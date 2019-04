Rýbrcoul už není tak brutální. Manželé točí pohádky z Krkonoš

Manželský a pracovní pár Petr a Denisa Špetlovi tvrdí, že jejich tvorba vždy odráží životní období, ve kterém se nacházejí.

V roce 2015 inspirováni internetovými motivačními videi natočili celovečerní dokument o českých sportovcích Gravitation, který uvedli v šedesáti kinosálech. Před dvěma lety zrealizovali originálníklip s vlčicí i akrobatem ke coververzi ústřední melodie z filmu Poslední mohykán pro kapelu Benjaming‘s Clan.

Teď mají pohádkové období, impulzem pro tvorbu krátkometrážních pohádek bylo narození první dcery. „S jejím příchodem nám to najednou začalo dávat smysl,“ říká Petr Špetla.

Mladí filmaři už natočili dvě pohádky. Příběh o trutnovském draku i story o bájném vládci hor Rýbrcoulovi vychází ze zdejší mytologie.

„Když jsme kamarádům vyprávěli pověst o trutnovském drakovi, vždycky byli překvapeni jak je to brutální. Ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že čekáme dceru, řekli jsme si s manželem, že by nás bavilo něco takového natočit, ale nesmí to být tak brutální, abychom to dítěti mohli pustit,“ vzpomíná Denisa Špetlová.

Pohádka měla v roce 2017 slušný ohlas a vloni vznikla další. Příběh Rýbrcoula měl premiéru na podzim na prvním ročníku trutnovské slavnosti věnované mýtické bytosti. Manželům se filmování pohádek natolik zalíbilo, že nyní připravují několikadílný internetový seriál a znovu budou vycházet z místních reálií.

Projekt podle tvůrců spojuje lásku k cestování, mytologii, pohádkám a dětem. „Skoro každé město má pověst, která se dá v pětiminutovém formátu odvyprávět. Chceme tyto příběhy přiblížit mladší generaci a zároveň ukázat také méně známá místa v regionu. Psala mi jedna maminka z Brna, že si její děti pohádku o trutnovském drakovi pouští pořád dokola a že si už naplánovali výlet do Trutnova. Může to být dobré i pro cestovní ruch,“ říká Denisa Špetlová.

Krkonoše mají nádherné pohádkové lokace

Hlavním inspiračním zdrojem je podle ní internet. Studium před natáčením Rýbrcoula bylo mnohem zevrubnější. „Pověstí a bájí o Rýbrcoulovi a Krakonošovi je opravdu hodně. Ne vždy ale je takhle propracovaná, někdy má pověst více variant a my si vybereme tu, která je dětem nejbližší.“

S manželem připravuje pohádku o úpických rytířích, obrech, kteří jsou symbolem podkrkonošského města Hostinné, nebo o hejkalovi, jenž podle báje žije v lesích u Havlovic. Ještě jednou by chtěli vytěžit fenomén Rýbrcoula.

„První pohádka byla průřezem všemi jeho podobami. Rýbrcoul se v příběhu probouzí do současnosti a bere si vládu nad horským regionem zpátky. Teď bychom se rádi zaměřili na něco mnohem detailnějšího. Krkonoše a jejich podhůří jsou navíc nádherné pohádkové lokace s bohatým folklorem,“ naznačuje.

Zatímco přípravy zaberou i několik měsíců, samotné natáčení krátkometrážní pohádky trvá tři až čtyři dny. Pět minut je podle Denisy Špetlové ideální stopáž.

„Je to doba, kdy i malé dítě udrží pozornost, a zároveň je to dostatečná doba, aby maminka stihla připravit například snídani, aniž by ji u toho dítě skákalo po hlavě,“ dodává. Manželé plánují zahájit natáčení v létě. Pohádky budou určené výhradně pro internet.

Zatím posledním filmařským počinem páru je celovečerní dokument o historickém šermu Fechtbuch: The Real Swordfighting behind Kingdom Come. Natočil ho pro českou společnost Warhorse Studios, která vyvinula počítačovou RPG hru Kingdom Come: Deliverance. Dokument, v němž vystupují přední čeští a slovenští šermíři, představuje středověké bojové umění.

