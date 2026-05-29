Zdravotníci zveřejnili působivé video na síti X. Zachránci i pacient v něm vzpomínají, jak události na Velikonoční pondělí ve Rtyni v Podkrkonoší nabraly rychlý spád.
„Bolí mě záda, je mně hrozně špatně,“ stěžoval si sedmdesátiletý Karel Marek svému lékaři, který kvůli němu otevřel ordinaci.
„Pana Marka znám dlouhou dobu a vím, že by nepřišel s žádnou banalitou, tak jsem ho poměrně poctivě vyšetřoval,“ líčí rtyňský lékař Jan Hartman, který zároveň působí jako lékař na základně záchranky v Trutnově.
Ultrazvukové vyšetření ukázalo roztrženou výduť aorty, proto se lékař rozhodl odeslat seniora na kardiochirurgii. Muž však už v ordinaci zkolaboval. Vyrazili pro něj záchranáři, vrtulník přistál před kavárnou na náměstí Horníků a muže přepravil do hradecké fakultní nemocnice.
Když rozšířená céva praskne, dochází k vnitřnímu krvácení. „Prasklá výduť aorty je nebezpečná věc, jejíž úmrtnost je až osmdesát procent. Jde opravdu o minuty,“ podotýká k případu zasahující lékař letecké záchranné služby Jiří Nový a oceňuje, že praktik ve svátek pacienta neodmítl.
„Já vám moc děkuji za záchranu mého života a budu vám do smrti vděčnej,“ vzkázal svým zachráncům viditelně pohnutý muž.