proměnu Schulzových sadů Dorota Svobodová.
Park doplnila nová naučná stezka seznamující s místní faunou a flórou. Interaktivní tabule, edukační herní prvky, věž poznání doplňují frotážové pulty, na nichž si návštěvníci mohou vytvářet obtisky reliéfů na papír.
Kostky jako učebna
Město pořídilo nové odpadkové koše, víc než třicet laviček a šest dřevěných lehátek. Městské lesy dodaly přes 40 dubových kostek a hranolů, které jsou na trávnících a mohou sloužit i jako venkovní učebna.
„První etapa revitalizace ukazuje, jak by měl vypadat celý park. Věřím, že v podobném duchu budeme pokračovat dál,“ řekl dvorský starosta Jan Jarolím (ANO).
V dalších fázích město plánuje rekonstrukci sítě cest, opravu altánu či krajinářské zásahy. Jejich cílem je lépe zadržovat vodu v krajině a změnit způsob obhospodařování zelených ploch.
„Rekonstrukci cestní sítě bychom chtěli začít projektovat co nejdříve, abychom mohli v příštím, nejpozději v dalším roce začít s realizací,“ uvedl místostarosta Vítězslav Šturma (nestraník, Síla Dvora), jenž má v gesci oblast investic.
V plánu je změna povrchů, stávající cesty doplní nové pěšiny. Dokončení revitalizace by podle místostarosty mělo být otázkou dvou až čtyř let.