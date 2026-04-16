Chovatelská kamera ukázala mimořádnou událost v boudě hyenek hřivnatých 1. dubna. Takřka čtyřletá chovná samice porodila další potomky.
„Veterinární prohlídka teď prokázala, že mláďata jsou zdravá a jde o dva samce a dvě samice,“ uvedl mluvčí safari parku Michal Šťastný.
Safari park získal hyenky hřivnaté ze specializovaného chovného centra v Jihoafrické republice ve spolupráci se Zoo Zlín-Lešná. Cílem bylo pokusit se obnovit takzvanou pojistnou populaci náročného druhu v evropském chovném prostoru.
Už v roce 2024 – několik měsíců po příchodu – porodila chovná samice ve Dvoře svá první mláďata. Bylo to poprvé po více než třiceti letech, co se hyenky hřivnaté množily v zoologických zahradách mimo Afriku. V roce 2025 se podařil odchov ve Dvoře a poprvé také ve Zlíně.
Hyenky hřivnaté jsou potravními specialisty. V divočině se živí takřka výhradně termity.
Hyenky se v Safari Parku narodily i v dubnu 2024
„Vytvoření vhodných chovných podmínek pro tato zvířata je mimořádně náročný úkol. Vše se podařilo díky úzké spolupráci expertů z řad zoologů, veterinářů, chovatelů i odborníků na výživu zvířat,“ řekl Michal Šťastný. Základna pojistné populace už podle něj díky oběma zoo pomalu roste.