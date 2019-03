Dům v centru Týniště ustoupí křižovatce, cesta k náměstí bude bezpečnější

Křižovatkou nyní projíždí auta jedoucí na náměstí od Hradce Králové a od Borohrádku. Už za dva roky tudy však budou proudit další stovky vozidel ze severní části města, kde je velké sídliště U Dubu.

Řidiči nyní jezdí přes železniční přejezd v ulici T. G. Masaryka. Po jeho zrušení a vybudování podjezdu pod tratí se však doprava přesune k nádraží a od něj je nejkratší cesta k náměstí právě Turkovou ulicí.



„Přestavba je nutná kvůli bezpečnosti a zpřehlednění křižovatky. V době, kdy bude hotovo mimoúrovňové křížení železnice, tudy povede i cesta ze sídliště na obchvat města,“ upozorňuje starosta Týniště nad Orlicí Libor Koldinský (TOP 09) a vysvětluje, že cesta přes křižovatku k obchvatu bude kratší než okolo hřbitova.

Převedení dopravy na křižovatku s Mosteckou ulicí bude mít velký dopad i na hustotu provozu na hlavním Mírovém náměstí. Právě přes něj nyní proudí množství aut, která jedou ze sídliště U Dubu směrem na Albrechtice, Borohrádek a Vysoké Mýto. Až bude hotov podjezd pod tratí, náměstí se tato dopravní trasa zcela vyhne.

„Chceme dopravu po městě více rozptýlit, aby lidé mohli jezdit různými cestami. Na náměstí už nyní platí rychlostní omezení na 30 kilometrů za hodinu, zóna se protáhne až za křižovatku,“ pokračuje starosta.

Cesta bude širší

Křižovatka ulic Mostecké a Turkovy je nyní úzká a nepřehledná. Od obchvatu, kde se nachází i obchodní zóna, je na ní stopka, protože vozovka vede těsně vedle domů a směrem k náměstí není do poslední chvíle vidět. Ulice z náměstí je nejužším místem v lokalitě. Chodníky tam jsou široké sotva metr a cesta je tak doslova nalepená na okolní zástavbu.

Rozšíření křižovatky ustoupí objekt někdejšího zámečnictví na rohu Turkovy a Mostecké ulice. Radnice ho koupila už před lety za zhruba 2,5 milionu korun. Práce začnou v dubnu jeho demolicí. Na uvolněné místo se posune silnice a zbude plocha i na parkoviště pro 12 aut. Další parkovací místa budou podél Turkovy ulice. Možnosti parkování v místě jsou nyní nedostatečné, přitom v sousedství křižovatky je několik obchodů a především vstup do jedné z budov místní polikliniky.

„V křižovatce budou dva přechody a směrem k náměstí také místo pro přecházení. Aby lidé nechodili, kde nemají, budou v rozích křižovatky bezpečnostní zábradlí,“ popisuje projektant Radek Michlík.

Mostecká ulice nově povede dál od domů, až o sedm metrů. Vznikne tak oblouk, který křižovatku zpřehlední. Jako hlavní bude značena silnice od obchvatu ke hřbitovu, řidiči od náměstí budou muset dávat přednost. Aby auta zpomalila, budou zřízeny z Mostecké a Turkovy ulice zpomalovací prahy.

„Nebude to klasický retardér, ale pouze nájezd. Celá křižovatka bude vyvýšená, čímž se plynule napojíme na stávající výšku silnice směrem k náměstí. Tam retardér není potřeba, protože auta budou kvůli přednosti stejně zpomalovat,“ vysvětluje Michlík, jak se projektanti vypořádali se sklonem ulice. Na parkovišti vznikne opěrná zeď, která vyrovná výškové rozdíly v lokalitě. Celá křižovatka i parkoviště budou zhruba ve stejné výšce, klesání Mostecké ulice začne až později.

Stavba podjezdu začne příští rok

Práce budou trvat od dubna do konce října a radnice si na ně vzala úvěr 15 milionů korun. Kromě úprav křižovatky vymění i inženýrské sítě, hlavně vodovod a kanalizaci. Energetici zatím nevědí, zda stihnou připravit výměnu elektrických kabelů. Pokud ne, uloží do země alespoň chráničky a nové kabely do nich vloží příští rok. Opravovat se bude úsek Turkovy ulice až po odbočku ke škole a v Mostecké ulici až k odbočce pod kostel. Právě Podkostelní ulicí povede po dobu uzavírky doprava pro pěší a cyklisty, auta budou muset staveniště objíždět kolem školy nebo po obchvatu.

Mnohem zásadnější stavba čeká Týniště příští rok. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chce v březnu 2020 zahájit třetí etapu rekonstrukce železniční stanice. Při ní bude zrušen přejezd u vodárenské věže a vybuduje se podjezd pod tratí. Nyní se připravuje dokumentace pro stavební povolení, práce mají být hotovy v září 2021. Náklady na rekonstrukci kolejiště překročí miliardu korun, samotný podjezd přijde asi na 250 milionů.

„Součástí této etapy je také rekonstrukce staničních kolejí, nová zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení a silnoproudá technologie. V plánu je také výstavba nové výhybny Rašovice mezi Týništěm a Častolovicemi a rekonstrukce mostu v Častolovicích,“ jmenuje plánované novinky mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Peníze na stavbu půjdou ze Státního fondu dopravní infrastruktury a evropských fondů. Podjezd bude začínat na kruhovém objezdu u nádraží a ústit v proluce vedle vjezdu do areálu ECS na křižovatce ulic T. G. Masaryka a E. Beneše. I tam vznikne kruhový objezd. Na přeložce budou také odbočky do ulic Nádražní a Za Drahou.