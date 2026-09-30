Advokát si odpyká 3,5 roku za navedení k únosu. Tělo přepadeného zatím nenašli

Trojici únosců justice uložila osm, sedm a šest let za mřížemi.
Jelínek měl kvůli trestnímu řízení pozastavený výkon advokátské činnosti. Pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin je podle zákona o advokacii důvodem pro vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Po svém zadržení strávil zhruba rok ve vazbě, který se mu od délky uloženého trestu odečte.
„Je velmi pravděpodobné, že poškozený už není mezi živými. Nicméně pro tento závěr nemá tento soud ani soud prvního stupně dostatečných relevantních důkazů,“ konstatoval předseda senátu pražského vrchního soudu Roman Drahný.
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Advokát si objednal únos expartnera své dcery, důkazy pro vraždu soud neuznal
Státní zástupce Vlastimil Hrdlička trval v odvolání na tom, že obžalovaní spáchali vraždu.
„Jedinou osobou, která měla reálný zájem na tom, aby poškozený zmizel, byl obžalovaný Jelínek,“ zdůraznil. Připomněl, že podnikatel se s Jelínkovou dcerou přel ohledně péče o jejich nezletilého syna, tedy Jelínkova vnuka.
Trojice si počínala diletantsky, mínil soudce
Čtyřicetiletého královéhradeckého podnikatele přepadli podle rozsudku v prosinci 2022 před jeho domem Jelínkův známý Luboš Bičan s Vlastimilem Grégrem a Romanem Lorencem, přičemž poslední jmenovaný později průběh akce popsal policii.
Muži chtěli vyvolat dojem policejního zásahu, podle soudce Drahného bylo ale jejich počínání poměrně diletantské. Lorenc, který měl od Bičana přislíbeno 10 tisíc korun, oběť napadl, uklouzl s ní ale na sněhu, a proto mu přispěchali na pomoc i další dva únosci.
Muži se omylem zasáhli připraveným paralyzérem, nakonec ale spoutaného podnikatele, který se aktivně bránil a křičel o pomoc, zavlekli do auta a odjeli. Do krku mu vpíchli neznámou látku. Muž je od té doby pohřešovaný, dodnes figuruje v pátrací databázi.
Vyšetřovatelé se domnívají, že pachatelé vhodili jeho tělo do vody na Vysočině či jižní Moravě.
Vykonstruovaný motiv, brání se Jelínek
Jelínek vinu odmítl s tím, že nikoho nenaváděl k použití násilí nebo jinému protiprávnímu jednání. Motiv tvrzený obžalobou označil za vykonstruovaný.
„Nikdy jsem mu nevyhrožoval, nikdy jsem za ním nejezdil, nikdy jsem ho nesledoval,“ uvedl. Zmínil, že Grégra a Lorence vůbec neznal a poprvé se s nimi viděl až při soudním procesu. Policie a státní zástupkyně podle něj zkreslovala důkazy.
Podle soudu by se ale Bičan nepustil do tak razantního jednání, kdyby k němu nedostal od Jelínka podnět. Za účast na vraždě hrozilo advokátovi 15 až 20 let vězení, za zbavení svobody dva roky až osm let.
Bičan a Grégr, kteří jsou 3,5 roku ve vazbě, dnes zpochybňovali Lorencovu výpověď a dožadovali se osvobození. Lorenc se z účasti na odvolacím zasedání omluvil.
Jelínek se po roce ve vazbě dostal na svobodu po složení peněžité kauce a písemného slibu. Poté na něj dohlížel probační úředník a elektronický monitorovací náramek.
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Advokát obviněný z objednání vraždy si na vazbu stěžoval právem, řekl Ústavní soud
Ústavní soud následně konstatoval, že justice při prodlužování vazby chybovala, když se nevypořádala se všemi argumenty obhajoby a porušila Jelínkova práva na osobní svobodu a řádný proces.
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7. listopadu 2025
Obžalobě z vraždy čelili v poslední době podle dostupných informací tři současní či bývalí advokáti. Vedle Jelínka to byl Tomáš Matoušek, kterého justice poslala na 13,5 roku do vězení za pokus o vraždu souseda dýkou.
Vyškrtnutý advokát Tomáš Přikryl byl odsouzený ke 12 letům vězení rovněž za pokus o vraždu poté, co při jiném soudním jednání mrštil po svědkovi půlkilovou dlažební kostkou.