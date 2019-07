Na rybníku ve Vrchlabí nehrozí vyrážka z motolic. Bohužel vlivem sinic

Při koupání v rybníku Kačák ve Vrchlabí už lidem nehrozí kožní onemocnění cerkáriová dermatitida. Potvrdily to poslední analýzy. Paradoxně za to mohou množící se sinice. Lidé by se proto měli po zdejším koupání osprchovat. Radnice, která rybník revitalizovala, chce oba problémy vybalancovat.