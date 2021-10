Oprava cesty k sběrnému dvoru v Hradci vázne, firma ji vyspravila za své

Rekonstrukce městské komunikace se ukázala jako běh na příliš dlouhou trať. Společnosti Hradecké služby, která patří do holdingu Marius Pedersen, po dvou letech jednání s radnicí došla trpělivost a v polovině září na vlastní náklady cestu alespoň provizorně opravila drtí.



„Opravdu byla ve špatném stavu a protože se její oprava ukázala jako dost komplikovaná, navezli jsme drť z recyklátu a zaválcovali ji. Chtěli jsme se tak hlavně připravit na zimu, kdy je situace nejhorší,“ vysvětluje ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.

Cesta do lokality Kociánovice patří městu, které počítá s její kompletní rekonstrukcí. Na té se podílí i sama firma, která před několika lety současně s modernizací svého areálu nechala vypracovat projektovou dokumentaci na novou vozovku. Jenže záhy se ukázalo, že pod cestou nejsou jenom městské pozemky. Ale výkupy trvají dodnes.

„Jsou to složitá jednání. Někteří vlastníci nejsou z Hradce Králové a dlouho trvalo, než jsme je našli. Ne všichni souhlasili s prodejem, od některých máme alespoň souhlas s provedením prací,“ říká náměstek primátora Pavel Marek (ANO), který má na starosti majetek města.

Zeptají se vlastníků, zda by pozemky prodali

Ani po dvou letech však radnice všechny pozemky nezískala. Někteří vlastníci radniční nabídky odmítli. Hradec je chce nyní vyzvat, aby sami přišli s podmínkami, za kterých pozemky městu prodají.



„Z mého pohledu je problematické, že se město v minulosti zbavilo řady pozemků, u nichž se nyní ukazuje, že by se mu ještě hodily. Nabídky posoudíme v orgánech města, věřím, že se dohodneme. Ta komunikace je skutečně v havarijním stavu a opravu potřebuje,“ míní Marek.

Modernizaci ulice připravuje odbor rozvoje města, pod který spadá i odpadové hospodářství. Díky hotovému projektu se čeká prakticky jen na majetkové vypořádání.

Cesta je v plánu. Snad za rok

„Kociánovice máme v plánu a jakmile budeme mít pozemky, pustíme se do oprav. Když to nestihneme v letošním roce, tak snad příští rok,“ plánuje investiční náměstek Jiří Bláha (ODS), ale Pavel Marek opatrně dodává, že kvůli vleklému stavebnímu řízení teď termín garantovat nechce.

Na stav cesty si stěžovali hradečtí obyvatelé přivážející na sběrný dvůr odpady, i samotní popeláři, jejichž těžká auta vozovce moc nepřidala. Firma dříve pro vjezd do areálu používala sousední ulici. Ta však vede i k sídlům jiných firem a ty si stěžovaly na příliš hustý provoz nákladních aut s odpady.

„Dostali jsme tehdy výzvu, abychom dopravu přesunuli, a proto jsme začali připravovat projekt na opravu cesty do Kociánovic. Jenže brzy se ukázalo, že to tak rychle nepůjde,“ vzpomíná Martin Hušek.

Firma se nakonec nedávno rozhodla investovat do provizorní opravy za zhruba sto tisíc korun, i když je jasné, že do několika let stavaři vozovku zcela překopají.

„Sice se to zdá jako zbytečná investice, ale šli jsme do toho, abychom zvýšili komfort pro obyvatele Hradce Králové. Cestu používají i naši zaměstnanci, takže je to benefit i pro nás,“ vysvětluje Hušek.

Sběrný dvůr v Kuklenách přestěhovali

Hradecké služby provozují v krajském městě čtyři sběrné dvory a kompostárnu. Začátkem května došlo k přesunu sběrného dvora v Kuklenách, který je nově na místě původního překladiště odpadů v lokalitě Temešvár.

Lidé si tam prodlouží cestu o víc než dva kilometry. Ke dvoru se musí jet odbočkou mezi Kuklenami a Plačicemi. Radnice zvažovala i nasměrování lidí kolem Labského náhona, které by cestu zkrátilo na polovinu, nakonec je však průjezdná jen ta delší.

„Prověřovali jsme možnost napojit sběrný dvůr na komunikaci vedoucí do areálu Fomei, ale ta cesta je poměrně úzká a na sběrný dvůr je velký provoz. Navíc by si to vyžádalo úpravy komunikace, proto jsme to nakonec zavrhli,“ vysvětluje Pavel Marek.