Rybník ve Vrchlabí má potíže s kvalitou vody, motolice vystřídaly sinice

10:00 , aktualizováno 10:00

Po koupání v rybníku Kačák ve Vrchlabí už lidem nehrozí kožní onemocnění cerkáriová dermatitida. Potvrdily to poslední analýzy. Paradoxně za to mohou množící se sinice. Lidé by se proto měli po koupání v tomto rybníce osprchovat. Radnice, která ho revitalizovala, chce oba problémy vybalancovat.