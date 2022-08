Dvorským safari parkem prošlo půl milionu turistů, mohl by padnout rekord

Pokud bude současný trend pokračovat, zoo může překonat i loňskou návštěvnost 543 tisíc lidí, která byla nejvyšší za posledních dvanáct let. Rekord dvorské zoo z roku 1999 činí 580 tisíc návštěvníků.

„Letošní návštěvník s číslem 500 tisíc dorazil brzy, dokonce nejdříve v novodobé historii zahrady. Jsem nesmírně rád, že novinky v safari parku milovníky přírody lákají,“ sdělil ředitel zoo ve Dvoře Králové Přemysl Rabas. Loni zahrada dosáhla půlmilionové návštěvnosti až 1. listopadu.

Přestože před letošní sezonou zdražila vstupné na pokladně o 30 korun na 270 korun, nemělo to negativní efekt.

„Jsme sezonní zoologickou zahradou a hlavním faktorem je počasí. Nejvíce lidí k nám přichází o letních prázdninách, letos jich bude kolem 300 tisíc,“ uvedla mluvčí safari parku Zuzana Boučková. Loni to za stejné období bylo o deset tisíc návštěvníků méně.

Investice za desítky milionů

Safari park v posledních dvou letech masivně investoval do atraktivních expozic.

Loni otevřel výběh hrochů, sedmičlenné stádo tak mohou návštěvníci pozorovat ze soustavy mostů v africkém stylu a z dřevěné vyhlídky. Jedna z nejnudnějších lokalit dvorské zoo se rázem zařadila mezi ty nejzajímavější.

Návštěvnost safari parku Rekord dvorské zoo z roku 1999 činí 580 tisíc návštěvníků. Naopak nejnižší návštěvnost v novodobé historii - 370 tisíc lidí - zaznamenala zoo roku 2012. Loni si safari park prohlédlo 543 tisíc lidí. Letos už to bylo přes půl milionu. Od roku 2016 se dvorské zoologické zahradě povedlo pokaždé překonat magickou hranici půl milionu návštěvníků. Jedinou výjimkou byl covidový rok 2020 se 450 tisíci prodanými vstupenkami. Hned následující rok se ale návštěvnost vrátila na čísla, na která je zahrada v poslední době zvyklá. V roce 2009 prošlo turnikety 552 tisíc lidí, o deset let dříve 580 tisíc.

Zkraje července zahrada nedaleko hlavního vstupu otevřela průchozí expozici tučňáků brýlových, představující přístav namibijského města Lüderitz.

Její vybudování stálo 43 milionů korun, 24 tučňáků safari park získal ze zoo v Nizozemí. Na břehu velkého bazénu jsou hrázděné domy, lodní jeřáb, lodě a maják. Největší expozice svého druhu u nás se okamžitě po otevření stala hitem.

„Tučňáci brýloví jsou velkým magnetem letošní sezony,“ potvrdila Zuzana Boučková.

Expozice tučňáků je součástí nové části zoo věnované zvířatům jihozápadní Afriky. Od loňska je otevřená voliéra s plameňáky a dalšími mokřadními ptáky, těsně před dokončením je výběh pro africké kopytníky.

Pozornost přitahuje také zrekonstruované terárium v pavilonu Vodní světy, které v polovině srpna obydlel extrémně vzácný krokodýl štítnatý. Přes dva metry dlouhá samice je v současnosti největším krokodýlem v safari parku.

17. srpna 2022

Nejsilnější byl svátek v červenci

Nejvyšší jednodenní návštěvnost instituce letos zaznamenala o červencovém státním svátku, kdy dorazilo 8 296 lidí. Do statistik se silně promítly Africké dny, které se konaly druhý srpnový týden a přilákaly do areálu skoro 42 tisíc návštěvníků.

„Do dvorské zoo jezdíme několikrát do roka, vše čisté a upravené. Je to vždy fajn zážitek. A už čtyři roky jezdíme i do kempu s obytňákem. Jít si prohlédnout zvířata několikrát za den a pak večer, kdy už není přelidněno, to je luxus,“ uvedla pravidelná návštěvnice Kateřina Mašindová.

Na konci roku by návštěvnost mohla atakovat hranici 550 tisíc. Královédvorská zahrada má před sebou dvě tradičně hojně navštěvované akce. Ve druhé polovině října Týden duchů spojený s dlabáním dýní, který v posledních letech přilákal na 20 tisíc lidí, a v závěru prosince oblíbenou Vánoční zoo.

„Na Týden duchů připravíme stejně atraktivní program jako loni,“ naznačila Zuzana Boučková.

V loňském roce nejoblíbenější podzimní akci navštívilo více než 24 tisíc zájemců a vydlabali rekordních 15 tun dýní.

Povědomí o safari parku zvýšil také nový televizní seriál Zoo s Evou Burešovou, který se v loňském roce přímo v areálu zahrady začal natáčet, a hned po konci letních prázdnin se štáb opět vrátí. Na začátku září má v plánu tři natáčecí dny.

Dvorský safari park je po Praze a Zlínu dlouhodobě třetí nejnavštěvovanější zoologickou zahradou v České republice. V Královéhradeckém kraji je nejoblíbenějším turistickým cílem.