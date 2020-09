Vracejí se nám rychle zakázky, raduje se ředitel továrny na těsnění do aut

Jak to tu vypadalo na začátku pandemie, když jste omezovali provoz?

Jeli jsme asi šest týdnů jen na deset procent, protože všechny evropské automobilky zavřely. My ale něco málo dodáváme i do Číny, takže jsme vyřizovali tyto zakázky.

Krize v automobilovém průmyslu? Automobilový průmysl v Evropě už víc než dva roky zpomaloval a průmyslníci začali nahlas mluvit o nastupující krizi. Podnik s čínskými vlastníky Saar Gummi Czech, jenž vyrábí zejména těsnění do aut v Červeném Kostelci na Náchodsku, i tak v předešlých dvou letech dosahoval rekordních tržeb přes čtyři miliardy korun. Letos to zcela jistě nezopakuje, protože do všeho zasáhl koronavirus, ale firma předpokládá, že již příští rok opět překoná čtyřmiliardovou hranici, a to i za pomoci nových zakázek. „Náš příběh kolem pandemie byl po několik měsíců docela dramatický. Nikdo nevěděl, co se bude dít, ale teď už jsme zase v situaci, že nevíme, kam dřív skočit. Bereme zpět desítky lidí. Pro manažery i zaměstnance je to blázinec, každý měsíc se to významně mění. Tři měsíce tlumíme výrobu, další tři ji zase rozjíždíme,“ popisuje ředitel Jan Tichý. Ani na celozávodní dovolenou v srpnu nemohli odejít všichni pracovníci, továrna nechala v provozu několik linek, protože by nestihla vyhovět zákazníkům. Firma také zavedla opatření proti nákaze, aby se do případné karantény nedostalo příliš lidí naráz.

Museli jste propouštět kvůli poklesu poptávky?

Výpověď dostali pouze čtyři lidé, se všemi dalšími to bylo dohodou. Deseti lidem, kteří neměli daleko do penze, jsme nabídli odstupné sedmi platů. S několika desítkami lidí jsme se rozešli dohodou za odstupné pěti platů. Asi devadesáti lidem jsme neprodloužili smlouvy na dobu určitou, ale polovině z nich jsme začátkem srpna nabídli návrat. Asi polovina toho využila, což nás potěšilo.

Začnete nabírat ve větším?

Volný nábor jsme již zahájili v srpnu a 16 nových zaměstnanců nastoupilo začátkem září. Vracejí se nám rychle zakázky a navíc jsme již získali první nové projekty od konkurence, která se dostala do problémů. Začátkem roku jsme měli již přes 1 100 zaměstnanců, a to kmenových, agenturních a v chráněných dílnách, při jarním propouštění jsme se dostali pod 900, dnes už jsme ale opět na více než tisíci lidech. Zakázky ale přitom máme na úrovni ledna a února, což nás tlačí k vyšší efektivitě a ke zrychlenému zavádění automatizace a robotizace, na které již dva roky intenzivně pracujeme. A bohužel nyní také potřebujeme od našich zaměstnanců vyšší přesčasy, které dobře platíme, přesto to je pro některé naše zaměstnance obtížné skloubit vše doma i v práci.

Váží si lidé víc práce?

V květnu jsme si všimli, že se lidé obávali o práci a víc si jí najednou vážili, teď už to není tak znát.

Daří se najít v regionu schopné pracovníky?

Okolní firmy většinou nepropouštějí, trh práce je zamrzlý. Většina firem přestala nabírat lidi, ale protože mají podporu od státu, nepropouštěly. V regionu máme tříprocentní nezaměstnanost, což je jako nic. Pokud by nezaměstnanost vzrostla na pět procent, lidé by měli větší zájem, víc by si práce vážili.

Je vhodné, že vláda prodloužila program Antivirus až do října?

S programem Antivirus nebo v budoucnu s Kurzarbeit to je jako s antibiotiky. Když se ordinují správně, tak hodně pomáhají. Nám všem ve druhém kvartále skutečně hodně pomohly. Ale nyní se již nadužívají a blokují přechod pracovníků od firem v dlouhodobých potížích k firmám, které rostou. Nadužívání antibiotik je nebezpečné a nadužívání státních podpor také. Ve všech oborech logicky není situace stejná, ale plošné dotace od státu by již měly skončit.

Koronavirová krize je tedy pro firmu nový impulz.

Když vše běží, jak všichni očekávají, na trhu se nic moc neděje. Ale když přijde velká událost, trhy se začnou přerozdělovat. Při krizi roku 2008 jsme také propouštěli, protože automobilový průmysl spadl za dva měsíce o 40 procent, ale v létě 2009 jsme měli plné kapacity a nevěděli, co dřív, protože jsme přejímali práci od konkurence. Teď jsme si říkali, že se to může zopakovat podobně.



Rozdíl je v tom, že tehdy trhy poklesly na delší dobu, nyní to ale vypadá, že trh je rychle zpět na 90 procentech. Dotace na elektroauta v Německu a Francii jsou tak vysoké, že lidé si nové vozy objednávají. I Škoda Auto se už nechala slyšet, že by se na podzim mohla dostat na výrobu z doby před virem. Zakázky se rychle vracejí, situace je však hodně dynamická a všichni přemýšlejí, co bude, co mohou zlepšit a jak je možné snížit rizika.

Zakázky tedy máte?

Převádíme práci od konkurence, ale i z naší skupiny z jednoho německého závodu v objemu asi 300 milionů korun ročně. Od října nám postupně naběhnou, což firmu posune o poznání výš. Za poslední měsíce jsme vyhráli zakázky na těsnění dveří pro nové BMW řady 5 a pro Peugeot 5008. Zakázky se na nás začaly sypat, souvisí to asi i s tím, že zákazníci víc přemýšlejí, jak je která firma stabilní. Určitě díky našim velmi dobrým dlouhodobým výsledkům jsme pro zákazníky jistota.



Letos jsme už vyhráli zakázky pro rok 2023 v hodnotě 400 milionů korun, jedná se o dva typy pro Audi, BMW 5 a Peugeot 5008. Pokud nepřijde znovu velké omezení kvůli viru, firma letí opět nahoru. Výsledky za červenec jsou nejlepší za celou historii firmy. Ne v tržbách, ale v zisku, protože mezitím se snížily ceny surovin, jako je ropa, na které jsme závislí.

Jan Tichý (60) a Saar Gummi Czech Vystudoval technickou kybernetiku na ČVUT, poté pracoval v gumárenském podniku Rubena. Jako jednatel a generální ředitel vede Saar Gummi Czech od počátku už dvacet let. Roku 2000 byla investice do závodu na zelené louce v Červeném Kostelci vyhodnocena jako třetí největší v tuzemsku. Firma zvítězila v konkurenci dalších 150 firem v soutěži „Podnik roku 2016 v automobilovém průmyslu ČR“. Od počátku se česká pobočka zaměřovala na výrobu pryžových těsnění pro automobilky a v malém množství i lisované díly. V areálu u Červeného Kostelce vzniklo postupně šest hal, včetně vlastní mísírny gumárenských směsí, další velký provoz je pak i ve Velkém Poříčí. Většinovým vlastníkem se v roce 2011 stala čínská skupina CQLT. Ve firmě pracuje kolem tisíce lidí, asi šestinásobek oproti počátkům. Továrna dodává od počátků díly pro Škodu Auto, Ford a dále hlavně pro německé automobilky Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz a Opel, a nově k tomu přibyly korejské značky Hyundai a Kia a francouzské Peugeot a Renault.

To je překvapivé, když jste se už dříve chystali na útlum v autoprůmyslu.

V letech 2018 a 2019 jsme se poprvé dostali přes čtyři miliardy korun v ročních tržbách, ale trh se jevil zastydlý. Když se trh vrací na zmíněných 90 procent a přičtu k tomu nové zakázky, už v září se dostaneme na tržby z doby před virem, i pro říjen máme vysoké zakázky. Je to bláznivé, ale před třemi měsíci bych mluvil jinak.

Jaké tržby letos čekáte?

Měsíce výpadku jsou znát, tržby klesnou odhadem o 20 až 25 procent přibližně na 3,25 miliardy korun, ale příští rok už bychom se měli vrátit. V oblasti automotive se shánějí zakázky dva tři roky dopředu a my máme prostory a kapacity na to, abychom se postupně dostali až na pět miliard, což je pro růst této firmy zřejmě strop. Myslím, že během tří čtyř let se na takové tržby dostaneme.

Není risk, že se zaměřujete výhradně na autoprůmysl?

Když vsadíte na jeden sektor, berete na sebe toto riziko, ale na druhou stranu se můžete specializovat a maximálně naplňovat potřeby tohoto byznysu. My jsme se rozhodli jen pro auta a daří se nám každý rok růst. Jen dva roky z dvaceti jsme nerostli, 2009 a 2020. Jsme evropská jednička a chceme na tom dál pracovat. Nepředpokládám, že by evropský autoprůmysl příliš rostl, jedinou šancí je tedy růst na úkor našich konkurentů, což se dvacet let daří. Znovu investujeme do nových kvalitativních řešení u pryžových profilů a do robotizace.

A jdeme ještě kousek dál. Dosud jsme se specializovali na dynamické díly, tedy těsnění dveří, kufrů a kapot. Abychom mohli dál růst, v říjnu začínáme s prvním těsněním oken pro Mercedes-Benz a Audi. V kosteleckém závodě na to máme novou linku, následně se výrobky přesunou do Velkého Poříčí, kde je budeme dodělávat. Halu ve Velkém Poříčí jsme opravili a výrobní technologie začínáme instalovat právě nyní.

Je těžké získat takové zakázky?

Bývají to mnohakolová výběrová řízení. Není snadné se vůbec do nich dostat. Pro nás zůstává největším zákazníkem skupina Volkswagen, tedy největší evropský výrobce aut, dále Daimler, BMW, Ford, Peugeot, Hyundai a další. Ale dostáváme se už i k dalším autům. Třeba s Renaultem jsme začali přes Saar Gummi v Rusku, o kterou jsme se starali z Čech, teď se snažíme získat zakázky i pro český závod. Musíme zákazníka postupně přesvědčit dobrou cenou, kvalitou i tím, že je na nás spolehnutí. To je ve špatných časech spolu s cenou velmi významné.

Dotýká se vás přechod k elektroautům?

Máme štěstí, v podstatě se nás to netýká. Kvůli dešti a větru bude těsnění potřeba i do elektroaut. Na prvních několik typů elektroaut už také dodáváme těsnění dveří. Určitě se dál bude jezdit v autech na elektrický motor, možná s pohonem na baterii nebo třeba s vodíkovým palivovým článkem. S přechodem k elektroautům už nikdo nic neudělá, důležité je, abychom dokázali ještě elektřinu vyrobit ekologicky a nepřenesli produkci zplodin z aut do elektráren. Je třeba také naučit se vyrábět baterie bez poškozování životního prostředí. Změny nadejdou, za dvacet let už se na benzin skoro jezdit nebude, v přeplněných městech se asi budou auta více půjčovat.

Firma dosahuje zisku kolem 800 milionů korun ročně. Jaký je na to recept?

Dáváme nazpět do firmy investice, abychom mohli být dál nejlepší. Průměrná mzda je přes 40 tisíc. Děláme to tak dobře, že jsme schopni zaplatit lidi, investovat velké částky i zaplatit dividendy majitelům, aby i ti byli spokojeni. Takové peníze můžeme vydělat jen tak, že to děláme lépe než konkurence.

Jak hodnotíte deset let s čínskými vlastníky?

Když Číňané přišli, celá skupina byla v problémech. My jsme byli v zisku, ostatní ne. Když to zjednoduším, oni nabídli skupině Saar Gummi peníze, ale chtěli za to od nás pomoc s rozvojem technologií v Číně. Řadu let posíláme české odborníky do Číny, USA, Brazílie, do evropských závodů a pomáháme ostatním, aby to dělali skoro tak dobře jako my. Čínští vlastníci nám na oplátku dali zase souhlas s dalším rozvojem v Česku, takže jsme se stali během posledních deseti let klíčovým závodem celé skupiny Saar Gummi.

S Číňany jste tedy úspěšní?

S nimi jsme roku 2014 postavili mísírnu gumárenských směsí, novou skladovou halu a naposledy další obrovskou výrobní halu. Za deset let s Čínou jsme firmu zdvojnásobili. Celá skupina se za tu dobu také téměř zdvojnásobila. Červenokostelecký podnik je v rámci skupiny největší, zajišťujeme téměř čtvrtinu výroby celé skupiny. A chceme růst, nejenom my v Evropě, ale hlavně naše sesterské závody v Číně mají před sebou velké možnosti. Ale musí se prosadit, což je na největším světovém automobilovém trhu velmi náročné.