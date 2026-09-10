Safari park v uplynulých měsících investoval do lepšího zabezpečení. Stávající zdi po celém obvodu doplnily ocelové konstrukce s plexisklem, u horní hrany elektrický ohradník. Vznikla pět metrů vysoká bariéra, v některých místech dokonce má metrů sedm.
„Nechali jsme upravit i stromy, aby zvíře nemělo příliš možností, jak výběh opustit,“ řekl mluvčí Safari parku Michal Šťastný. Lepší zabezpečení doporučila i koordinátorka evropského chovu.
Ještě předtím než výběh zabydlí pětadvacetiletý Guis, hledal ve čtvrtek odpoledne možné únikové trasy špičkový český lezec Martin Stráník. Mohl si připadat jako ve filmu Plán útěku, kde Ray Breslin ztělesněný Sylvestrem Stallonem hledá únikovou cestu ze supermoderní věznice.
Na několika místech se pokusil bariéru překonat, ale bez úspěchu. Zkoušel to v lezeckých botách i bos. Z výšky dopadal na žíněnku, kterou si přenášel. Pouze v menší oddělené části výběhu dosáhl skoro až k vedení ohradníku. Ten byl při zkoušce samozřejmě vypnutý.
Chyběl ještě metr
V zoologické zahradě Martin Stráník ještě nikdy nelezl. „Byla to docela výzva, ale nepovedlo se mi ji zdolat. I když jsem se přiblížil koncové hraně, pořád mi chyběl ještě asi metr, abych se dostal úplně nahoru. Jako trénink to bylo fajn,“ zhodnotil šestatřicetiletý sportovec.
Podle něj se to podobalo modernímu boulderingu: „Už se neleze po malých chytech, ale většinou to jsou velké struktury, kdy člověk musí zapojit celé tělo.“
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Guis přijel z Madridu, ve Dvoře má pomoci obnovit chov šimpanzů čego
Do hlavní části výběhu plánují chovatelé šimpanze pustit příští týden. „Zkouška dopadla dobře, protože bariéra nebyla překonána. Je pravda, že šimpanz má ještě o něco lepší fyzické dispozice k lezení a překonávání překážek, na druhou stranu tam byla taková rezerva, že se rozdíl stírá,“ okomentovala čtvrteční test zooložka Gabriela Linhartová.
Místo, kde se český reprezentant přiblížil koncové hraně, nechá Safari park upravit. Mezeru mezi římsou a sloupem, v níž by se opice mohla zapřít, stavaři zazdí. „Pak už nejspíš nebude cesta, kudy by šimpanz mohl výběh opustit,“ dodala zooložka.
Obrovský fyzický rozdíl
Chovný samec šimpanze čego Guis dorazil v květnu 2024 ze španělského Madridu. Hned po jeho příjezdu bylo jasné, že standardní zabezpečení pro něj nebude dostačující.
„V porovnání se staršími samicemi, které chováme, byl vidět obrovský fyzický rozdíl. Je to samec v nejlepších letech. Začal dělat věci, které jsme u ostatních šimpanzů neviděli – šplhal ke stropu vnitřní expozice a demontoval světla i kamery,“ prozradila Gabriela Linhartová.
Chovatelé proto pod stropem museli natáhnout pletivo. Vedlo je to i k rozhodnutí lépe zabezpečit rozlehlý výběh. Ten je součástí původního pavilonu goril otevřeného v roce 2012. Poslední gorilí samec Tadao ve dvorském safari parku uhynul v roce 2021.
Venkovní expozice byla od začátku navržena tak, aby mohla sloužit i ostatním africkým primátům. Pro gorily, které se pohybují hlavně po zemi, i pro čtveřici dvorských samic šimpanze byla původní podoba výběhu dostačující.
Šimpanz čego je největším poddruhem šimpanze, vážit může více než 70 kilogramů. V přírodě je vážně ohrožen, populace se odhaduje na 140 tisíc zvířat. V lidské péči patří k nejvzácnějším velkým lidoopům, evropské zahrady chovají kolem 40 jedinců tohoto poddruhu. Jen část z nich je přitom schopná reprodukce. Ve Dvoře Králové se dosud narodila čtyři mláďata, poslední samice Daisy v roce 1998.
Safari park chová šest jedinců, čtyřem samicím je víc než 50 let. Od Guise, který vytvořil pár s jedenadvacetiletou samicí, si zahrada po dlouhých letech slibuje mláďata. Chovatelé už zaznamenali páření.