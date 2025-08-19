Muže svázali a ukradli mu zlato z dědictví. Lupiči dostali šest až osm let

Až osm let vězení čeká členy organizované skupiny, která se loni v červnu podle obžaloby vloupala do rodinného domu v Semilech, svázala jeho majitele a okradla ho o zlato a cennosti. Krajský soud v Hradci Králové čtveřici mužů uložil tresty od šesti do osmi let. Rozsudek zatím není pravomocný.
Čtveřice mužů u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z loupeže na Semilsku. (23. června 2025)

Čtveřice mužů u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z loupeže na Semilsku. (23. června 2025) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Čtveřice mužů u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z loupeže na...
Čtveřice mužů u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z loupeže na...
Čtveřice mužů u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z loupeže na...
Čtveřice mužů u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z loupeže na...
Muži loupež pečlivě naplánovali, míní obžaloba. Věděli, že poškozený má doma cennosti z dědictví. Do domu se vloupali v noci, když spal. Muže přepadli, svázali a donutili ho vše vydat. Tři obžalovaní se k vině doznali. Čtvrtý, údajný zosnovatel Miroslav Šafář, vinu odmítl a tvrdil, že s loupeží nemá nic společného. To mu však soud neuvěřil.

Miroslav Šafář a Petr Souček si vyslechli tresty osmi let vězení, Ondřej Šafář si má odsedět 6,5 roku a Milan Šolc šest let. Soud také rozhodl o propadnutí nábojů a pistolí, které při loupeži použili.

„Dva obžalovaní spáchali zločiny loupeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, respektive krádeže ve stádiu pokusu. Další dva zločin loupeže ve formě organizátorství,“ uvedla mluvčí soudu Iva Matušková.

Svázali majitele domu, ukradli zlato, viní čtveřici. Jsme holt zloději, řekl obžalovaný

Pachatelé podle obžaloby svou oběť probudili, svázali a okradli o zlaté mince, medaile a šperky. Miroslav Šafář loupež vymyslel, Šolc se podílel na organizaci a další dva šli krást. Do domu vnikli ozbrojeni.

„Kovovým nástrojem poškodili zadní vchodové dveře, čímž probudili v domě spícího poškozeného, který zakřičel, že zavolá policii. Muži ho zastihli na útěku z domu předními vchodovými dveřmi. Zahradili mu cestu, namířili na něj krátké střelné zbraně a přinutili jej, aby se vrátil dovnitř, kde mu přikázali, aby si lehl na podlahu. Svázali ho lepící páskou nalezenou v domě a elektrickým kabelem,“ popsala skutek státní zástupkyně Lenka Faltusová.

23. června 2025

Uloupené cennosti měly hodnotu 1,239 milionu korun. Jednu část lupu odvezli, další batoh s cennostmi podle obžaloby zůstal v domě. Ondřej Šafář se také s ukradenou platební kartou poškozeného později pokusil vybírat v bankomatu peníze.

Rozsudek není pravomocný, obžalovaní i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na odvolání.

Muže svázali a ukradli mu zlato z dědictví. Lupiči dostali šest až osm let

Až osm let vězení čeká členy organizované skupiny, která se loni v červnu podle obžaloby vloupala do rodinného domu v Semilech, svázala jeho majitele a okradla ho o zlato a cennosti. Krajský soud v...

