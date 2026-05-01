Zámek v Rychnově láká na britský gospelový sbor, vystaví krajky i řezby

Tomáš Hejtmánek
  7:31
Prvním květnovým dnem začíná nová návštěvnická sezona na Kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Znovu přinese oblíbené prohlídky s hraběnkou, novinkou je otevření kavárny. Sezonu zpestří prodejní výstava řezbářů, která naváže na loňskou spolupráci s pořadateli řezbářského sympozia Proměny dřeva v nedalekém Skuhrově nad Bělou.
Zámek v Rychnově nad Kněžnou (29. dubna 2026)

Zámek v Rychnově nad Kněžnou (29. dubna 2026)

Mezi návštěvníky zámku sklidila výstava řezbářů pozitivní ohlasy a majitelé se proto s autory domluvili na další spolupráci. Sochy by měly stát na nádvořích zámku od poloviny července do září.

„Loňská výstava měla u návštěvníků velký úspěch. Lidé se ptali, jestli by se sochy daly koupit. Proto jsme se dohodli na změně koncepce, aby byla výstava prodejní. Tím podpoříme i řezbáře,“ řekla hraběnka Andrea Kolowrat Krakowská.

Na nádvoří rychnovského zámku jsou lavičky vytvořené řezbáři. (29. dubna 2026)
Pohled z nádvoří rychnovského zámku na kostel Nejsvětější Trojice (29. dubna 2026)
Majitelka rychnovského zámku Andrea Kolowrat Krakowská (29. dubna 2026)
Brána k zámeckému kostelu Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou dosud čeká na rekonstrukci. (29. dubna 2026)
29 fotografií

I když se sochy v průběhu sezony prodají, měly by v areálu zůstat do zářijového ukončení výstavy. Od loňské sezony jsou v areálu natrvalo k vidění také vyřezávané šachy, lavičky nebo sepjaté ruce řezbáře Oldřicha Plisky.

Další novinkou budou velkoplošné obrazovky v průchodu mezi prvním a druhým nádvořím rychnovského zámku. Návštěvníci se na nich seznámí s dřívějším stavem i historií památky. Z obrazovky promluví například otec současného majitele Kryštof Kolowrat Krakowský Libštejnský, který zámek v 90. letech získal zpět do rodového majetku. Video přiblíží tehdejší stav zámku i kolowratských lesů, které byly v minulém století citelně zasažené imisemi.

Hlavní kulturní událostí letošní sezony bude koncert britského gospelového sboru The Kingdom Choir a Filharmonie Hradec Králové, který se koná 13. června. Sbor vystupoval třeba na korunovaci britského krále Karla III. nebo na svatbě prince Harryho s Megan Markle.

V programu nechybí ani další pravidelné akce. Už 7. a 13. května na zámku vystoupí absolventi rychnovské ZUŠ, 29. května se zámecký kostel Nejsvětější Trojice zapojí do Noci kostelů a o den později se v parku koná Rodinný festival. V závěru června bude zámek hostit tradiční přehlídku Poláčkovo léto.

Krajka na zámku

Také letos se budou konat prohlídky s hraběnkou. Chystá se otevření Café Kolowrat na druhém zámeckém nádvoří a také spuštění nových webových stránek zámku.

Od 2. června do konce září se v konírně na druhém zámeckém nádvoří koná výstava Krajka na historickém portrétu, na které zámek představí obrazy z 16. až 18. století. Nabídne jedinečný pohled na historii krajky a její vývoj v průběhu raného novověku.

Unikátní pohled do zámeckého sklepa, komunisté si tam postavili kryt

„Podle každého z obrazů vznikl malý vzorek ukazující, jak původní krajka vypadala. Návštěvníci ji tak uvidí nejen na obraze, ale i v reálu,“ přibližuje kastelánka Zdeňka Dokoupilová. Výstava vznikla v rámci projektu Vlákna paměti, který mapuje minulost a současnost vambereckého krajkářství. K projektu vyjde i obsáhlý barevný katalog.

Ceremoniální meč půjčili do Brna

V zámeckém kostele letos lidé neuvidí loretánskou madonu a kříž, které zámek na celou sezonu zapůjčil do Prahy na výstavu k 400. výročí založení Pražské lorety. Madonu nahradí alespoň obrázek.

Do poloviny července nebude k vidění ani ceremoniální meč, který Kolowrati zapůjčili do Technického muzea v Brně na výstavu Evropský meč. Ta mapuje symboliku a vývoj mečířského řemesla napříč stoletími. Ceremoniální meč Kolowratů vystaví muzeum na několik týdnů společně s mečem Jana z Rottalu a podle autorů výstavy jde o zcela unikátní příležitost vidět oba artefakty vedle sebe.

„Jde o dva nejstarší dochované hejtmanské meče, symboly identity a kontinuity moravské správy. Ceremoniální meč Jana z Rottalu je z roku 1650, o něco mladší je Kolowratský meč, který původně patřil Františkovi Karlovi Libštejnskému z Kolowrat,“ vyzdvihuje spoluautorka brněnské výstavy Alena Selucká.

Nákladná oprava plotu pokračuje

I v letošním roce pokračují v Rychnově nad Kněžnou práce na obnově historického plotu u zámeckého kostela, která započala v roce 2024. Dosud majitelé opravili 13 plotových polí, zejména v levé části od brány. Letos mají pokračovat práce v pravé části.

„Čekáme na výsledek žádosti o dotaci. Pokud budeme úspěšní, dojde k obnově celé pravé části. V opačném případě obnovu rozdělíme na další etapy,“ dodala Dokoupilová.

29. dubna 2025

Obnova historického plotu je finančně velmi nákladná, protože se jedná o lité prvky, které se dnes již touto metodou nevyrábějí. Rekonstrukce dosud stála 6 milionů korun, dokončení pravé části má stát čtyři miliony a další jeden až dva miliony se odhadují na obnovu vstupní brány s portálem. Ty jsou v plánu na příští sezonu.

Zámek v Rychnově nad Kněžnou loni navštívilo 13 tisíc lidí. Patří k největším barokním komplexům v Česku. Současnou podobu mu vdechl architekt Jan Blažej Santini-Aichel.

Tvůrce varhan v Rychnově si vytvořil pomník, nešidilo se na dřevě ani kovu

Jan Kolowrat Krakowský památku v posledních letech nákladně rekonstruuje. V roce 2023 dokončil pětileté opravy zámeckého komplexu za více než 100 milionů korun, při kterých stavbaři opravili omítky, střechy a také zámecký kostel Nejsvětější Trojice.

Předloni se otevřela opravená zvonice se čtvrtým největším funkčním zvonem v Čechách – Kryštofem. Přibyl také výtah, který umožnil bezbariérový přístup do zámecké expozice, kostela Nejsvětější Trojice i do Muzea a galerie Orlických hor, které má na zámku výstavní prostory.

Nejčtenější

První bouračka i dopravní špunt. V Hradci po dvou letech otevřeli křižovatku Mileta

V Hradci Králové už slouží přebudovaná křižovatka Mileta. (27. dubna 2026)

V Hradci Králové se po více než dvou letech otevřela křižovatka Mileta. Ředitelství silnic a dálnic ji plánovalo zprůjezdnit v noci na pondělí, nakonec to umožnilo už v sobotu. Pondělní ráno, kdy...

Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...

Začala opožděná stavba šestnáctikilometrového úseku dálnice D35 z Hořic do Úlibic na Jičínsku. Řidičům se otevře na jaře 2029. Stavbu zahájilo dnes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Úsek vybuduje...

V řece našli mrtvou ženu s jizvou, nikomu nechybí. Policie žádá o pomoc

Žena nalezená v Labi ve Vrchlabí

Kriminalisté žádají veřejnost o pomoc se ztotožněním ženy, jejíž tělo se našlo v neděli v Labi ve Vrchlabí na Trutnovsku. Koroner na místě nezjistil podezřelé okolnosti úmrtí a nařídil soudní pitvu....

OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory

Hrad Kunětická hora. (28. dubna 2026)

Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....

Vzácní bongové jsou po půl století zpět v Africe, pomohl Safari Park i Zoo Praha

Čtveřice kriticky ohrožených samců bonga horského dorazila z Evropy do své...

Čtveřice kriticky ohrožených samců bonga horského dorazila z Evropy do své domoviny v Keni. Přesun zvířat, jejichž předky dovezl před 52 lety do Dvora Králové Josef Vágner, má posílit divokou...

Zámek v Rychnově láká na britský gospelový sbor, vystaví krajky i řezby

Zámek v Rychnově nad Kněžnou (29. dubna 2026)

Prvním květnovým dnem začíná nová návštěvnická sezona na Kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Znovu přinese oblíbené prohlídky s hraběnkou, novinkou je otevření kavárny. Sezonu zpestří prodejní...

1. května 2026  7:31

Hradec se nezdráhá posilovat. Pokusí se nastartovat útočníka z Vítkovic

Vítkovický Patrik Zdráhal se raduje ze svého gólu.

Další posilou hokejistů Hradce Králové je útočník Patrik Zdráhal. Jedenatřicetiletý hráč, který v této sezoně nastupoval za Vítkovice a Mladou Boleslav, podepsal s východočeským klubem smlouvu na dva...

30. dubna 2026  16:35

Raději jeďte jinudy. Náchod čeká velké obtíže při stavbě kruháče, hrozí i kolaps

V Náchodě u Albertu na hlavním tahu do Polska začala přestavba okružní...

Značné komplikace čekají od pondělí 4. května řidiče v Náchodě. Důvodem je pokračující přestavba okružní křižovatky nedaleko hraničního přechodu. Ta už sice trvá měsíc a půl, dosud tam však auta...

30. dubna 2026  15:44

Stříbrňák dostavěl pět chatek s molem. V klidné části kempu přibude i sauna

Na poloostrově v kempu Stříbrný rybník vystavěli nové chaty. (29. dubna 2026)

Voní dřevem, skýtají komfort 21. století, stojí stranou a z terasy je výhled na hladinu. Královéhradecký kemp Stříbrný rybník ve středu představil novinky nadcházející sezony, mezi nimiž vyčnívá pět...

30. dubna 2026  10:48

OBRAZEM: Takto na Pardubicko shlížel Rumburak. Prolétli jsme se v okolí Kunětické hory

Hrad Kunětická hora. (28. dubna 2026)

Nevelké letiště v Kuněticích ukrývá i malé muzeum, které připomíná bohatou historii letectví na Pardubicku. Kromě toho je sídlem Letky Aviatické pouti, jejíž 34. ročník se letos uskuteční 30. a 31....

30. dubna 2026

Ústecká úleva, Sluneta proti Opavě zvrátila druhé čtvrtfinále. Hradec slaví záchranu

Ústečtí basketbalisté slaví výhru nad Opavou.

Basketbalisté Slunety Ústí nad Labem zareagovali na úterní porážku s Opavou výhrou 93:86 a po dvou zápasech na severu Čech je čtvrtfinálová série NBL vyrovnaná 1:1. Další dva zápasy teď budou hostit...

29. dubna 2026  21:29

Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

Vpravo ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) při zahájení stavby dálnice D35...

Začala opožděná stavba šestnáctikilometrového úseku dálnice D35 z Hořic do Úlibic na Jičínsku. Řidičům se otevře na jaře 2029. Stavbu zahájilo dnes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Úsek vybuduje...

29. dubna 2026  13:42,  aktualizováno  15:41

Na Šerlichu vydatně rozšíří parkování, lyžaře příští zimu čeká provizorní zázemí

V sedle na Šerlichu se zatím čeká na nové parkoviště. (7. listopadu 2023)

Potíže s parkováním v horském sedle pod Šerlichem by měly být v nadcházející zimě minulostí. Oblíbené nástupní místo pro hřebenovku v Orlických horách se po letech příprav a sporů dočká rozšířeného...

29. dubna 2026  11:19

Aviatická pouť láká na stíhačku Typhoon i Šonkovu akrobacii

Aviatická pouť v Pardubicích vzdorovala počasí. (9. června 2025)

Blížící se Aviatická pouť dala nahlédnout do letošního programu. Je jisté, že se odehraje na letišti v Hradci Králové o víkendu 30. a 31. května. Armáda totiž 34. ročník přehlídky nepovolila na...

29. dubna 2026  10:37

Vzácní bongové jsou po půl století zpět v Africe, pomohl Safari Park i Zoo Praha

Čtveřice kriticky ohrožených samců bonga horského dorazila z Evropy do své...

Čtveřice kriticky ohrožených samců bonga horského dorazila z Evropy do své domoviny v Keni. Přesun zvířat, jejichž předky dovezl před 52 lety do Dvora Králové Josef Vágner, má posílit divokou...

29. dubna 2026  9:30

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

