Soud rozhodne v kauze vraždy, z jejíhož objednání je obžalovaný advokát

Autor: ,
  7:00
Případ pardubického advokáta Pavla Jelínka, kterého obžaloba viní z objednání vraždy bývalého partnera Jelínkovy dcery, spěje ke konci. Krajský soud v Hradci Králové dnes v kauze vynese rozsudek. Žalobkyně jemu a třem dalším mužům, které státní zastupitelství označuje za vykonavatele vraždy, navrhla vysoké tresty ve věznici s ostrahou.
Pardubický advokát Pavel Jelínek u Krajského soudu v Hradci Králové (2....

Pardubický advokát Pavel Jelínek u Krajského soudu v Hradci Králové (2. prosince 2024) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Krajský soud v Hradci Králové řeší nájemnou vraždu hradeckého podnikatele. (2....
Krajský soud v Hradci Králové řeší nájemnou vraždu hradeckého podnikatele. (2....
Advokátka Lucie Hořenovská u Krajského soudu v Hradci Králové, který řeší...
Pardubický advokát Pavel Jelínek u Krajského soudu v Hradci Králové (2....
5 fotografií

Obžalovaným hrozí 15 až 20 let vězení. Podle státní zástupkyně Lenky Faltusové má soud zohlednit trauma, jemuž byl poškozený před zabitím vystaven. „Při ukládání trestu by mělo být přihlédnuto k brutalitě útoku,“ uvedla.

Obžaloba viní právníka Jelínka, že si na podzim roku 2022 objednal vraždu hradeckého podnikatele Pavla Matušky, bývalého partnera své dcery. Motivem podle kriminalistů byly stupňující se soudní spory o dítě Jelínkovy dcery a poškozeného, který chtěl navíc podat trestní oznámení pro falšování důkazů ve sporu. Tělo oběti se nikdy nenašlo.

Kauza objednané vraždy spěje k závěru, žalobkyně mluví o bezcitnosti a navrhla tresty

Podle spisu si vykonavatelé činu Vlastimil Grégr, Luboš Bičan a Roman Lorenc naplánovali, že napadení a únos poškozeného budou fingovat jako policejní zásah. Použili policejní pouta, stahovací pásku, kuklu, paralyzér a zaslepené lyžařské brýle, aby ho zmátli. Násilně jej zavlekli do auta a odjeli.

2. prosince 2024

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Obžalovaný Grégr se poté zbavil těla tak, že jej vhodil do dosud nezjištěné hlubší vodní plochy nebo toku, a to někde v jižní části kraje Vysočina nebo už v Jihomoravském kraji.

Tři ze čtyř obžalovaných loni v prosinci u hlavního líčení vinu odmítli. Bičan a Jelínek nesouhlasili s právní kvalifikací a všechny skutečnosti v obžalobě považují za sporné. Obžalovaný Grégr vinu taktéž neuznává. Lorenc chtěl prohlásit vinu ve všech bodech obžaloby, avšak soudce toto prohlášení neuznal. Podle jednoho z obhájců státní zastupitelství zcela slepě důvěřuje klíčové výpovědi právě obžalovaného Lorence.

Pardubický advokát Pavel Jelínek u Krajského soudu v Hradci Králové (2. prosince 2024)
Krajský soud v Hradci Králové řeší nájemnou vraždu hradeckého podnikatele. (2. prosince 2024)
Krajský soud v Hradci Králové řeší nájemnou vraždu hradeckého podnikatele. (2. prosince 2024)
Advokátka Lucie Hořenovská u Krajského soudu v Hradci Králové, který řeší nájemnou vraždu hradeckého podnikatele. (2. prosince 2024)
5 fotografií

„Obžalovaný Jelínek měl reálný zájem poškozeného odstranit,“ uvedla v závěrečné řeči Faltusová. Podle ní se naplnily všechny skutkové podstaty vraždy, kterou si objednal.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve Špindlerově Mlýně usadili most přes Labe, který propojí skiareály

Usazování konstrukce lyžařského mostu přes Labe ve skiareálu ve Špindlerově...

Stavbaři v úterý usadili nosné konstrukce nového lyžařského mostu přes řeku Labe u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně. Most a výstavba nové lanovky z parkoviště P1 směrem na Hromovku představuje...

OBRAZEM: Oheň zničil Labskou boudu před 60 lety, nahradil ji brutalistní monument

Labská bouda na pohlednici z roku 1933 a její současná podoba.

Horské boudy, poskytující turistům občerstvení i odpočinek, patří k hřebenům Krkonoš. Největší slávu zažívaly na počátku 20. století, kdy jich bylo kolem třiceti. Jejich prokletím bývaly ničivé...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Majitel prohrál spor s národním parkem, dům v Peci kvůli moréně nepostaví

Pozůstatek ledovcové morény v Peci pod Sněžkou v místě, kde zájemce usiloval o...

Zájemce o stavbu rodinného domu v Peci pod Sněžkou prohrál spor se Správou Krkonošského národního parku. Ta nechtěla svolit s výstavbou, protože podloží pozemku tvoří chráněná moréna někdejšího...

Hradecký fotbal kupuje skupina okolo Pavla Nedvěda. Fanoušci bouřili radostí

Nový znak klubu na plášti arény, pro mnohé návštěvníky první pohled, který jim...

Je rozhodnuto. Po osmi měsících dlouhého vyjednávání královéhradečtí zastupitelé v úterý odsouhlasili prodej fotbalového klubu podnikatelské skupině Fotbal HK 1905 kolem bývalých reprezentačních...

Soud rozhodne v kauze vraždy, z jejíhož objednání je obžalovaný advokát

Pardubický advokát Pavel Jelínek u Krajského soudu v Hradci Králové (2....

Případ pardubického advokáta Pavla Jelínka, kterého obžaloba viní z objednání vraždy bývalého partnera Jelínkovy dcery, spěje ke konci. Krajský soud v Hradci Králové dnes v kauze vynese rozsudek....

7. listopadu 2025

Seniorka z Náchodska uvěřila falešnému faráři. Poslala mu 400 tisíc korun

ilustrační snímek

Falešný farář připravil seniorku z Náchodska o 400 tisíce korun. Třiasedmdesátiletou ženu podvodník kontaktoval přes aplikaci WhatsApp, uvedla ve čtvrtek na webu policejní mluvčí Andrea Muzikantová....

6. listopadu 2025  22:13

Na evropské poháry chceme útočit do pěti let, líčí Ivo Ulich, nový spolumajitel Hradce

Premium
Spolumajitel firmy Fotbal HK 1905 Ivo Ulich na zasedání zastupitelstva Hradce...

Nemá to být hračka pro vlastní potěšení, jako to působí u některých jiných vlastníků fotbalových klubů, zvláště z let minulých. Na Ivu Ulichovi přesto byla vidět klukovská radost, když hradečtí...

6. listopadu 2025

Soukromé školy hledají novou adresu, v půlce školního roku jim zruší nájem

Učitelé ze Základní školy Hučák zapózovali s plackami. Varují před škrty ve...

Dvě soukromé základní školy z Hradce Králové si musejí hledat nové prostory. Stávající učebny, které si pronajímají v objektu Univerzity Hradec Králové (UHK) v ulici Víta Nejedlého, budou muset...

6. listopadu 2025

Český pavilon z výstavy Expo v Japonsku nakonec nechceme, rozhodl Hradec

Na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace dnes ministr zahraničí Jan...

Město Hradec Králové už nebude usilovat o český pavilon ze světové výstavy Expo v Japonsku. Rada města neschválila návrh pokračovat v přípravách odkupu a přenesení pavilonu do Hradce Králové. Téma se...

5. listopadu 2025  17:16

OBRAZEM: Oheň zničil Labskou boudu před 60 lety, nahradil ji brutalistní monument

Labská bouda na pohlednici z roku 1933 a její současná podoba.

Horské boudy, poskytující turistům občerstvení i odpočinek, patří k hřebenům Krkonoš. Největší slávu zažívaly na počátku 20. století, kdy jich bylo kolem třiceti. Jejich prokletím bývaly ničivé...

5. listopadu 2025  16:56

Iredo v Pardubickém kraji zdraží téměř o čtvrtinu, jízdné půjde nakupovat v mobilu

ilustrační snímek

Jízdné v integrovaném dopravním systému IREDO (Integrovaná regionální doprava) na východě Čech se od 14. prosince zvýší průměrně o 19 procent. Tarif nebude pro náhodné cestující od nového jízdního...

5. listopadu 2025  13:14

Pokus o vraždu ve věznici. Odsouzený pořezal druhého, hrozí mu výjimečný trest

Věznice Valdice na Jičínsku (12. července 2017)

Pokus o vraždu mezi spoluvězni vyšetřují kriminalisté v Královéhradeckém kraji. V noci na úterý napadením vyvrcholil konflikt dvojice odsouzených ve Valdicích na Jičínsku. Krajští kriminalisté už...

5. listopadu 2025  10:46,  aktualizováno 

Kraj sní o UNESCO, osamostatní Muzeum krajky Vamberk. Nemá tým, zní kritika

Muzeum krajky ve Vamberku (září 2022)

Vamberecká krajka, která patří k nejvýznamnějším turistickým fenoménům regionu, bude mít vlastní muzeum i po formální stránce. Unikátu se věnuje Muzeum krajky Vamberk. Zastupitelé Královéhradeckého...

5. listopadu 2025  10:01

Jak zastavit prohry? Musíme si víc věřit, burcuje trenér basketbalistů Hradce

Tomáš Dvořák z Hradce Králové u míče v zápase se Slavií.

Bilance je na nováčka soutěže stále vcelku příznivá. Dvě dosavadní výhry ho nechávají ve vyrovnaném balíku týmů druhé poloviny tabulky, k posunu výš to není daleko. Přesto by basketbalisté Hradce...

5. listopadu 2025  9:28

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Fyzioterapeut/ka

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 36 092 - 50 092 Kč

Dalších 31 438 volných pozic

Hradecký fotbal kupuje skupina okolo Pavla Nedvěda. Fanoušci bouřili radostí

Nový znak klubu na plášti arény, pro mnohé návštěvníky první pohled, který jim...

Je rozhodnuto. Po osmi měsících dlouhého vyjednávání královéhradečtí zastupitelé v úterý odsouhlasili prodej fotbalového klubu podnikatelské skupině Fotbal HK 1905 kolem bývalých reprezentačních...

4. listopadu 2025  17:16

Světový unikát. Volavky černé vyvedly v zoo mláďata, chovatelé je museli stěhovat

Volavka černá - mláďata krátce po odchytu

V Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem se podařil unikátní odchov afrických volavek černých. Ve světových zoologických zahradách sdružených databází ZIMS je to vůbec poprvé. Vylíhla se tři...

4. listopadu 2025  16:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.