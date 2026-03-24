Silničáři podepsali smlouvy na úseky východočeských dálnic, stavby se rozjedou už brzy

  9:42
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pondělí podepsalo smlouvu na stavbu úseku dálnice D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Sdružení firem vybuduje tuto část za 4,33 miliardy korun bez daně. Už v pátek ŘSD podepsalo i smlouvu s dalším sdružením, které postaví úsek dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova za 9,09 miliardy. Stavba tam začne 1. dubna, u Hořic koncem dubna.
Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice | foto: ŘSD ČR

Dálnice D35, stavba Úlibice – Hořice
Vizualizace úseku D35 Úlibice - Hořice
Vizualizace úseku D35 Úlibice - Hořice
Fázovaná detektorová prospekce v trase budoucí D35 u Sadové
38 fotografií

Posun ohledně smlouvy na D35 oznámil v pondělí večer generální ředitel ŘSD Radek Mátl na sociální síti X.

Úsek dálnice D35 mezi Úlibicemi a Hořicemi vybuduje sdružení firem Strabag SIS a Firesta-Fišer. Výstavba úseku dlouhého 16,3 kilometru začne podle Mátla koncem dubna. Uvedl, že ŘSD smlouvu uzavřelo po schválení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na letošní rok.

Podle původních plánů měla výstavba úseku Úlibice-Hořice začít na konci loňského roku. Stát po změně vlády dané výsledkem říjnových sněmovních voleb hospodařil na počátku roku v rozpočtovém provizoriu. Schvalování státního rozpočtu a rozpočtu SFDI na letošní rok se protáhlo až do března, státní rozpočet vyšel ve Sbírce zákonů v pátek.

Průtahy se dotkly i D11 u Trutnova

Schvalování rozpočtu odložilo v Královéhradeckém kraji také začátek výstavby úseku dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova. Také u něj měla výstavba začít na konci loňska.

ŘSD na ni podepsalo smlouvu v pátek se sdružením firem Eurovia CZ, MI Roads, Metrostav TBR a M-Silnice. Stavba úseku dlouhého 19,6 kilometru začne 1. dubna.

Stavba D11 u polské hranice má skluz, úsek u Královce otevřou na podzim

Opožděné podepsání smluv a zahájení stavby s sebou ponese i prodloužení termínů dokončení staveb. Například u stavby Úlibice-Hořice je doba výstavby 36 měsíců, takže místo původně zamýšleného konce roku 2028 by dílo mohlo být hotové na jaře 2029.

Neschválení státního rozpočtu a hospodaření státu v rozpočtovém provizoriu dopadlo kromě dálničních úseků v Královéhradeckém kraji také na stavby úseků na D6, D48 či D55 nebo například na obchvaty Znojma a Břeclavi.

8. března 2026
Koncert Ortelu 8. 8. budí rozruch. Noční klid neposuneme, trvá na svém Hradec

Premium
V hradecké restauraci U Letců hraje Ortel opakovaně, kvůli srpnovému termínu je...

Drsné vzkazy o žalobě, náckovství, cenzuře i šikaně si už několik dní vyměňují město Hradec Králové a kontroverzní hudební skupina Ortel. Spor má kořeny již v minulém roce, nyní akceleroval po...

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

Desetiletého chlapce pořezala motorová pila, kriminalisté prověřují jiné dítě

ilustrační snímek

Sobotním úrazem dítěte pořezaného pilou v Jasenné na Náchodsku se zabývají kriminalisté. Stalo se to při kácení dříví, zraněný chlapec skončil v hradecké fakultní nemocnici. Policisté prověřují...

Kvůli stavbě křižovatky se tvořily kolony směrem z Polska. Kamiony kácely značky

V Náchodě u Albertu na hlavním tahu do Polska začala přestavba okružní...

S omezením na silnici I/33 nedaleko hraničního přechodu musí počítat od pondělí řidiči v Náchodě. Stavbaři na okružní křižovatce poblíž Albertu začali budovat nový kruhový objezd, který napojí...

Škodu za stovky milionů ustojí. Kuřice se do drůbežárny v Kosičkách vrátí v srpnu

Areál drůbežárny v Kosičkách, který zachvátila ptačí chřipka.

Škody po únorovém vybití velkochovu slepic v Kosičkách na Hradecku po nákaze ptačí chřipkou šplhají do stovek milionů korun. Všech 236 tisíc nosnic skončilo podle ředitele Podniku pro výrobu vajec v...

23. března 2026  18:55

Jel opilý a s pervitinem. Řidiče obvinili, že smetl auto a zabil jeho šoféra

Tragická nehoda dodávky a osobního auta u Kohoutova na Trutnovsku (27. června...

Po devíti měsících od tragické nehody dvou aut na silnici I/37 na Trutnovsku policie obvinila devětadvacetiletého řidiče dodávky. S největší pravděpodobností totiž právě on vážnou dopravní nehodu...

23. března 2026  9:58

V Krkonoších zmizelo šest čtyřkolek, policie zadržela dva cizince

Policie zadržela dva cizince, kteří v Krkonoších od loňského listopadu podle...

Policie zadržela dva cizince, kteří v Krkonoších od loňského listopadu podle kriminalistů ukradli šest čtyřkolek v hodnotě 1,2 milionu korun. Podezřelou dvojici ve věku 43 a 48 let zásahová jednotka...

23. března 2026  9:35

SBŠ Ostrava urval pro čtvrtfinále třetí místo. Trutnovský finiš smetl Hradec

Jesika Hibalová z KP Brno a ostravská Kateřina Káňová (v bílém) se snaží...

Basketbalistky SBŠ Ostrava zakončily nadstavbovou skupinu A1 vítězstvím 81:76 nad KP Brno. V přímém souboji o třetí místo porazily Královo Pole na domácím hřišti v lize počtvrté za sebou. Iva...

22. března 2026  13:24,  aktualizováno  20:24

Krok k bazénu pro potápěče. Převod pozemků si Dvůr Králové chce ohlídat

Nejhlubší bazén světa v italském Montegrotto Terme má hloubku 40 metrů.

O něco blíž ke stavbě unikátního bazénu pro hloubkové potápění za víc než 400 milionů korun má Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku. Zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci mezi městem a...

22. března 2026  8:13

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

21. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:33

Auta dusí už i menší města, pomáhá zavedení automatů i odstavné plochy

Parkovací automat na Mírovém náměstí v Týništi nad Orlicí

Nárůst osobní dopravy komplikuje život nejen ve velkých městech, s nadmírou aut se potýkají i menší sídla v regionu. Týniště nad Orlicí na Rychnovsku kvůli tomu zpoplatnilo parkování v centru,...

21. března 2026  7:23

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

20. března 2026  21:25

Jako před 130 lety, ale s chytrým skleníkem a sýrárnou. Budoucí farmáři mají hezčí školu

Někdejší stáje u školy v Kostelci nad Orlicí získaly po rekonstrukci původní...

Nové učebny, sklady, ale také skleník nebo prostory pro výrobu sýrů získala zemědělská škola v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Přestavba někdejších stájí, které původnímu účelu neslouží už celé...

20. března 2026  17:32

Jezevčík uvázl pod hromadou betonových sloupů, když honil lišku. Ta ho i pokousala

Fena jezevčíka uvázla v Šonově u Nového Města nad Metují pod betonovými sloupy,...

Hasiči ve čtvrtek v Provodově-Šonově na Náchodsku zachraňovali jezevčíka uvězněného pod složenými betonovými sloupy. Zaběhl pod ně, když pronásledoval lišku, jenže pak se nedokázal sám dostat ven.

Žáka autoškoly pod vlivem drog vyhmátla policie. Pěkná reklama, povzdechl si učitel

Žák autoškoly měl v Jaroměři pozitivní test na drogy

Nečekaně dopadla běžná silniční kontrola, k níž si hlídka v Jaroměři na Náchodsku vyhlédla vůz autoškoly. Její jednadvacetiletý žák měl pozitivní test na drogy, navíc odmítl lékařské vyšetření. Je...

20. března 2026  15:02

Trutnovská Kara našla nového kupce. Kožešnická firma míří do rukou herních miliardářů

Kožešnická společnost Kara Trutnov našla nového kupce. (20. března 2026)

Trutnovská kožešnická a oděvní společnost Kara má nového kupce. Investiční skupina SPM miliardářů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla podle informací Hospodářských novin finalizuje akvizici tradiční...

20. března 2026  13:37

