RECENZE: Kuchařská show u Klicperů je peklo, ale pro diváka ráj

Od Bettse už před osmi lety uvedli v Hradci Králové úspěšnou hru Vincenc, hořkou srážku městského kavárenského liberalismu s demagogickou zemitostí anglické periferie pro čtyři herce. Režíroval ji Petr Štindl a přeložil Michal Zahálka.

Právě znamenitý Zahálkův překlad zdobí i novou českou premiéru v pevné režii uměleckého šéfa ostravských Bezručů Jana Holce, od nějž Hradec zná vážnější kusy Annu Kareninu a Fernando Krapp mi napsal dopis.

Co by už mohlo být českému – i evropskému – publiku bližší než kuchyňská show?! Gastronomické orgie ovládají snad všechny kanály, ten peče to, tam vaří tohle a všichni dohromady vydělají moc, jak by řekl klasik.

Apartní prostředí moderní kuchyně, ale staroanglického typu, je jen pozlaceným vábivým vstupem hořké a „strhující jízdy na šikmé ploše“, abych citoval překladatele.

Vždyť jde o něco jiného než jen o další sérii kulinářské show či fotky v bulváru, na nichž protagonistka zcela pod obraz vypadává z nočního taxíku. O něco hluboce současného a tragického.

Žádné pitvoření, přesné gagy

Jan Holec secvičil ráznou inscenaci o osmdesáti minutách, v níž vede herce k tlumeným výkonům a přesnému načasování situací, replik i gagů, čímž vzniká rajský komediální rauš nejvyšší kvality. Žádné pitvornosti, jen několik vesměs skutečně truchlivých figur ve špatný čas na jednom místě. Tomu se podřizuje i napínavá hudba Ivana Achera přidávající viktoriánskou bouři a hravé kostýmy Lucie Wildtové. Na nadsazené pastelové scéně Pavly Kamanové nechybí déšť, nůž ani krev.

S Caroline v kuchyni 90 % Torben Betts Klicperovo divadlo, režie Jan Holec Premiéra: 23. března 2024

Abych si potřetí půjčil citát překladatelův, výkon Kamily Sedlárové v titulní roli je vskutku heroický. Sobecká alkoholička, lhářka, diktátor i oběť své slávy a sebestřednosti je dokonalým živoucím středobodem, odkud coby sebeironický dirigent vládne sehranému orchestru.

Rafinovaně přímočarý text, jistě poučený klasiky žánru britské školy i Američany Neilem Simonem či Woody Allenem, však dává vyniknout každé postavě, žádná není vedlejší.

František Staněk coby Carolinin manžel vnáší do příběhu raněn krizí středního věku strach ze smrti. Citlivý Martin Klapil jako syn se zřejmým tajemstvím odmítá post zlaté mládeže a chce pomáhat syrským uprchlíkům. William Valerián v roli fotbalisty – údržbáře neokázale dojemně tají neopětovaný cit a Lucie Andělová, nositelka největších omylů a zmatků, přidává své mstitelce oči z nejsmutnějších, tedy i hloubku neštěstí. Znamenitá je Natálie Holíková v rychlopalné úloze věčně naspeedované a telefonující asistentky.

Po Levínského vlastivědné seanci Celý život nestačí má hradecká činohra další skvostnou – a skvostně zahranou – komedii, která když už se zdá, že se propadá k laskavé smířlivosti, naštěstí jen klame tělem.