Josef Protivínský měl za sebou téměř celý výjimečný trest. V roce 2005 ho brněnský soud poslal na 21 let do vězení za vraždu přítelkyně a jejího otce. Tehdy mu bylo 23 let a bydlel s nimi v domku v Lukově na Třebíčsku.
Když se jednoho březnového rána probudil, všiml si SMS zprávy v mobilu své přítelkyně a usoudil, že se s ním nejspíš bude chtít rozejít.
O tři roky mladší žena tehdy ležela vedle něj. Pocítil silnou žárlivost, vzal do ruky sekeru a pěti údery do hlavy ji zavraždil, aniž by se jí na obsah zprávy zeptal.
Znalci varovali, že útočil bezdůvodně a může tak být opět nebezpečný.