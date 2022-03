Cesta do skal je bezpečnější, u rybníka v Hlavňově už vybudovali lávku

Je to sice jen drobná lávka, ale může aspirovat na stavbu roku. Alespoň podle toho, kolik komplikací se kolem ní vyrojilo.

Revitalizace Hlavňovského rybníka skončila už před třemi lety, jenže město Police nad Metují, aby vůbec dosáhlo na dvoumilionovou dotaci, z původního projektu lávku vyškrtlo.

Od té doby se přes mohutný přeliv pro stoletou vodu dalo projít jen po šikminách se zabetonovanými kameny. Vše bylo podle normy, avšak za námrazy a špatného počasí tam hrozil úraz, stěžovali si na to místní, rybáři i turisté. Na přelomu roku se radnici podařilo lávku konečně dobudovat.

„Když si vezmu veškeré problémy se zajištěním materiálu, dodavatelských kapacit a peněz, byla tato akce opravdu prubířským kamenem, jakkoliv se při pohledu na lávku může zdát, že jednodušší městskou investici si snad ani nelze představit,“ připouští polický místostarosta Jiří Škop (ODS).

Radnice se inspirovala starší lávkou přes potok Židovku u mlýna Kozínku. I kvůli covidu však odložila celou akci na rok 2021 a hleděla najít co nejúspornější řešení.

Oprava rybníka v Hlavňově Rybník byl zanesen bahnem a betonové panely, jimiž byla hráz dříve zpevněna, ujížděly do vody a hráz erodovala. Police nad Metují uskutečnila opravu v letech 2017 až 2019 za 2,7 milionu korun, z toho 2 miliony poskytlo ministerstvo zemědělství. Přeliv tvoří železobetonové příčné prahy, výztuž a zabetonovaná kamenná dlažba, je projektován na stoletou vodu. Původně měl mít kolmé stěny a lávku odhadem za 1,2 až 1,5 milionu. Po škrtnutí lávky projektant navrhl šikminy, což někdy byl problém pro chodce či kočárky. Skutečné náklady za čtrnáctimetrovou lávku dosáhly 922 tisíc korun.

Na lávku pořídili zjednodušený projekt, získali nabídku na truhlářské práce, ale už ne na zámečnické. Těch byly ochotny se ujmout místní technické služby, ale kvůli čtrnáctimetrové lávce bez podpěr město muselo nechat vypracovat ještě statický posudek a dílenskou dokumentaci.

Statik, patky, ocel

Projekční firma nakonec navrhla nejen ocelovou konstrukci, ale i projekt základových patek, protože realizace původního úmyslu osadit lávku jen na betonové prahy přelivu by staticky nevyhovovala.

K tomu se ještě přidaly potíže s dodávkou ocelové konstrukce i s pozinkováním, protože mimo jiné chyběly materiály. Navíc se jen za rok zvedla cena oceli o 40 tisíc korun, což lávku částečně zdražilo.

Nedařilo se najít ani stavební firmy, které by na hrázi mostové základové patky postavily. Město oslovilo osm firem, ale až napodruhé dostalo pouhé dvě cenové nabídky. Čekalo se, až budou mít firmy volno, pak zase na vhodné počasí.

Že lávka stojí, je úlevou i pro místní rybáře. „Jsme rádi, že město lávku dokončilo, i přes to, kolik stála. Jen nevím, proč ji udělali tak bytelnou, bohatě by stačila taková, která je na Kozínku,“ podotýká předseda polické organizace Českého rybářského svazu Jiří Kašík.

Rybáři už dříve tlačili na město, ať lávku zhotoví, jinak tam svépomocí chtěli osadit pár klád a zábradlí. Teď v žertu tvrdí, že by nová lávka klidně unesla nákladní auto, jenomže se na ni žádné nevejde.

Lávka vyšla skoro na milion

Podobně se vyjadřují i místní. „Převládá názor, že to celé bylo zbytečné a šlo to řešit jinak. Přepad z rybníka určitě bylo nutné udělat, ale ne v téhle podobě, vždyť je to rybníček, který se vždycky spíš musel dopouštět,“ říká chatař z nedaleké osady pod Kovářovou roklí, který tu prochází se psem a jenž své jméno zveřejnit nechce, a podotýká, že konečné téměř milionové částce za lávku nevěří, slyšel nejvýš jen o 300 tisících.

Hlavňovský rybník Rybník má plochu asi 1,5 hektaru, rybáři v něm chovají kapry, amury, štiky, candáty, okouny a líny. Po dohodě se Správou Chráněné oblasti Broumovsko vznikly pro obojživelníky a další živočichy čtyři mělké tůně a zarůstající mělčina, takzvaný litorál, chráněná pařezy. Vyskytují se tu čolci obecní a horští, ropuchy obecné, škeble a raci říční.

Záměr radních zhotovit lávku co nejlevněji úplně nevyšel. Původně na ni do loňského rozpočtu zařadili půl milionu korun.

Avšak jen samotná nosná konstrukce, dřevěné prvky, povrchová úprava a montáž vyšly o 38 tisíc korun dráž. Základové patky stály 290 tisíc, dílenská dokumentace a statické posouzení 94 tisíc. Celková částka za lávku se tak vyšplhala na 922 tisíc.

Vedení radnice bere lávku jako velký počin loňského roku. Zajistí bezpečnost těch, kdo jdou po hrázi k hospůdce, k rybníku či na výlet do pískovcových Stěn a na Hvězdu.

Navíc se poprvé kvůli tání a dešťům v polovině února uplatnil bezpečnostní přeliv, který vznikl jako protipovodňová ochrana pro domy a chalupy pod rybníkem.

Místostarosta Škop soudí, že nebýt striktních dotačních podmínek lávka mohla být hotova dávno. Teď doufá, že se v národních dotačních programech změní podmínky oproti těm, které platily za minulých dvou vlád:

„Snad budou mít šanci promyšlené projekty oproti projektům přitesávaným na dřeň kvůli dotačním podmínkám.“