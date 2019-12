Rychnov změnil územní plán. Park nebude, obchvat Lipovky se zdrží

Málokdy zavítá na zasedání městského zastupitelstva v Rychnově nad Kněžnou tolik lidí jako v pondělí večer. Další zhruba dva tisíce zájemců sledovaly jednání prostřednictvím facebookového přenosu.

Šlo o hodně. Zastupitelstvo kromě rozpočtu na příští rok a dalších bodů schvalovalo dva roky připravovanou druhou změnu územního plánu.



Ta vyvolala ve městě velký rozruch hlavně kvůli dvěma lokalitám. Jde o změnu využití louky na jihovýchodním okraji města mezi prodejnou Billa a teplárnou, s jejíž podobou nesouhlasila část obyvatel sídliště Mírová, a o rozšíření překladiště v plánované železniční stanici Lipovka, s nímž souvisí i vymezení koridoru pro novou propojku do průmyslové zóny Solnice–jih.

Návrh změny územního plánu lidé viděli při veřejném projednání v září. Na úřad poté přišlo 45 námitek a 23 připomínek. Jenže jak se s nimi úředníci vypořádali, není dosud jasné.

Hotovou dokumentaci dostali jen zastupitelé. Veřejnost se s ní před hlasováním seznámit nemohla, i proto se na zastupitelstvu objevovaly dotazy, jak vlastně výsledný územní plán vypadá.

„Je to obsáhlý materiál a protože obsahuje osobní údaje, dali jsme vám ho (zastupitelům) k dispozici pod heslem na stránkách města,“ řekla na začátku projednávání bodu Pavlína Ciranová, která má na rychnovském úřadu na starost územní plánování.

Kdyby šlo o naše pozemky, park bude, řekl starosta

Na chybějící informace o připravované změně územního plánu si lidé stěžovali už v minulosti. Na webu města se materiály objevily vždy jen na určitý čas a poté zase zmizely. Stalo se to třeba na konci loňského roku.

„Skončilo projednání s veřejností, proto jsme to z webu stáhli,“ vysvětlila tehdy Ciranová.

Jenže kvůli chabé informovanosti se po městě začaly šířit nepřesnosti, které vyvolaly protesty obyvatel. Ti nesouhlasili třeba s tím, že u sídliště Mírová zmizí zeleň a místo ní budou moci na současné louce vyrůst obchody a bytové domy.

Radnice argumentovala, že dosud v lokalitě nebyla plánována zeleň, ale obchody a jde tedy o zlepšení stavu. Lidé chtěli, aby na louce pod teplárnou vznikl park, ale jejich námitky úřad nepřijal. Radnice argumentuje tím, že v lokalitě jsou soukromé pozemky a nelze investorům nařídit, aby na nich vybudovali park.

„Kdyby ten pozemek byl města a to se rozhodovalo, jestli ho prodá developerovi, nebo jestli tam bude park, tak vám garantuji, že tam bude park,“ pronesl na zastupitelstvu starosta Rychnova Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov).

Město však v lokalitě pozemky má, a to přímo pod teplárnou. Jenže místo parku tam chce postavit dům s nájemními byty, parkovací dům a vodní plochu.

Obchvat Lipovky se zdrží

Tajnosti kolem konečného vyhodnocení námitek způsobí Rychnovu v budoucnu ještě další problémy.

Zastupitelka Marie Linhartová (Nezávislí za Rychnov) uspěla s námitkou proti vymezení koridoru pro silnici, která má propojit plánovanou průmyslovou zónu Solnice–jih s obchvatem Rychnova nad Kněžnou. Ústit by měla na kruhový objezd na silnici I/14 těsně před Rychnovem.

„Navrhla jsem podmínit realizaci stavby realizací obchvatu města,“ sdělila Linhartová.

Rychnovský úřad námitce vyhověl, přestože proti bylo ministerstvo dopravy. To však podle Ciranové nemohlo přijetí námitky zabránit. O změnu se na poslední chvíli pokoušel ještě Královéhradecký kraj, který chce silnici postavit. Poslal dopis, aby rozhodnutí ještě přehodnotili, zastupitelům, jenže úředníci jim argumenty kraje nepředali.

„My jsme o námitce vůbec nevěděli, informace se k nám dostala náhodou. Návaznost naší komunikace na budování obchvatu Rychnova je pro nás velice limitující, protože my jsme v přípravě mnohem dál. Máme dokumentaci pro územní rozhodnutí a teď budeme několik let čekat, než bude územní rozhodnutí na obchvat Rychnova,“ upozornila Jana Jiráňová z krajského Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI).

Navíc není jisté, jestli kraj kvůli zdržení bude mít peníze na stavbu nové silnice. Financování od státu má zajištěné do konce roku 2022.

„Jsem opravdu rád, že té námitce bylo vyhověno, protože myslím, že je naprosto logické svázat výjezd z průmyslové zóny a obchvat. Pokud zóna předběhne obchvat, nepochybně to bude mít dopad na život Rychnováků,“ podpořil Linhartovou zastupitel Miroslav Hofmann (Nezávislí za Rychnov).

Jenže na život Rychnováků bude mít paradoxně větší dopad to, že nová silnice nebude. Hlavní vjezd do průmyslové zóny má být totiž jinde. Propojka k rychnovskému obchvatu měla sloužit jako obchvat místní části Lipovka. Když nebude, počet kamionů jedoucích do Rychnova se nesníží a navíc všechny projedou Lipovkou, protože ještě nebudou moci jet po nové silnici.