„Bodám do davu, užiju si zábavu.“ Vrah prodavaček z Hradce poslouchal Řezníka

Tomáš Hejtmánek
  18:06
Mladík, který v Hradci Králové v únoru zavraždil dvě prodavačky a u něhož znalci odhalili agresivní sadismus, měl při výsleších sdělit, že si s oblibou pouštěl Řezníka. Podle sexuoložky Kateřiny Klapilové v něm texty písní mohly vyvolávat pocit moci, erotické motivace a posouvat jeho hranice směrem k trestnému jednání.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Je tam přítomno vše, co může korespondovat sadomasochistickým fantaziím. Erotická motivace, násilí, humiliace, nenávist k ženám. V těch písničkách se stírá hranice mezi fantazií a chováním,“ upozornila na nebezpečí Klapilová.

Kvůli nízkému věku obžalovaného, kterému je podle informací iDNES.cz nyní již 17 let, bylo hlavní líčení v případu dvojnásobné vraždy prodavaček neveřejné. Předseda senátu hradeckého krajského soudu Petr Mráka vpustil veřejnost do jednací síně až při vyhlašování rozsudku a při jeho odůvodnění citoval ze spisu některá zjištění. Například to, že mladík poslouchal rappera, který si říká Řezník. Když procházel názvy jeho písní a úryvky textů, jen nevěřícně kroutil hlavou.

KOMENTÁŘ: Kterak raper Řezník přistřihl Českému slavíkovi křídla

„Bodám do davu, Noční vraždění, S bolestí vyrvu ti kosti, Rituál smrti…“ četl ze spisu Mráka. Poté citoval i některé pasáže z písní: „jakmile jednou vstanu, tak už vraždit nepřestanu“ a další. Podle spisu mladík takovou hudbu poslouchal od svých 10 let. Ve stejném věku se díval i na horory.

Plánoval i extrémnější útoky. Za ubodání prodavaček dostal mladistvý deviant 9 let

„Je s podivem, že takováto produkce je veřejně přístupná. Zcela nepochybně to, čím se zabýval bez jakéhokoliv omezení, mělo vliv na rozvoj jeho osobnostních rysů,“ uvedl Mráka.

Podle Klapilové mohly texty v mladíkovi vytvořit i určitý pocit sounáležitosti, tedy že není sám, kdo má takové touhy.

V roce 2013 mu coby rapperovi Řezníkovi sebrali vítězství v kategorii Hvězda internetu v Českém slavíku kvůli tomu, že se v textech „vulgárním způsobem vyjadřuje na adresu vybraných skupin obyvatel, explicitně zobrazuje násilí a užívání návykových látek“. Jako režisér Marty Pohl slavil před koronakrizí úspěchy s filmem Párty Hárd, brutální komedií o teenagerech, co chtějí mít sex.
Absolvent Vysoké školy ekonomické, titul inženýr získal za obhajobu diplomové práce na téma „Marketing v pohřebnictví“. Jako interpret horrorcore rapu má za sebou Řezník více než dvacet alb. Aktuálně mu vycházejí hned dvě najednou – Straight OuttaSklep a Traumaplan.
Hradecký krajský soud poslal mladistvého na 9 let do vězení za vraždu prodavaček. (24. října 2025)
Hradecký krajský soud poslal mladistvého na 9 let do vězení za vraždu prodavaček. (24. října 2025)
68 fotografií

„Posluchače to radikalizuje, vytváří to zavádějící vnitřní přesvědčení, že si to ostatní myslí a jen to neudělají, což ho posune směrem k jednání. Je tam také minimalizovaná složka empatie k jiným skupinám či obětem,“ uvedla sexuoložka, která je vedoucí výzkumné laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie na Národním ústavu duševního zdraví.

Soudní znalci podle státní zástupkyně Lucie Žabkové uvedli, že mladík své tužby nijak neprojevoval a pro laika bylo nemožné odhalit, že jde o agresivního sadistu. „Bylo by to rozpoznatelné pouze pro odborníky. On se nikomu nesvěřil,“ uvedla státní zástupkyně.

Sexuální deviant, musí do detence, řekli znalci v případu vraždy prodavaček

Agresivní představy a fascinace přitom mladík míval od svých zhruba desíti let. Uvedl to v přípravném řízení, kdy mluvil s řadou odborníků. Podle Klapilové jsou dlouhodobé nutkavé představy u parafiliků obvyklé.

„Nemusí si ani uvědomovat sexuální vzrušení s nimi spojené. Právě u mladistvých s touto preferencí se vyplatí intervenovat preventivně a co nejdříve, než svou preferenci nezvládnou. Nemusí pak dojít k obětem,“ upozorňuje Klapilová.

Národní ústav duševního zdraví provozuje krizovou linku SexHelp: Parafilik na čísle 317 071 668, kam se mohou včas obrátit lidé, kteří mají pocit, že své sexuální chování, touhy a preference nezvládají.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Nemohoucí krávy tahá na jatka naviják, veterináři se obrátí na policii

Státní veterinární správa podá trestní oznámení na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme. Spolek v...

Plánoval i extrémnější útoky. Za ubodání prodavaček dostal mladistvý deviant 9 let

Na devět let do vězení poslal Krajský soud v Hradci Králové sedmnáctiletého mladíka, který letos v únoru ubodal dvě prodavačky obchodu Action. Znalci u obžalovaného zjistili sexuální deviaci...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Baník - Hradec 0:1, Galásek na lavičce začal porážkou, jediný gól vstřelil Slončík

Premiéra pod koučem Tomášem Galáskem fotbalistům ostravského Baníku příliš nevyšla. Ve 12. kole Chance Ligy doma prohráli 0:1 s Hradcem Králové poté, co v 61. minutě jediným gólem utkání rozhodl Tom...

Ztracený legionář je zpět i s novou hlavou. Sochu odhalil prezident

Rozbitá, zohavená, pak léta zapomenutá. Osudy pískovcové sochy legionáře z Malé Čermné na Náchodsku jsou svého druhu detektivka. Díky městu Hronovu je nyní socha zrestaurována a znovu stojí na...

ONLINE: Kometa bleskově skóruje, Sparta srovnává. Daří se Hradci, Litvínov ztrácí

Sledujeme online

Sedmnácté kolo hokejové extraligy se uzavírá šesti zápasy. Páteční dění načne neohrožený lídr z Třince, který doma od 17 hodin bojuje s Boleslaví. O hodinu později čelí Kometa Vítkovicím, pátá...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  18:11

„Bodám do davu, užiju si zábavu.“ Vrah prodavaček z Hradce poslouchal Řezníka

Mladík, který v Hradci Králové v únoru zavraždil dvě prodavačky a u něhož znalci odhalili agresivní sadismus, měl při výsleších sdělit, že si s oblibou pouštěl Řezníka. Podle sexuoložky Kateřiny...

24. října 2025  18:06

Dotykový terminál i trezor pro zbraně. Policejní služebna projde modernizací

Metro.cz

Hlavní služebna trutnovské městské policie se po 20 letech dočká zásadních úprav, modernizací projdou také prostory kamerového dohledu. Stávající vybavení bylo už zastaralé.

24. října 2025  17:56

Řidiči pojedou Jaroměří po opraveném průtahu koncem října, most má zpoždění

O jeden dopravní špunt na trase z Hradce Králové do Krkonoš bude méně. Rekonstrukce čtyřkilometrového průtahu Jaroměří na Náchodsku, kde dopravu už čtvrtý měsíc řídí semafory, se chýlí ke konci. S...

24. října 2025  15:51

„To číslo je katastrofické.“ Porodnice v Rychnově od ledna zavře, není dost dětí

Porodnice v Rychnově nad Kněžnou k 31. prosinci zavře. Rozhodla o tom ve čtvrtek správní rada Oblastní nemocnice Náchod, pod kterou rychnovská nemocnice spadá. Nemocnice dostala od pojišťovny už...

24. října 2025  14:17

Radost autokrosového šampiona: Byl jsem smířen i s druhým místem

Poprvé v kariéře vyrazil Jakub Novotný společně se svým týmem závodit až do Portugalska. Na poslední závod evropského šampionátu, který pro něj zároveň byl jedním z nejvzdálenějších okruhů celého...

24. října 2025  12:14

Plánoval i extrémnější útoky. Za ubodání prodavaček dostal mladistvý deviant 9 let

Na devět let do vězení poslal Krajský soud v Hradci Králové sedmnáctiletého mladíka, který letos v únoru ubodal dvě prodavačky obchodu Action. Znalci u obžalovaného zjistili sexuální deviaci...

24. října 2025  6:30,  aktualizováno  12:05

Nerušte nám osmileté gymnázium hned, žádá Hostinné. Čísla jsou však neúprosná

Zastupitelé Hostinného na Trutnovsku žádají krajské radní, ať dva roky počkají se zvažovaným zrušením osmiletého gymnázia. Protestují také studenti. Podle vedení kraje však škola není životaschopná,...

23. října 2025  15:16

Zas bídný rozjezd a teď už jízda. Lepší než obráceně, říká si hradecký Jergl

V minulých týdnech si Aleš Jergl musel chvílemi myslet, že bez něj to mužstvu jde lépe než s ním. Než se totiž útočník hradeckého Mountfieldu zranil, šel tým v úvodu hokejové extraligy – až na jednu...

23. října 2025  13:39

Zájemce chce dát za fotbalový Hradec desítky milionů, rozhodnou zastupitelé

Dva roky dlouhý proces prodeje 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové je nejspíš u konce. Ve středu večer podal jediný zájemce společnost Fotbal HK 1905 finální nabídku....

23. října 2025  13:15

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Cyklista spadl ze silnice na náplavku a zranil se, kolo hasiči lovili z řeky

Při pádu ze čtyřmetrové výšky se v úterý večer zranil pětapadesátiletý cyklista u Nového Města nad Metují na Náchodsku. V turisticky oblíbeném Pekelském údolí vyjel ze silnice a zřítil se podél zdi...

23. října 2025  11:45

Výtvarný projekt propojí svět dětí s mentálním postižením s veřejností

Metro.cz

Ode dneška až do 29. září je na plotě hradecké školy Daneta v Nerudově ulici k vidění originální výtvarný projekt propojující svět dětí s mentálním postižením s veřejností.

22. října 2025  14:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.