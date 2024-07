Mezi Trutnovem a polskou dálnicí pohlídají řidiče radary, už je instalují

Polská rychlostní silnice S3 končí v Lubawce. V Královci se však nebude mít minimálně ještě několik let na co napojit. Obce v trase silnice do Trutnova dusí rostoucí doprava už teď. Radary pro úsekové měření rychlosti se proto objeví v Bernarticích, Zlaté Olešnici a v trutnovské části Libeč i v samotném okresním městě, konkrétně ve velmi frekventované Polské ulici. Na výpadovce na Polsko Trutnov mimochodem nedávno umístil provizorní kruhový objezd.

„Reagovali jsme na přání některých starostů v příhraničí. Když už jsme se do toho pustili, tak jsme na trase od hranic do Trutnova přidali vlastní radary. Rozhodli jsme se, že bezpečnost na silnicích podpoříme tímto způsobem, protože strážníků, kteří mohou měřit rychlost, není nekonečné množství,“ říká starosta Trutnova Michal Rosa (ODS).

Starosta Bernartic Radek Hojný (nestraník) očekává, že radary přispějí ke zklidnění dopravy do doby, než bude hotová dálnice z Jaroměře do Polska. To však nebude dříve než v roce 2028.

„Není to tak, že bychom tu denně měli kolony, ale provoz se v posledních letech zvyšuje, lidé si stěžují na rychle jedoucí auta a předpokládám, že s výstavbou dálnice D11 bude dopravní zátěž ještě větší.“

Už dnes měří v částech obce rychlost strážníci trutnovské městské policie. V loňském roce Bernartice kvůli bezpečnosti obyvatel vybudovaly v centru chodník podél hlavní silnice. Hotový projekt na chodníky má také sousední Zlatá Olešnice, která doufá, že radary přimějí řidiče dodržovat předpisy.

To se teď často neděje. Vyplývá to z dat, která dva kilometry dlouhá obec s 215 obyvateli získává z ukazatele okamžité rychlosti. Silnice I. třídy někdy připomíná závodní dráhu.

„Někteří řidiči jedou víc jak stovkou, rekordmani dokonce rychlostí kolem 130 kilometrů v hodině. Nedávno se tady stala další dopravní nehoda. Stává se, že auta vyjedou mimo vozovku. Jde nám o to, aby chodci nebyli tak ohrožováni jako teď,“ říká starostka Eva Kmiećová (nestraník).

Pětkrát víc aut než před lety

Zatímco ještě před pěti lety projíždělo Zlatou Olešnicí kolem tisícovky aut denně, jak se ale dokončuje polská S3, dopravní intenzita dramaticky narůstá. Obcí navíc často vedou objížďky, jako letos na jaře, kdy se za úplné uzavírky opravovala silnice v Žacléři.

„Byli jsme zvyklí na poměrně klidný provoz, opravdu velký nárůst je v posledních dvou letech a musíme s ním počítat i do budoucna. V současnosti obcí projede až pět tisíc aut každý den,“ upozorňuje starostka.

Se stavbou chodníku Zlaté Olešnici pomůže stát, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podle dohody zaplatí dešťovou kanalizaci. Obec nyní žádá o stavební povolení na stavbu 1,7 kilometrového chodníku, v příštím roce chce získat dotaci.

Nový radar pro úsekové měření rychlosti ve Starém Rokytníku u Trutnova

Nové radary jsou také ve Starém Rokytníku mezi Trutnovem a Úpicí a v Hertvíkovicích, které jsou součástí Mladých Buků. „Silnice ve Starém Rokytníku je velmi frekventovaná, tvoří ji dlouhá rovinka a řidiči zde jezdí rychle,“ vysvětluje Michal Rosa. Podle něj o radary stojí i další samosprávy na Trutnovsku. Přestupky budou vyřizovat pracovníci zdejšího městského úřadu, veškeré příjmy z radarů půjdou do trutnovského rozpočtu.

„Nakoupili jsme software a restrukturalizovali oddělení, které bude mít agendu na starosti. Zatím jsme nové úředníky nepřijímali, následující měsíce ukážou, jak to budeme stíhat,“ uvádí starosta.

Radary vnímá jako legitimní nástroj pro zklidnění dopravy. „Od začátku říkáme, že radary nezavádíme jako zdroj příjmů do městské kasy, ale jde nám o bezpečnost. Úsekové měření rychlosti je nejlepším prostředkem, jak docílit toho, aby řidič projel obcí padesátikilometrovou rychlostí. Vidíme to v Choustníkově Hradišti nebo v Kocbeřích, kde všichni jezdíme padesátkou, všem to přijde normální a žádné emoce to už nevyvolává,“ dává Michal Rosa za příklad obce na Královédvorsku, kde úsekové měření rychlosti slouží už několik let.

Výběrové řízení vyhrála společnost Gemos za 16 milionů korun. Dva radary bude financovat ŘSD, Trutnov za pětiletý pronájem zaplatí jedenáct milionů korun. Firma instaluje radary během července a srpna. Jako první technici vyměnili vysloužilé kamery v Mladých Bukách na hlavním tahu do východních Krkonoš, následovaly Hertvíkovice a Starý Rokytník. V Bukách a Hertvíkovicích začne měření 18. července. O přesném termínu spuštění dalších měřičů budou na svém facebookovém profilu informovat trutnovští strážníci.

Stavba dálnice D11 z Trutnova k polským hranicím měla původně začít v závěru loňského prosince. Vítěznou firmu Budimex však ŘSD na základě rozhodnutí antimonopolního úřadu vyloučilo a později zamítlo námitky. Novým vítězem tendru je sdružení firem MI Roads, Doprastav, Metrostav TBR, Subterra a Duna Aszfalt. Podle ŘSD stavba 21 kilometrů dlouhého úseku nezačne dřív než letos na podzim. Podle původních plánů měla být hotová v roce 2027.