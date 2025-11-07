Soud rozhodne v kauze vraždy, z jejíhož objednání je obžalovaný advokát

Obžalovaným hrozí 15 až 20 let vězení. Podle státní zástupkyně Lenky Faltusové má soud zohlednit trauma, jemuž byl poškozený před zabitím vystaven. „Při ukládání trestu by mělo být přihlédnuto k brutalitě útoku,“ uvedla.
Obžaloba viní právníka Jelínka, že si na podzim roku 2022 objednal vraždu hradeckého podnikatele Pavla Matušky, bývalého partnera své dcery. Motivem podle kriminalistů byly stupňující se soudní spory o dítě Jelínkovy dcery a poškozeného, který chtěl navíc podat trestní oznámení pro falšování důkazů ve sporu. Tělo oběti se nikdy nenašlo.
Kauza objednané vraždy spěje k závěru, žalobkyně mluví o bezcitnosti a navrhla tresty
Podle spisu si vykonavatelé činu Vlastimil Grégr, Luboš Bičan a Roman Lorenc naplánovali, že napadení a únos poškozeného budou fingovat jako policejní zásah. Použili policejní pouta, stahovací pásku, kuklu, paralyzér a zaslepené lyžařské brýle, aby ho zmátli. Násilně jej zavlekli do auta a odjeli.
2. prosince 2024
Obžalovaný Grégr se poté zbavil těla tak, že jej vhodil do dosud nezjištěné hlubší vodní plochy nebo toku, a to někde v jižní části kraje Vysočina nebo už v Jihomoravském kraji.
Tři ze čtyř obžalovaných loni v prosinci u hlavního líčení vinu odmítli. Bičan a Jelínek nesouhlasili s právní kvalifikací a všechny skutečnosti v obžalobě považují za sporné. Obžalovaný Grégr vinu taktéž neuznává. Lorenc chtěl prohlásit vinu ve všech bodech obžaloby, avšak soudce toto prohlášení neuznal. Podle jednoho z obhájců státní zastupitelství zcela slepě důvěřuje klíčové výpovědi právě obžalovaného Lorence.
„Obžalovaný Jelínek měl reálný zájem poškozeného odstranit,“ uvedla v závěrečné řeči Faltusová. Podle ní se naplnily všechny skutkové podstaty vraždy, kterou si objednal.