Půlstoletí oslaví šimpanzi hostinou, dárci poslali dvorské zoo 35 milionů

Tři uzávěry Safari park od loňského jara přerušil provoz celkem třikrát. Zoologické zahrady byly vloni zavřené od 13. března do 27. dubna a kvůli druhé vlně pandemie znovu od 9. října do 2. prosince. Třetí uzavírka byla nejdelší, trvala od 18. prosince do 12. dubna. V polovině května zoo zahájila hlavní sezonu a otevřela africké i lví safari, o týden později ve zvláštním režimu vnitřní pavilony. Nyní je areál přístupný bez kapacitních omezení. Návštěvnost od dubnového rozvolnění neustále roste, ve všedních dnech i o víkendech. Na obvyklou úroveň se ale zatím nevrátila. Do začátku června dosáhla 80 tisíc lidí.