Pelikáni musí mít pocit, že vyhráli. A tak k nim ošetřovatel vchází s helmou

Pelikáni tří chovaných druhů se líhnou v dvorské zoo co týden už od konce roku.

„Safari park v chovu pelikánů exceluje, dlouhodobě patříme k nejúspěšnějším v globálním kontextu,“ upozorňuje zoolog Michal Podhrázský.

Zdejší chovatelé se po zkušenostech snaží vystříhat rizikových okolností odchovu. Velké ztráty totiž nastávaly na vejcích zničených v hnízdech rodičů a zejména na mláďatech krátce po vylíhnutí.

„Snažili jsme se na to zareagovat. Proto jakmile pelikán snese vejce, měníme jej za podkladek, atrapu. Když pak ptáci vyhodí podkladek ven, škoda nenastane, protože zůstávají sedět často ještě na druhém vejci. My se dál staráme o vejce v líhni, kde je inkubujeme. Krátce před vyklubáním, když už mládě komunikuje s rodičem a ozývá se, vejce vracíme na hnízdo a bereme si zpět podkladek, poté rodiče normálně pokračují v inkubaci vejce a mládě se do dvou tří dnů vylíhne,“ popisuje zoolog.

Dalším úskalím je, že rodiče někdy nedokáží mládě nakrmit, a proto je načas musí zastoupit chovatelé. To je vidět i na videu, které safari park zveřejnil.

Kvůli dokrmování berou mladé zpod rodičů

„Ošetřovatel odebere mládě zpod rodiče, zváží ho, dokrmí a vrátí zpět rodičům. To se děje asi pět až šest dnů po vylíhnutí. Kolem šestého dne je už vidět na hmotnosti mláděte, že přibývá, že se rodiče chytli a i mládě s nimi spolupracuje. Tím naše úloha končí,“ vysvětluje Michal Podhrázský.

Chovatelé také potřebují očipovat o něco starší mláďata, aby dokázali určit, ke kterému rodičovskému páru patří. V chovu se tím vyvarují křížení příbuzných.

Zásahy přímo v ubikaci pelikánů nejsou bez rizika. Video ukazuje, jak ošetřovatel v motorkářské helmě a v neprodyšném oděvu přináší právě očipované mládě a vrací ho rodičům, pak zpod jiného pelikána vyjme menší mládě, které odnáší do zázemí na zvážení a dokrmení. Přitom čelí ostrým útokům rodičů i jiných ptáků.

„V kolonii pelikánů dochází k tomu, že ptáci brání svá hnízda, což ukazuje, že kolonie dobře funguje. V některých zoo jsou ptáci ve stresu, při příchodu ošetřovatele přeskakují z hnízd, je tam chaos, vyhazují přitom vejce nebo mláďata z hnízd, je to problém. Naše kolonie je naučená na to, že určitý zásah tam provedeme, ale ptáci mají pocit, že oni jsou ti, kdo vyhrávají. Vlastně se necháte trochu zmlátit, ale oni zůstanou na hnízdě,“ vysvětluje.

Před člověkem v helmě jsou hned ostražití

Promyšlené mají ve Dvoře Králové i používání helmy. Jednak ochraňuje chovatele, aby neutrpěl zranění, ale zároveň je to i jasný signál ptákům, že bude nějaký zásah.

„Helma funguje úplně úžasně. Stejný chovatel totiž chodí krmit ptáky a uklízet jim, a to bez helmy. Tehdy vědí, že se nic neděje. Nejsou ve stresu z toho, že jim jde vybírat mláďata, jsou v klidu, sedí na hnízdech, nemusejí se vzrušovat. Jakmile helmu má, ptáci vědí, že něco nastane, jsou ve střehu a začnou si hnízda bránit,“ vysvětluje Michal Podhrázský.

K pelikánům mohou přijít nejvýš dva lidé, jinak ptáci reagují stejně jako v přírodě tím, že vyzvrátí potravu, aby byli lehčí, protože chtějí odletět.

Tým ošetřovatelů nyní pečuje o tři druhy pelikánů – bílé, kadeřavé a africké. Současná sezona by podle zoologů měla patřit k průměrným. Zatím se vylíhli 4 pelikáni bílí, 3 afričtí a líhne se první pelikán kadeřavý, další vejce se vyvíjejí v líhni.

Do dvorské „školky“ přibyl pelikán z Liberce

Ptáčata, která se nemohla vrátit pod rodiče, mohou lidé vidět přes velké okno v odchovně Ptačího světa ve velkých zahřívaných plastových boxech.

Jedním z mláďat v této „školce“ je i pelikán bílý, který přicestoval z Liberce. Obě zoo tím spolupracují na záchraně ohrožených druhů. Liberecké hejno neodchovalo ostatní mláďata a podobný osud hrozil i poslednímu ptáčeti. Ve dvorské zoo bude vyrůstat s dalšími mláďaty, což mu prospěje. Mezi dospělé ptáky se dostane, až se opeří.

„Ačkoli zcela upřednostňujeme přirozený odchov, ne vždy je možný. Každé mládě pelikána je ale velmi cenné a ze zkušenosti víme, že vtištění člověka není pro pelikány problém. I lidmi odchovaní ptáci se bez potíží dál zapojují do chovu. Přítomnost dalších ptáčat je však bezesporu při dospívání velmi žádoucí,“ doplňuje Michal Podhrázský.

Zoo všechny druhy pravidelně rozmnožuje. Každým rokem se ve Dvoře vylíhne kolem dvaceti pelikánů. Například odchovu ohrožených pelikánů kadeřavých i afrických dosáhl jako první v zemi. Již nechovaný druh – asijské pelikány skvrnozobé – navíc safari park vrátil na Filipíny.