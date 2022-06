Samosběry chutnějších a levnějších jahod začaly, postupně dozrávají

Při pohledu na ceny jahod v obchodech by si člověk řekl, že plantáž bude při samosběru nacpaná k prasknutí. Na poli za areálem Agrodružstva Lhota pod Libčany je však jen pár desítek lidí a zaparkovat auto tady během minulého týdne nebyl problém.

„Jsme teprve na začátku sezony, hlavní nápor ještě přijde. Loni nám tu stála auta ve třech řadách a další jsem musel otáčet, že už není kde stát,“ říká na kraji pole vedoucí produkce jahod Petr Andrašovský. Právě ve Lhotě letos rozjeli jahodářskou sezonu zřejmě jako první v kraji. Samosběr kvůli očekávaným dešťům otevřeli už předminulé úterý. Od té doby se sbíralo už několikrát.

„Je to nepravidelné podle toho, jak jahody dozrávají. Den předem to avizujeme na webu i na Facebooku,“ pokračuje Andrašovský, zatímco procházíme po slaměné podestýlce, která chrání plody před vlhkem od země.

Ceny samosběru Jahody ve Lhotě pod Libčany přijdou na 60 korun za kilo. Cena je stejná jako loni. V nedalekých Pileticích na opačné straně Hradce Králové si letos lidé připlatí. Zatímco loni tam kilogram jahod stál 45 korun, letos přijde už na 85 korun. Firma prodává i již natrhané jahody, kilo za 139 korun. Ovocnářství Hlaváček nabízí samosběr u silnice poblíž Solnice na Rychnovsku, jahody stojí 60 korun za kilogram, již natrhané stojí 90 korun.

„Mně doma jahody nerostou a když si spočítám, kolik bych dal za sazenice, vodu a co by zabralo okopávání... Tady je to jednodušší,“ říká Luděk se dvěma plnými kbelíky v rukou.

„Hlavně si dám do košíku, co chci, a ne jako v krámě, kde máte kolikrát v misce špatné kousky,“ sděluje další benefit Iva Bauerová.

Čeká se na slunce

Další jahodové plantáže v kraji na otevření teprve čekají. V Černožicích u Smiřic plánovali otevřít pole začátkem června, ale jahody stále ještě zrají. „Ještě je čas, potřebují sluníčko. Uvidíme po neděli,“ informují ovocnáři na svém Facebooku.

Datum zahájení samosběru zatím nezveřejnilo ani ovocnářství Hlaváček, které pěstuje jahody u silnice poblíž Solnice na Rychnovsku. Samosběr jahod tam začal ve středu. Cena samosběru je 60 korun za kilogram.

Jahody pomalu dozrávají také v Čejkovicích u Jičína. Tamní jahodárna zatím prodává již natrhané jahody, samosběr chtěla otevřít minulý víkend.

„Začínáme v neděli, ale máme toho zatím málo, takže žádnou velkou propagaci neděláme. Cena letos poskočila asi o desetinu na 60 korun za kilo,“ říká pěstitel Jan Blažek.

Jahody se budou sbírat také v Nahořanech na Náchodsku, ani tam však zatím termíny nevypsali. Loni touto dobou jahody dozrávat nestíhaly, sběrači brali pole útokem a zájem byl enormní.