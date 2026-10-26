K obchodování s lidmi podle obžaloby docházelo mezi lety 2001 až 2024. Poškození ze slíbené mzdy viděli pouhé zlomky, mnohdy jen 30 korun za den nebo i nic. Soud na rodinu pohlížel jako na organizovanou skupinu, proto obžalovaným hrozil až dvanáctiletý trest.
Hlavou skupiny byl otec dalších dvou obžalovaných Martin Novotný starší, kterého soud uznal vinným také z těžkého ublížení na zdraví. Jednomu z poškozených totiž podle obžaloby zlomil nohu za to, že při mytí auta zůstala na jednom pantu dveří vazelína.
K pracím je přiměli na základě vědomě zkresleně inzerovaných a slibovaných pracovních podmínek a odměny za práci.