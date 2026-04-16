Zoo ukázala dvoutýdenní hyenky hřivnaté, budou pojistkou pro Afriku

Další čtyři hyenky hřivnaté se narodily v zoo ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. Safari park získal chovný pár před třemi lety a nyní jde o už třetí vrh. Matka nyní o mláďata pečuje a čeká se, že jejich vývoj bude opět rychlý. Návštěvníci je uvidí nejspíš za několik týdnů.
foto: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové

Chovatelská kamera ukázala mimořádnou událost v boudě hyenek hřivnatých 1. dubna. Takřka čtyřletá chovná samice porodila další potomky.

„Veterinární prohlídka teď prokázala, že mláďata jsou zdravá a jde o dva samce a dvě samice,“ uvedl mluvčí safari parku Michal Šťastný.

Safari park získal hyenky hřivnaté ze specializovaného chovného centra v Jihoafrické republice ve spolupráci se Zoo Zlín-Lešná. Cílem bylo pokusit se obnovit takzvanou pojistnou populaci náročného druhu v evropském chovném prostoru.

Už v roce 2024 – několik měsíců po příchodu – porodila chovná samice ve Dvoře svá první mláďata. Bylo to poprvé po více než třiceti letech, co se hyenky hřivnaté množily v zoologických zahradách mimo Afriku. V roce 2025 se podařil odchov ve Dvoře a poprvé také ve Zlíně.

Hyenky hřivnaté jsou potravními specialisty. V divočině se živí takřka výhradně termity.

„Vytvoření vhodných chovných podmínek pro tato zvířata je mimořádně náročný úkol. Vše se podařilo díky úzké spolupráci expertů z řad zoologů, veterinářů, chovatelů i odborníků na výživu zvířat,“ řekl Michal Šťastný. Základna pojistné populace už podle něj díky oběma zoo pomalu roste.

