Rychnovu zamrzlo na účtech Sberbank 21 milionů. Doufá, že získá aspoň část

Město před třemi lety naposílalo na účty Sberbank přes 81 milionů korun. Zatímco jiné banky tehdy nabízely prakticky nulové úroky, od Sberbank chodily pozitivní výpisy – za loňský rok si rychnovská radnice na úrocích přišla na 172 tisíc korun, letos v lednu díky rapidnímu nárůstu úrokových sazeb dokonce na 101 tisíc.

Jenže pak přišel ruský útok na Ukrajinu, masové vybírání vkladů ze Sberbank a nakonec i krach banky. Rychnovská radnice stihla včas zareagovat a vybrala, co šlo. Přesto městu zůstalo ve Sberbank téměř 21 milionů korun.

„Měli jsme tam čtyři účty, dva spořící, které měly být na zavolání k dispozici, a další spořící, ale s výpovědní dobou jeden měsíc. Tam jsme dali peníze, o kterých jsme věděli, že je nebudeme okamžitě potřebovat. Postupně to došlo k tomu, že jsme ve Sberbank měli 81,5 milionu korun,“ přiblížil starosta Rychnova Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov) ve videu na webových stránkách města.

Radnici se operativně podařilo ze dvou účtů vybrat 60,6 milionu korun. Banka jí je poslala ještě týž den, kdy město o peníze požádalo. Současně vypovědělo i dva spořící účty s měsíční výpovědní dobou. Jenže je jasné, že peníze v uvedeném termínu nedostane.

„Stalo se, co se stalo. My jsme zafungovali velmi rychle a bez nějakého velkého váhání. Jsme v situaci, že nám zatím uvázlo 20 931 000. Mluvím o tom k datu 28. února, protože jsme na konci února měli mít připsané úroky a toto je částka bez úroků za únor. Teď nevíme,“ řekl starosta.

Dva účty, které se dosud nepodařilo vybrat, sloužily jako rezervní fond města a fond na vrácení dotace pro městský bytový dům v Mírové ulici. Ten radnice postavila díky státní dotaci z balíku peněz na rozvoj okolí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a za 15 let by měla dotaci vrátit. Proto chtěla na účtu střádat peníze z nájmů.

Letošní rozpočet to neohrozí

Podle starosty zablokování peněz nyní radnici potíže neudělá.

„Nemám z toho žádnou radost, naspoření peněz a vytvoření rezerv stálo spoustu práce, ale s těmi penězi, které jsou momentálně nedostupné, jsme nepočítali, že je budeme používat. To byla spíš rezerva nadlouho. Podstatnou část se nám povedlo vyvést, takže rozpočet není v ohrožení, rekonstrukce čistírny není ohrožená, a až tento rok skončí, pořád ještě město bude mít na účtu dostatek peněz, aby mohlo běžně pokračovat. Ale jsem frustrovaný z té bezmoci,“ uvedl Skořepa.

Přestože Komerční banka již začala s výplatami peněz pro fyzické osoby, jejichž vklady jsou ze zákona pojištěny, Rychnova se pojištění vkladů netýká, a to i přesto, že klauzule o pojistce byla podle Skořepy součástí úvěrových smluv. Nárok na výplatu z garančního fondu mají jen obce s daňovými příjmy do 12,5 milionu korun.

Doufají, že část peněz banka vrátí

Přesto rychnovský starosta věří, že radnice nakonec alespoň část peněz dostane.

„Až Česká národní banka stanoví likvidátora a definitivně uzavře řízení o odnětí licence, budou stanoveny podmínky, jak se mohou všichni bez rozdílu, takže i Rychnov, přihlásit o svůj zůstatek. Předpokládám, že tam dál budou chodit splátky úvěrů, a když se nahromadí nějaká částka, tak ji likvidátor bude poměrným dílem rozdělovat vkladatelům. Čili je jen otázka času kdy a otázka procentního podílu, do jaké míry i město Rychnov dostane část těch peněz zpátky,“ řekl Skořepa.

Radnici v Rychnově nad Kněžnou k uložení peněz u Sberbank zlákaly relativně vysoké úroky. V roce 2019, kdy se městu nahromadily volné prostředky, nabízely velké banky úročení kolem 0,01 procentního bodu. Sberbank měla přijít s výrazně lepší nabídkou a radnice na ni kývla.

Náchod zrušil účet už dříve

V Královéhradeckém kraji jde o jediné velké město, které si peníze u ruské banky odložilo. Trutnov, Jičín ani Hradec Králové nabídky Sberbank v minulosti nevyužily. Účty u ní měl dříve pouze Náchod.

„To je historicky, třeba pět nebo šest let. Nyní tam žádný účet nemáme, a tento problém se nás tak netýká,“ uvedla mluvčí Náchoda Nina Adlof.

Nabídku na zhodnocení peněz na spořícím účtu dostal v minulosti od Sberbank také Královéhradecký kraj. Ten se však nakonec rozhodl, že zvolí méně rizikový bankovní dům.

„Jsou to asi dva roky zpátky, když jsme měli naspořeno poměrně dost peněz. Tehdy nás oslovili a nabízeli nějaké o desetiny vyšší úroky, ale my jsme do toho nešli. Byli jsme opatrní. Vždy když někdo nabízí něco navíc, tak je tam vyšší riziko,“ vysvětlil radní kraje pro ekonomiku Rudolf Cogan (za STAN).