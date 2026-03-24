Silničáři podepsali smlouvy na úseky východočeských dálnic, stavby se rozjedou už brzy

Posun ohledně smlouvy na D35 oznámil v pondělí večer generální ředitel ŘSD Radek Mátl na sociální síti X.
Úsek dálnice D35 mezi Úlibicemi a Hořicemi vybuduje sdružení firem Strabag SIS a Firesta-Fišer. Výstavba úseku dlouhého 16,3 kilometru začne podle Mátla koncem dubna. Uvedl, že ŘSD smlouvu uzavřelo po schválení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na letošní rok.
Podle původních plánů měla výstavba úseku Úlibice-Hořice začít na konci loňského roku. Stát po změně vlády dané výsledkem říjnových sněmovních voleb hospodařil na počátku roku v rozpočtovém provizoriu. Schvalování státního rozpočtu a rozpočtu SFDI na letošní rok se protáhlo až do března, státní rozpočet vyšel ve Sbírce zákonů v pátek.
Průtahy se dotkly i D11 u Trutnova
Schvalování rozpočtu odložilo v Královéhradeckém kraji také začátek výstavby úseku dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova. Také u něj měla výstavba začít na konci loňska.
ŘSD na ni podepsalo smlouvu v pátek se sdružením firem Eurovia CZ, MI Roads, Metrostav TBR a M-Silnice. Stavba úseku dlouhého 19,6 kilometru začne 1. dubna.
Stavba D11 u polské hranice má skluz, úsek u Královce otevřou na podzim
Opožděné podepsání smluv a zahájení stavby s sebou ponese i prodloužení termínů dokončení staveb. Například u stavby Úlibice-Hořice je doba výstavby 36 měsíců, takže místo původně zamýšleného konce roku 2028 by dílo mohlo být hotové na jaře 2029.
Neschválení státního rozpočtu a hospodaření státu v rozpočtovém provizoriu dopadlo kromě dálničních úseků v Královéhradeckém kraji také na stavby úseků na D6, D48 či D55 nebo například na obchvaty Znojma a Břeclavi.
8. března 2026