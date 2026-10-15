Nůž ženě přeťal tepnu, partner místo pomoci uklízel. Za její smrt dostal tři roky

Krajský soud v Hradci Králové uznal devětačtyřicetiletého cizince vinným z ublížení na zdraví. Kromě vězení mu uložil vyhoštění z Česka na dobu sedmi let a náhradu újmy sestře poškozené v přepočtu více než 400 tisíc korun. Obžalovaný se k činu doznal a dlouhodobě projevoval lítost, i proto mu státní zástupkyně navrhla trest pod dolní hranicí sazby, která činí pět až 10 let vězení.
Rozsudek není pravomocný, muž si ponechal lhůtu na odvolání.
Incident se odehrál letos v noci z 13. na 14. ledna v Jičíně. Podle obžaloby byli oba partneři opilí. Při vzájemné hádce seděla jednapadesátiletá žena na kuchyňské židli, v ruce měla kuchyňský nůž a máchala rukama.
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Nůž se ženě zabodl do stehna. Partnerskou rozepři v Jičíně nepřežila
„Když stál čelem proti ní, uchopil ji za ruce a následně prudkým pohybem její ruce strhl do jejího klína, čímž došlo k zabodnutí nože do přední plochy pravého stehna poškozené,“ stojí v obžalobě.
Nůž s dvanácticentimetrovou čepelí se ženě zabodl sedm centimetrů hluboko a způsobil jí masivní tepenné a žilní krvácení, které (obžalovaný) následně pomáhal zastavit. Partnerka však nechtěla, aby jí přivolal odbornou pomoc. Místo toho ji uložil do postele a uklízel stopy v bytě.
„V důsledku způsobeného zranění poškozená v nočních či brzkých ranních hodinách dne 14. ledna 2026 zemřela,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová.
Podle obžaloby by přivolání záchranky s vysokou mírou jistoty vedlo k záchraně života. Na soud čekal muž ve vazbě.