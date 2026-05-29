VIDEO: Seniorovi praskla výduť aorty. Byť měl praktik zavřeno, rozjel jeho záchranu

  12:14
Život pacienta z Trutnovska visel na vlásku, přesto se ho povedlo zdravotníkům zachránit. I když byl svátek, praktický lékař seniora vyšetřil a našel závažnou komplikaci, prasklou výduť aorty. Zdravotničtí záchranáři zveřejnili k případu video jako poděkování nejen lékaři, ale všem, kteří „neváhají udělat něco navíc“.

Zdravotníci zveřejnili působivé video na síti X. Zachránci i pacient v něm vzpomínají, jak události na Velikonoční pondělí ve Rtyni v Podkrkonoší nabraly rychlý spád.

„Bolí mě záda, je mně hrozně špatně,“ stěžoval si sedmdesátiletý Karel Marek svému lékaři, který kvůli němu otevřel ordinaci.

„Pana Marka znám dlouhou dobu a vím, že by nepřišel s žádnou banalitou, tak jsem ho poměrně poctivě vyšetřoval,“ líčí rtyňský lékař Jan Hartman, který zároveň působí jako lékař na základně záchranky v Trutnově.

Ultrazvukové vyšetření ukázalo roztrženou výduť aorty, proto se lékař rozhodl odeslat seniora na kardiochirurgii. Muž však už v ordinaci zkolaboval. Vyrazili pro něj záchranáři, vrtulník přistál před kavárnou na náměstí Horníků a muže přepravil do hradecké fakultní nemocnice.

Odstartoval screening „tikající bomby“, výduť břišní aorty ohrožuje víc muže

Když rozšířená céva praskne, dochází k vnitřnímu krvácení. „Prasklá výduť aorty je nebezpečná věc, jejíž úmrtnost je až osmdesát procent. Jde opravdu o minuty,“ podotýká k případu zasahující lékař letecké záchranné služby Jiří Nový a oceňuje, že praktik ve svátek pacienta neodmítl.

„Já vám moc děkuji za záchranu mého života a budu vám do smrti vděčnej,“ vzkázal svým zachráncům viditelně pohnutý muž.

Dálniční estakáda překlene okraj města pod Krkonošemi. Je po klidu, litují místní

Nad hlavami řidičů v trutnovském Poříčí už betonují dálniční nadjezd. (21....

Stavba dálnice D11 z Trutnova k polským hranicím se už viditelně zakusuje do krajiny. Nejnápadnějším zásahem je 723 metrů dlouhá estakáda v Poříčí. Mohutné mostní pilíře obklopené jeřáby mají...

OBRAZEM: Ochránci přírody oplotili vrchol Sněžky. Sítě zabrání piknikům

Pracovníci Správy KRNAP rozvinuli na vrcholu Sněžky ochranné sítě. (27. května...

Na nejvyšší českou horu se dopoledne vrátily stovky metrů ochranných sítí, které mají odradit turisty od piknikování a vstupu na chráněné alpínské trávníky. Sítě lemují přístupové trasy na Sněžku i...

Marokánka po těžbě se změní v oázu přírody i adrenalinu. Za třicet let

V pískovně Marokánka II se bude těžit jistě přes dvacet let, pak by se tu dalo...

Nová jezera, písčité pláže, tratě pro bikery, ráj chráněných druhů rostlin a živočichů uprostřed lesa, a přesto kousek od Hradce Králové. U Krňovic nevznikne jen malá oáza, ale obrovská lokalita,...

Nebezpečná záměna. Hledá se žena, které omylem prodali jedovatou bylinu

Plody mochyně peruánské bývají nazývané třešněmi Inků. Přidávají se ovšem nejen...

Obecní úřad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku hledá ženu, která si v pondělí 11. května 2026 v Libišanech zakoupila zeleninovou sadbu a mochyni peruánskou. Tu však prodavač omylem zaměnil za...

Zloděj ukradl polovinu aleje, zmizely i dvoumetrové hrušně

Z aleje mezi Studnicí a Zblovem na Náchodsku přes noc někdo ukradl deset...

V noci na pondělí kdosi rozkradl alej stromů na Náchodsku. Od silnice mezi Studnicí a Zblovem zmizelo deset z 19 stromků, které místní zasázeli loni v listopadu. Některé byly i dvoumetrové. Zabývá se...

